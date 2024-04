Se prevén novedades en el cuadro de mandos de la Policía Local de Alicante. En ambos casos se trata de soluciones provisionales impulsadas por el gobierno municipal ante la imposibilidad de impulsar procedimientos definitivos.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Alicante, a través de un decreto del concejal de Recursos Humanos y Seguridad, Julio Calero, ha aprobado la lista de admitidos para la constitución de una bolsa de empleo temporal para la provisión mediante nombramiento interino, por el sistema de mejora de empleo, de plazas de comisario de la Policía Local al finalizar el plazo de presentación de solicitudes tras la aprobación de las bases realizada por la Junta de Gobierno. Los dos aspirantes, Raúl Romero y Fernando Aldave, son actualmente intendentes y se enfrentarán a la primera prueba el próximo (práctica) el 17 de abril.

Se trata del paso siguiente ante la ausencia de comisarios locales que quisieran trasladarse temporalmente a la ciudad de Alicante, lo que forzó a cerrar en falso el concurso de traslados abierto a finales del pasado 2023. "Desde el punto de vista objetivo, se justifica la necesidad de proceder a la creación de la bolsa por mejora de empleo con carácter urgente, toda vez que en el momento actual no existe bolsa de empleo temporal para cubrir las necesidades y dado que el procedimiento previo para cobertura mediante comisión de servicios ha finalizado sin aspirantes”, explicaba en la documentación oficial.

El tribunal que se encargará el proceso estará presidido por José Javier Collado, comisario jefe de la Policía Local de Burjassot. Es decir, de nuevo, el gobierno liderado por Luis Barcala no sitúa al jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, a los mandos de proceso selectivo como solía ser habitual hasta la polémica que surgió por la oposición marcada por acusaciones de nepotismo.

Actualmente, el máximo cargo de la Policía Local lleva en manos del comisario principal José María Conesa desde mediados 2009, cuando fue nombrado por la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, en sustitución de Luis Gómez. Si no hay cambios en el órgano policial, Conesa se jubilará como jefe de la Policía en unos tres años, prácticamente coincidiendo con las próximas elecciones municipales, de mediados de 2027.

Por otro lado, en el rango de comisarios figura Miguel Box, persona cercana al concejal Julio Calero, junto a Eduardo Guijarro, que está de salida, y el propio Calero, miembro del ejecutivo local desde el pasado mes de junio fue como "seis" en la lista municipal del PP de Barcala. Con el nuevo proceso, la Policía Local ampliaría la nómina de comisarios, aunque de forma interina.

Otro proceso

La llegada de nuevos comisarios al escalafón policial no es la única novedad que se espera en breve. Por otro lado, en el orden del día de la reunión de la Junta de Gobierno prevista para este martes se prevé el "nombramiento como funcionarios en mejora de empleo de tres intendentes de la Policía Local". En este caso, es el paso siguiente ante la falta de candidatos válidos para cubrir la plaza de intendente incluida en un proceso selectivo de promoción interna a la que se presentaron cuatro aspirantes, entre ellos el marido de la concejala de Bienestar Social, la popular Begoña León. Los intendentes interinos serían los aspirantes que suspendieron la reciente oposición.

Sin embargo, fuentes municipales ponen en duda que el procedimiento impulsado por el gobierno local pueda aprobarse, según se ha concretado en el acuerdo, al considerar que existe un tercer intendente ya en el cargo de manera interina, que se debería mantener en el puesto. "La plaza es suya hasta que alguien apruebe una oposición, que no es el caso. El decreto Iceta, que impide estar más de dos años como interino, es previo a su nombramiento, por lo que no afectaría", explican fuentes municipales.

En una línea también crítica se muestran desde el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Administración Pública de Alicante (Sitap). "La forma de provisión temporal del puesto, además de respetar los principios de cualquier selección (publicidad, igualdad, mérito y capacidad), estará vinculada a la Oferta de Empleo Público, debiendo de estar incluido en una oferta de empleo en vigor (primero la oferta y luego el nombramiento provisional), es una forma de provisión excepcional, solo puede utilizarse cuando no se pueda acudir a la comisión de servicio, y por último, y no por ello menos importante, deben de estar publicadas", señalan desde el sindicato, a la vez que añaden que "actualmente existe un inspector ocupando una plaza de intendente por mejora de empleo, que ha concurrido al proceso selectivo y ha resultado 'no apto', debiendo de haber sido cesado de forma inmediata de su cargo y regresado a la categoría de origen, es decir, inspector, al haberse declarado desierta la convocatoria, de acuerdo con la normativa vigente [en alusión al decreto Iceta]".

Suscríbete para seguir leyendo