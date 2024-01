El Defensor del Paciente recibió en 2023 un total de 846 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias en la Comunidad Valenciana, de los cuales 46 fueron con resultado de muerte. Es además la cuarta con más denuncias tras Madrid (3.118 casos), seguido de Andalucía (2.289) y Cataluña (1.406).

De ellas, 481 corresponden a la provincia de Valencia, 333 a la de Alicante y 32 de la de Castellón. Los hospitales más denunciados fueron, por este orden, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Hospital Universitario Doctor Peset, el Hospital General Universitario de Alicante, el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Hospital de Manises.

Con respecto a 2022 los asuntos han descendido en un total de 117 lo que supone una bajada de un 12%. Esta merma viene a significar el menor número de negligencias recibidas en la Comunidad Valenciana desde que el Defensor el Paciente hace este recuento. La media se sitúa en 1.155 casos anuales, por lo que el descenso es llamativo.

"De un tiempo a esta parte venimos observando cómo se ha ido deteriorando, de manera progresiva y alarmante, la calidad asistencial de los diversos centros que conforman las instituciones sanitarias públicas valencianas" Defensor del Paciente

Sin embargo, la valoración es negativa por parte de la institución. "De un tiempo a esta parte venimos observando cómo se ha ido deteriorando, de manera progresiva y alarmante, la calidad asistencial de los diversos centros que conforman las instituciones sanitarias públicas valencianas. A nuestro modesto entender, urge la creación de equipos multidisciplinares para abordar una reforma integral y la aplicación de planes que procuren brindar una mayor y mejor asistencia sanitaria a los pacientes".

Las listas de espera continúan siendo un "problema serio". El volumen de los dígitos está estancado, con 62.258 ciudadanos aguardando pasar por el quirófano en la Comunidad y la demora se ha reducido a los 79 días "gracias al plan de autoconcierto con la privada". Las patologías en las que los tiempos despuntan con creces son en prótesis de rodilla, cataratas y juanetes.

El año en la sanidad de la Comunidad, según el balance del Defensor del Paciente, ha estado marcado por las tres jornadas de huelga convocadas por los médicos de Atención Primaria. Fue a principios de marzo, abril y mayo, reivindicando un límite de consultas y la aplicación de 35 horas de jornada laboral, aunque la negociación a finales de año seguía abierta por la congelación de los acuerdos.

La demora en citas con el médico de familia es otro punto de inflexión pues en muchos municipios resulta "contraproducente con más de 20 días de espera".

Sin embargo, el gran caballo de batalla es la preocupante falta de médicos y personal de Enfermería hasta el punto de que ha obligado a aplazar intervenciones y pruebas diagnósticas. También se echa en falta medidas de inversión en salud mental, "muy defenestrada de por sí". En definitiva, la sanidad valenciana precisa una financiación decente para su sostenibilidad.

A nivel nacional

En el conjunto del país, se registraron 12.071 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias (1.540 menos que en 2022), de los cuales 602 han sido con resultado de muerte, lo que supone 97 menos que en 2022.

Los casos más habituales se han producido por mala praxis: intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, etc. Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica. Se reclamaron 33 casos al día de mala praxis médica.

Desde el Defensor del Paciente, piden estudiar la fórmula para que, antes de llevar a cabo una intervención de cirugía estética, exista una coordinación entre el servicio de cirugía plástica y el servicio de salud mental, con el objeto de evaluar y así descartar a personas con algún trastorno de este tipo mediante un estudio psicológico.

"Sería conveniente regularizar que todos los especialistas de cirugía estética recibieran una formación concreta para capacitarles de cara a efectuar una evaluación de los pacientes que atienden y quieren someterse a una operación", han defendido desde la asociación.

Negligencias en los partos

Por otro lado, 105 bebés nacieron en España con alguna discapacidad relacionada con partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial, etc. Ello supone 38 casos menos respecto al año anterior.

"Lo peor de este apartado es que, en numerosos de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida", han lamentado desde el Defensor del Paciente.

También se contabilizaron 22 fallecidos en casos en los que, tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía, con más de una hora de retraso.

Asimismo, 26 pacientes murieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias. "Este es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico", han aclarado desde la organización.

Asimismo, se han denunciado un total de 101 casos de estado de discapacidad en pacientes después de intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 26 casos menos contabilizados con respecto a 2022.

Además, la asociación recibió 79 denuncias de afectadas por depilación láser. "Este es un dato para tener muy en cuenta, pues es una técnica que durante los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética", alertan desde el Defensor del Paciente.

Algunas de ellas utilizan láseres que "no son de buena calidad". "Además, el personal que realiza estos tratamientos, en muchos casos no son médicos, y, por lo tanto, no están cualificados a tal efecto", se recoge en el informe, donde se reclama que el Ministerio de Sanidad realice "controles estrictos" y conceptúe "una normativa de obligado cumplimiento" al respecto. De lo contrario, seguirá habiendo "personas que sufren quemaduras importantes".

También se denunciaron un total de 25 casos de contagiados por hepatitis C, una cifra "ligeramente inferior" a la del año anterior, con siete casos menos. La mayoría vienen originados por trasfusiones de sangre en intervenciones.

Por otro lado, un total de 216 personas aseguraron haber sido dadas de alta sin estar "en condiciones óptimas" de poder ir a trabajar. "La falta de coordinación entre el sistema contractual y el sistema protector en la Seguridad Social está generando un grave desajuste, con terribles consecuencias para el trabajador", han alertado desde la asociación.

Servicios de Urgencias

Una de las áreas que más denuncias acumula en todas las comunidades es la de los Servicios de Urgencias. De hecho, el informe enumera los diez hospitales de los que más reclamaciones se han recibido "por una gestión deficiente, en los que las plantillas de sus profesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento".

Por orden decreciente, aquellos que cuentan con más denuncias por sus servicios de Urgencias son: Hospital Universitario La Paz (Madrid); Complejo Hospitalario Universitario Insular (Las Palmas de G.C.); Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza); Hospital Universitario de Toledo; Hospital Clínico Universitario de València; Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña - CHUAC; Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca); Hospitalario Universitario de Canarias - HUC; Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla);y Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona).