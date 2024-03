Fallece Francisco Almiñana, el autor del blog "Alacantí de Profit"

Francisco Almiñana, autor de uno de los blogs más veteranos y prolíficos de Alicante, Alacantí de Profit, ha fallecido. La muerte de Paco, también conocido online como ElKiko, ha sido anunciada en su propio cuaderno de bitácora en Blogger, plataforma en la que venía publicado desde el año 2009.

Pocos conocían la verdadera identidad del bloguero que durante años y a lo largo de 1.384 post ha venido analizando cuestiones arquitectónicas y urbanísticas de Alicante. También participó en otros espacios de la blogosfera de la terreta como Alicante Vivo, Barrio de Benalúa, Carrers d'Alacant y Alicante Cuenta.

Tras pasar unos días ingresado, no pudo superar sus problemas de salud y "ocurrió el peor de los desenlaces", indica el artículo "El Final", en el que se informa sobre su pérdida.

La arquitectura, la pasión de ElKiko

Este texto también apunta que "durante casi 15 años intentó acercar al público en general su amor por lo que más le apasionaba, la arquitectura, luchando a veces sin éxito con la burocracia del archivo municipal que no se lo ponía fácil a alguien que sólo quería divulgar la cultura de forma amena".

"Quienes lo tratasteis en persona, sabéis que era una persona inteligente, divertida, amable y encantadora. Era imposible no encariñarse con él y que te llevara a su terreno envolviéndote con su risa contagiosa y el entusiasmo que ponía en todo lo que hacía. A quienes no llegasteis a conocerlo, seguro que consiguió descubriros cosas nuevas o curiosas de Alicante con sus artículos", subraya el artículo, que concluye asegurando que "aunque ya no estés físicamente, tu espíritu vivirá en cada edificio que admiramos, en cada calle que recorremos".