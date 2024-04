Los vecinos de San Blas no confían en el que las obras de la plaza vayan a acabar en el nuevo plazo anunciado por el Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante aprobó esta semana el Plan de Seguridad y Salud para reanudar, de nuevo, las obras en la plaza de San Blas. Un reinicio de los trabajos que se tenía que haber producido este jueves, según explicó el gobierno local, aunque durante toda la mañana no se vio a ningún operario en la zona. El plazo de ejecución prometido por el Ayuntamiento es de diez meses, con un presupuesto de 3.793.313,43 euros, aunque la mayoría de vecinos desconfía de que se vayan a cumplir.

"Aquí no van a hacer nada, no van a empezar ni a final de año", considera Leo Maciá, residente de un bloque cercano a la plaza. Es uno de tantos vecinos que considera que, hasta que no vuelva a haber comicios, no se reanudarán las obras: "Aquí solo se han movido cuando ha habido elecciones, pese a que ha habido ratas y de todo. No creo que vengan y, si vienen, será para hacer el paripé".

Otra de las vecinas, Mari Ángeles Rodríguez, señala que también desconfía de que se vaya a llevar a cabo en el plazo prometido: "No confío. Es difícil, esto lleva así cerca de dos años. Ojalá sea verdad y lo podamos ver terminado, pero no lo creo". Nely Plúas, otra residente de San Blas, apunta que merecen el mismo trato que cualquier otro barrio: "Han tardado dos años y la obra está abandonada. Todos pagamos impuestos. Queremos que el alcalde termine la plaza ya. No creo que la vayan a terminar en diez meses, pero esperemos que lo cumplan".

La falta de confianza en el cumplimiento de los plazos es común a la mayoría de los vecinos. Algo que también señala Sebastián González: "No confío mucho. No sé si es que están haciendo otras cosas, pero esta no la hacen. Decir cuesta poco, cuando hay que pagar, ya es otra cosa. No sé qué pasará, lleva mucho tiempo así, demasiado. Lo veo un desastre". Manuel Sabater, otro de los residentes, se pronuncia en el mismo sentido: "Llevan ya más de un año así. He oído que ya la habían adjudicado y que estaba solucionada. Vinieron hace unos meses a marcar el terreno, así que ya no sé qué pensar, pero desconfío totalmente de que se lleve a efecto".

Convencer a los vecinos

Convencer a los vecinos de que este reinicio es el definitivo es uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento. Según lo expresado por el gobierno local, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, mantendrá este viernes una reunión con los residentes y comerciantes del área para proporcionar detalles sobre las obras. La mercantil que obtuvo la adjudicación el pasado marzo fue Pavasal Empresa Constructora SA. Un proyecto que retoma los trabajos después de que el contratista anterior los detuviera debido a "circunstancias externas al Ayuntamiento", señala el propio gobierno local.

Los trabajos, que arrancaron en abril de 2022 y tendrían que haber finalizado en marzo del pasado 2023, quedaron paralizados en noviembre de 2022 obligando al Consistorio a realizar actuaciones de emergencia, para intentar minimizar los efectos negativos y a rescindir el contrato. A finales de octubre del pasado año, el Ayuntamiento de Alicante retomó la búsqueda de una empresa para ejecutar las obras de mejora de la plaza de San Blas que ahora.

Además, la oferta ganadora incluye la instalación de cámaras para visualización en la web municipal de la evolución de la obra en tiempo real las 24 horas y cuyas imágenes permitirán resumir la actuación completa en un video —time lapse- de unos tres minutos de duración que se entregará al finalizar las obras. Unas imágenes que, por el momento, no están disponibles.