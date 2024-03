Los hospitales de Alicante tendrán que duplicar plantillas para eliminar las guardias de 24 horas

"Llevo 20 horas despierta, 18 de ellas trabajando. ¿Quieres que te atienda cuando tu vida dependa de lo que yo haga? Tu vida está en nuestras manos y no podemos más: stop guardias médicas 24 horas". Este mensaje de la médico de UCI Tamara Contreras del Pino, que se aproxima a las 90.000 firmas de apoyo en una plataforma de internet, ha puesto sobre la mesa el debate sobre los maratonianos turnos de los facultativos de hospital, que la ministra de Sanidad Mónica García se compromete a eliminar en la actual legislatura.

Médicos, representantes sindicales y otros especialistas como los psicólogos, e incluso entidades como el Defensor del Paciente, son partidarios de unas guardias más cortas por seguridad de los enfermos y de los propios profesionales, respaldados en este asunto por el Colegio Oficial de Médicos.

Sin embargo, la medida se encuentra con la complejidad del gran desembolso económico que requerirá pues para suprimir los turnos de 24 horas será necesario contratar más personal en un escenario complejo en la Comunidad Valenciana, donde continuamente se pone sobre la mesa la carencia de médicos, de ahí las dudas de todas las partes de que llegue a ser realidad. Entre las tres provincias hay 26.000, de ellos unos 7.700 en la provincia de Alicante. Consultada sobre la necesidad de contratar más profesionales, la Conselleria de Sanidad de momento no ha contestado.

60 horas semanales

Médicos consultados apuntan a la dificultad de implantar la jornada de 35 horas que reclaman los sindicatos. Hay sanitarios que sumando su jornada y las guardias sobrepasan las 60 horas semanales. Además, las plantillas deficitarias llevan a denegar a menudo la exención de guardias a los médicos mayores de 55 años que contempla la ley al no poder dejar todo el peso solo en los más jóvenes e incluso a retirar las concedidas por necesidades del servicio, incluso a médicos de más de 60 años.

Para eliminar las guardias, los hospitales de Alicante tendrán que aumentar las plantillas en un tercio e incluso duplicarlas, en función de las especialidades. No sería la única inversión puesto que las guardias sirven a los médicos para complementar su sueldo: se quedarían sin una parte importante del salario (en algunos casos casi 10.000 euros netos al año); de ahí que los sindicatos aprovechen el debate para reclamar una mejora de las retribuciones.

El 87% de los médicos realiza guardias, aunque el 60% preferiría no hacerlas, según un sondeo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). "¿Tú te subirías a un avión con un piloto que lleva 17 horas trabajando? No, pero sin embargo sí nos ponemos en manos de los médicos", apunta el doctor Pere Llorens, responsable del Servicio de Urgencias Departamento de Salud Alicante-Hospital General de Alicante y presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias.

"¿Tú te subirías a un avión con un piloto que lleva 17 horas trabajando? No, pero sin embargo sí nos ponemos en manos de los médicos" Pere Llorens — Responsable del Servicio de Urgencias Departamento de Salud Alicante-Hospital General de Alicante y presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias

"Lo de las 24 horas lo tenemos claro. No queremos hacer 24 horas, es una barbaridad a nivel físico, cognitivo y funcional, pero debe haber alternativas óptimas. ¿Cuál es la alternativa y a costa de qué, ¿haciendo el doble de fines de semana? Porque esos días hay que cubrirlos. Las guardias las tenemos como complemento económico pero, ¿quién las hace? Para hacerlas en condiciones similares será necesario al menos un tercio más de plantilla", afirma el doctor Llorens, que señala que "hacen falta alternativas viables desde el punto de vista económico y de personal y eso no existe de momento". Por ello considera que es un asunto controvertido que se podría plantear a medio plazo aumentando las plazas de MIR porque "se han mantenido plantillas y guardias con equipos deficitarios".

El Colegio de Médicos de Alicante respalda la demanda que abanderan los médicos más jóvenes, muchos de ellos mujeres que acaparan ahora la profesión, de acabar con el actual sistema de guardias incompatible con la conciliación y que contraviene las leyes estatales y europeas de protección laboral. Según explican los propios profesionales, hay médicos de quirófano que hacen diez guardias de 24 horas al mes y MIR, es decir, residentes en formación, que realizan el doble de las que les corresponde (hasta 6 pese a que los programas formativos contemplan tres), porque no hay médicos.

"Hay que programar el mínimo de médicos necesarios con diez o doce años de antelación, que es lo que se tarda en formar a los especialistas, y como no se ha hecho nos encontramos en un estado de sobrecarga a perpetuidad" Doctor Hermann Schwarz — Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante

"La Administración tiene que cambiar el sistema para hacer el cesto con los mimbres que tenemos. Hay que programar el mínimo de médicos necesarios con diez o doce años de antelación, que es lo que se tarda en formar a los especialistas, y como no se ha hecho nos encontramos en un estado de sobrecarga a perpetuidad que no beneficia a nadie y deteriora la calidad del sistema sanitario", señala el doctor Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante. Así, señala que desde hace años se cubre el servicio en base a la sobrecarga de los profesionales, lo que contribuye a la situación actual de burnout de muchos de ellos; y si no llegan tiempos mejores vislumbra una fuga de médicos todavía más acentuada a otro tipo de asistencia como el modelo privado, con mejores condiciones laborales, o bien a otros países con más calidad de vida.

