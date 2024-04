Así serán las galas de elección de las Belleas del Foc de Alicante este 2024

Alicante ya cuenta los días para conocer a sus nuevas Belleas del Foc. Belén Mora Rosado e Inés Llavador Castelló se despedirán, junto a su corte de honor, de uno de los mandatos más largos que se recuerdan en la Fiesta este mes de abril, al haber sido elegidas en el mes de noviembre de 2022.

Antes de las galas de elección, que tendrán lugar el próximo fin de semana (el 12 de abril la infantil y el 13 la adulta), las candidatas participarán en su último gran acto público: la tradicinal pasarela "del puerto", que este año abandona su emplazamiento habitual para volver a celebrarse en la Plaza de Toros. El coso alicantino no albergaba el evento desde la pandemia, cuando fue necesario trasladarlo por cuestiones de aforo para garantizar la distancia social. Este año, se celebrarán el 5 y 6 de abril, y se espera que el enclave acoja a unas 5.800 personas.

En el desfile, la Federació adelanta que las candidatas llevarán a cabo "una novedosa entrada" para que luzcan mejor que nunca. Además, también se estrenará la nueva pasarela circular, que dará la vuelta al ruedo, frente a la tradicional plataforma central. Un montaje que, este mismo miércoles, ya se lleva a cabo en la plaza. “Hemos diseñado un escenario que permita a las candidatas estar lo más cerca posible de los espectadores” ha indicado Aurelio Sánchez, delegado artístico de la Federació.

Elección

Las galas de la elección, por su parte, introducirán múltiples novedades. "El gabinete artístico de Federació lleva más de tres meses trabajando" en ellas, ha señalado el presidente del órgano gestos de la Fiesta, David Olivares. Los actos, bajo el lema "La millor del món" (la infantil) y "Elecció" (la adulta) contarán con cerca de 400 bailarines. "Ha sido todo un reto porque hacía muchos años que no había tanta participación”, señala Aurelio Sánchez.

"La millor del món" narrará la historia de cómo en las entrañas del Castillo de Santa Bárbara se preparan las diferentes fiestas que disfrutan los niños alicantinos. El festival será presentado por Alexis Meseguer (Nou Alipark), Lidia Piqueras (Ángeles Felipe Bergé) y Carla Díaz (Sant Blai de Dalt).

En cuanto a "Elecció", el espectáculo se centrará en realizar una alegoría entre las fases lunares y los diferentes momentos que vive una belleza a lo largo del año. Una gala conducida por Sergio Checa (Sagrada Familia) y Beatriz Tomás (Foguerer Carolinas).

Una puesta en escena espectacular con la que la Federació pretende seguir acercando la Fiesta al siglo XXI. Para ello, se incorporarán pantallas y proyecciones como principales elementos de escenografía. El montaje contará con más de 60.000 vatios de sonido y 245.000 de iluminación, además de introducir música actual.

La Federació prevé que los actos no se alarguen mucho más de las dos horas: "Si pasa de dos horas y media hemos fracasado", han bromeado desde el órgano gestor. En cuanto a la polémica originada por el lanzamiento de confeti en estos actos, el presidente Olivares señala que "desde la Federació no lo hemos prohibido aunque recomendamos que no se utilice, ya que hay otras muchas formas de animar a las candidatas".

Agenda

4 de abril

12:00 - Rueda de prensa Jornadas de Seguridad

18:30 - Ensayo Gala candidatas infantiles

20:30 - Ensayo Gala candidatas adultas

5 de abril

20:00 - Gala Candidatas infantiles

6 de abril

20:00 - Gala Candidatas adultas

12 de abril

21:00 - Gala elección infantil

13 de abril

21:00 Gala elección adulta