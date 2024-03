Alicante busca ser autosuficiente en reservas de plasma para la elaboración de medicamentos

La provincia de Alicante y en general la Comunidad Valenciana buscan ser autosuficientes en reservas de plasma para elaborar medicamentos hemoderivados y no tener que comprarlos a otros países. El plasma es uno de los tres componentes que se obtienen en las donaciones convencionales junto al concentrado de hematíes y las plaquetas; pero además se puede extraer de forma aislada con máquinas especiales y así se está haciendo en el maratón de donación de sangre y plasma organizado por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, que se celebra durante este miércoles en el Espacio Séneca de Alicante, de 9:30 a 21:00 horas.

Tres máquinas funcionan de forma simultánea para la extracción de plasma, el componente sanguíneo más deficitario. Actualmente, el obtenido a partir de la donación de sangre no es suficiente para garantizar un nivel óptimo de suministro. Con la finalidad de obtener el necesario se efectúa la donación con máquinas a través del método llamado plasmaféresis.

El Centro de Transfusión tiene máquinas en su sede, en el entorno del Hospital de Sant Joan, pero también organiza campañas de donación de sangre y plasma, con máquinas de aféresis para acercar a la sociedad la posibilidad de este tipo de donación. Además de que hay en los hospitales, las ha sacado a las calles en campañas en Elche y Alcoy, y ahora en Alicante en la jornada del Espacio Séneca, a la que también se ha acercado a donar el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

“Más de 250 bolsas de sangre se consumen diariamente en toda la provincia y eso implica la necesidad de muchas donaciones todos los días”, ha señalado el edil, que, junto al concejal de Seguridad, Julio Calero, se ha unido a los muchos alicantinos que están donando su sangre y plasma en este maratón.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en primer término, dona sangre este miércoles / INFORMACIÓN

Barcala ha pedido a los alicantinos: “No seamos rácanos. Donemos, regalemos vida”. El alcalde ha hecho hincapié en que la sangre se necesita diariamente y que “cualquier día es bueno para acercarte y donar un poco de ti, para que otros puedan tener una oportunidad”.

Necesidades

Este centro cubre las necesidades hemoterápicas de los hospitales de la Comunidad. Dentro de estas se encuentra la de proporcionar productos medicinales derivados del plasma para tratar diversas patologías, entre ellas la hemofilia u otros factores congénitos de coagulación que provocan hemorragias, enfermedades autoinmunes, deficiencias congénitas de la inmunidad que cursan con infecciones graves, quemaduras, etc.

En 2023 superó las 6.400 unidades de plasma y se acercó al objetivo de llegar a las 7.000 donaciones.

La campaña lleva por lema "Únete a la fábrica de la vida. Plasma tu generosidad". La realidad es que el plasma es una necesidad. La jefa de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, Mabel Ortiz, explica que es uno de los componentes de la sangre, con el que se preparan medicamentos derivados plasmáticos, como inmunoglobulinas, albúminas o factores de coagulación, entre otros, pues cada vez hay más indicaciones que necesitan este tipo de medicamentos, por lo que son muy necesarios pero el problema es que hay déficit nacional e incluso internacional. Cada vez se consume más este tipo de medicamentos y solo se pueden conseguir a través de donaciones".

Hasta las 21 horas se puede donar en el maratón del Espacio Séneca de Alicante / Héctor Fuentes

Máquinas

La vía para conseguir este componente es doble. Puede obtenerse solo o de la propia sangre. "La diferencia es que estas máquinas sacan la sangre al donante, la separan, nos quedamos con el plasma y le devolvemos todo lo demás. La persona dona más cantidad que en una donación de sangre convencional y puede donar con más frecuencia porque se repone más rápidamente", explica la doctora.

"Se intenta obtener la autosuficiencia en este tipo de medicamentos (hechos con plasma). Es lo que se busca para no tener que depender de otros países a los que tengamos que comprárselos" Doctora Mabel Ortiz — Jefa de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana

El plasma se manda a una fábrica, donde se preparan los derivados plasmáticos, "se intenta obtener la autosuficiencia en este tipo de medicamentos. Es lo que se busca para no tener que depender de otros países a los que tengamos que comprárselos". De momento no se ha conseguido aunque se están haciendo campañas muy intensas, a nivel nacional y en particular en la Comunidad Valenciana para conseguir la autosuficiencia en medicamentos hemoderivados que aún se siguen comprando fuera.

"No queremos tener que depender de otros. Si viene por ejemplo otra pandemia y en ese otro sitio dejan de donar nos quedaríamos con más déficit. Siempre intentamos no depender de nadie".

Sangre

En cuanto a las reservas de sangre “están equilibradas”, según ha explicado la doctora Ortiz, pero “no sobran”, por lo que la necesidad de donaciones es constante. Se necesitan 250 unidades diarias para la provincia. Si se pueden mantener en ese equilibrio es porque el Centro de Transfusión hace campañas activas con el desplazamiento diario de siete equipos móviles por toda la provincia y la colaboración de todo tipo de colectivos sociales, además de puntos en hospitales de toda la provincia.

Ellos se acercan al ciudadano para que le sea más cómodo donar porque "diariamente hay que rellenar el stock. No quiere decir que haya en el hospital gente que no vaya a tener transfusión sino que para que no haya nadie que se quede sin sangre tenemos que conseguir diariamente muchas unidades" y por eso se cita también a los donantes habituales.

Llamamiento a los jóvenes

La jefa de servicio del Centro de Transfusión ha hecho un especial llamamiento a los jóvenes y les ha recordado que donar sangre “es una manera más de ayudar a los demás y cuesta muy poco esfuerzo”. Les ha conminado a no tener miedo porque “con un pinchazo que dura un segundo pueden salvar tres vidas” y “son ellos los que tienen que hacer el relevo” en las donaciones de sangre periódicas.

Esta campaña se hace a las puertas de la Semana Santa para garantizar las reservas suficientes en época vacacional y contra lo que pudiera pensarse no tanto para las necesidades de hipotéticas víctimas de accidentes de tráfico como de pacientes oncológicos, que son los que más "consumen".

Las mujeres pueden donar sangre tres veces al año y los hombres cuatro. La sangre donada es de vital importancia en multitud de procedimientos médicos, sobre todo en oncología, cirugía y urgencias.