Colegios de Alicante reclaman más policía para controlar el acceso a las aulas

¿Dónde están los agentes de movilidad? Es lo que se preguntan las familias de más de una decena de centros de la ciudad de Alicante, que denuncian una disminución en la presencia policial en la puerta de los colegios a la hora de inicio de las clases, especialmente en las últimas semanas. Un problema que preocupa a las AMPA no solo por las aglomeraciones de tráfico, sino principalmente por el riesgo que conlleva para los niños y niños que acuden cada día a los centros educativos. Esta situación, además, no es constante, sino que se produce de forma intermitente: «Nunca sabemos si va a haber policía o no, es una lotería», señala la madre de dos estudiantes del colegio La Aneja.

El problema, además, no solo va por días, sino también por centros. Algunos denuncian que los agentes acuden de manera intermitente, aunque «sin conocer el motivo para ello». Es el caso del CEIP Gloria Fuertes, el Pedro Duque o el San Gabriel. En otros centros, como el Mediterráneo o el Lucentum, «vinieron a principio de curso alguna vez, aunque no fuese a diario, pero ahora ya nada». Sin embargo, en el Joaquín Sorolla, El Tossal o el San Nicolás de Bari no han tenido la misma suerte: «Lo hemos solicitado varias veces y no han venido nunca. No hay Policía, y no se recuerda desde años atrás».

Esta falta de presencia constante de los agentes de movilidad se suma además a un «agravio comparativo» denunciado por algunos centros como el Manjon Cervantes, con respecto a otros colegios que no son de enseñanza pública: «El centro tiene tres entradas y solo hay un agente, aunque ni siquiera todos los días. Enfrente tenemos un colegio concertado que cuenta con dos policías tres veces al día todos los días».

«Falta personal»

Por todo ello, desde la Federación de AMPA Enric Valor creen que los posibles motivos de que la situación se haya agravado recientemente podrían ser «bajas o vacaciones de los agentes o porque los requieran para otros servicios». Pese a esas circunstancias que podrían considerarse excepcionales, apuntan que «lo cierto es que hay falta de personal de agentes», por lo que reclaman un refuerzo que permita atender las distintas peticiones de los centros educativos y garantizar la seguridad de los alumnos y sus familias, al mismo tiempo que se contribuye a reducir los efectos de las aglomeraciones de tráfico a la entrada de los colegios.

En cuanto a la situación de la plantilla, fuentes municipales han confirmado a este diario que "no ha habido ninguna reducción de la presencia policial en los colegios". De hecho, desde el gobierno municipal apuntan que la realidad es "todo lo contrario", ya que la nueva estructura de la Policía Local, que estará operativa tras la Pascua, "contempla un refuerzo del número de agentes a la entrada de los centros".