Especialidades full time

La gran mayoría de especialidades conllevan para su personal médico guardias de 24 horas presenciales: Anestesia, Medicina Intensiva, Traumatología, Cardiología, Neumología, Otorrinolaringología, Radiología y por supuesto Urgencias hospitalarias, sin olvidar Atención Primaria en los puntos de atención de urgencias y continuada. En otras se hacen localizadas, es decir, el médico puede estar en su casa y se le llama si tiene que acudir, aunque son las menos: por ejemplo, Nerocirugía, Cirugía Cardíaca, Vascular o Torácica.

En un día complicado, un hospital como el General de Alicante puede atender unas 700 urgencias generales, de Pediatría y Ginecología, con unos 80 médicos de guardia. "Cuando se introdujeron las guardias el médico estaba en expectativa de trabajo y de cuando en cuando había alguna emergencia que atender, por eso se pagaban las horas de guardia por debajo de las horas extraordinarias", explica el doctor Víctor Pedrera, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y secretario general en la Comunidad Valenciana.

"Sin embargo -prosigue- desde hace años Atención Primaria, Radiología, Cirugía, Urgencias Hospitalarias y otras especialidades no están en expectativa de trabajo sino en horario continuado. El efecto es el agotamiento: el médico no está en condiciones físicas ni de concentración" para atender a los pacientes.

Pedrera señala que este debate ya se abrió hace unos años pero ahora lo han impulsado los médicos jóvenes en una profesión además muy feminizada, que ha pasado de tener un 80 % de médicos a casi un 70 % de médicas, que buscan la conciliación.

Debajo de las piedras

Para suprimir el sistema vigente, este facultativo señala que Sanidad tendrá que "rascarse la cartera y sacar médicos de debajo de las piedras". Pedrera cita el Hospital del Vinalopó en Elche como el único de la provincia que ha implantado los turnos de 12 horas en el servicio de Urgencias, y esto implica "plantillas más altas".

Este facultativo a la vez que sindicalista considera que la ministra de Sanidad, médico de profesión, tiene toda la razón en querer "liquidar" un sistema obsoleto, pero "es un régimen que la administración ha utilizado durante muchos años para dar cobertura a la población las 24 horas manteniendo las plantillas por debajo de lo necesario". En este sentido recuerda que en Enfermería se implementó un sistema de turnos y por ello hay "el triple de enfermeros que de médicos".

"Es un régimen que la administración ha utilizado durante muchos años para dar cobertura a la población las 24 horas manteniendo las plantillas por debajo de lo necesario" Víctor Pedrera — Vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y secretario general en la Comunidad Valenciana

Además, considera que los gobiernos han utilizado este sistema para maquillar los bajos sueldos médicos con lo percibido por las guardias, que por otro lado, sostiene que están "penalizadas" puesto que por ellas perciben 23 euros brutos frente a los 50 y 60 euros de las horas extra; y no contabilizan para la jubilación como tiempo trabajado.

En la misma línea, el doctor Llorens señala que para los médicos las guardias son un complemento a un sueldo base "ínfimo", y abunda también en que al no estar en expectativa de trabajo, como antaño, sino en atención continuada, deberían pagarse mucho mejor.

Protesta médica el año pasado, todavía con el Botànic gobernando / Pilar Cortés

Mejor para el paciente

El Defensor del Paciente recibió en 2023 un total de 846 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias en la Comunidad Valenciana, de ellas 333 en la provincia de Alicante. Los largos turnos pueden estar detrás de algunos de estos errores, sostiene Carmen Flores, presidenta de esta asociación, quien afirma que el paciente no tiene por qué someterse a un médico cansado que puede poner en peligro la salud y la vida de la persona a la que atiende, además de la suya propia pues "se han dado casos de personas que han muerto porque el médico estaba durmiendo y ni son máquinas ni Dios".

"Los médicos han de trabajar las horas justas y necesarias para que estén bien, en activo y muy serenos. Pueden errar como todo ser humano pero si están agotados las equivocaciones pueden venir sobrevenidas por ese agotamiento. No se tendrían que haber permitido nunca esos turnos de 24 horas igual que no están todo el día los trabajadores en los andamios. La Sanidad es primordial y el trabajador ha de estar descansado y bien pagado".

La Defensora del Paciente apunta en este sentido que muchos de ellos hacen turnos de 24 horas para tener más sueldo, por lo que considera que se deberían mejorar sus condiciones económicas "porque no tienen a un trozo de plástico en sus manos sino a un ser humano. Las autoridades sanitarias tienen que contratar de por sí a más personal porque hace falta. El problema es cuando las comunidades protestan porque no quieren contratar".