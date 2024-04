Nuevo sistema de votación para las hogueras: así se resolverán los empates tras la polémica de 2023

El Ayuntamiento de Alicante pretende evitar a toda costa que se repita la polémica que enfrentó las pasadas Hogueras a las comisiones de Diputació Renfe (finalmente ganadora del primer premio) y Florida Portazgo, al conseguir ambas 88 puntos en el concurso oficial de la categoría Especial. Para evitar una nueva controversia, el gobierno municipal ha publicado unas bases reguladoras del concurso municipal con importantes novedades. Entre ellas, se quita poder al presidente del jurado y se deja la resolución definitiva en manos de la suerte.

En la resolución de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, la atención se centra en qué hacer en caso de empate, un apartado en el que figuran dos importantes cambios. En primer lugar, el documento señala que "el desempate se realizará priorizando la posición de la foguera que haya recibido, en conjunto, un número de votaciones que se corresponda con la mayor puntuación (10 puntos); si persistiera el empate, se priorizará a continuación la segunda puntuación más alta (9), y así sucesivamente". El pasado año, llegado al empate, las bases apuntaban a que se debía realizar directamente una "nueva votación limitada a las hogueras que hayan concurrido en el empate". Esta vez, se busca una fórmula intermedia para intentar evitar volver a la urna.

En caso de mantenerse el empate, entonces sí se realizaría una nueva votación, según recogen las bases de 2024: "El jurado procederá a efectuar una segunda votación mediante papeleta secreta, que se realizará exclusivamente entre las fogueres empatadas".

Con todo, la segunda novedad es la más llamativa, ya que resta poder al presidente del jurado, al que en 2023 ya no se dejó tener ese papel pese a que lo recogían las bases, por lo que llegó a hablar de "golpe de estado" durante la lectura pública de los resultados. El nuevo documento añade que "en caso de persistir nuevamente el empate, se resolverá mediante sorteo en la propia sala de reunión del jurado". Ahora, si el empate "persiste entre las dos fogueres situadas en primera posición, el empate se resolverá mediante sorteo público, mediante la extracción de la papeleta ganadora por la propia Bellea del Foc d’Alacant, tras la lectura pública del acta del jurado en la que se constate dicha situación de empate reiterativo".

Es decir, el Ayuntamiento incluye una nueva variable (recurrir a las puntuaciones parciales) para intentar evitar una nueva votación entre las hogueras empatadas. Pero sobre todo, recurre a la suerte (pública, en caso de ser un empate por el primer premio) en caso de que el empate persista.

Por otro lado, las bases también inciden en que durante la lectura pública de los premios, el responsable se limitará "a señalar públicamente las posiciones de las fogueres que han quedado entre los puestos número 4 y 10, dando publicidad únicamente de las puntuaciones obtenidas por las fogueres que han resultado en las tres primeras posiciones, proclamándose ganadora la que mayor número de puntos haya obtenido". Acto seguido, "comunicará al presidente de la comisión ganadora que su monumento es la 'millor foguera d'Alacant'”.

Otras novedades: edad, atención, sin valoraciones públicas...

Pero no solo existen cambios para dilucidar al ganador en caso de empate. Hay más novedades. El jurado de categoría Especial pasará a tener ocho miembros, respecto a los once (incluyendo al secretario) que tenía hasta ahora: con un presidente, un secretario (funcionario municipal, con voz, pero sin voto) y seis vocales. El presidente, además, ya no será automáticamente la persona de mayor edad, sino que el cargo se resolverá también por sorteo celebrado con anterioridad al inicio de las visitas a las comisiones.

Otro cambio responde a una de las quejas más repetidas por las hogueras. Según las bases, "cuando en el momento de la visita por parte del jurado a las distintas fogueres, una o varias personas designadas por la comisión de la foguera visitada realicen la explicación sobre el monumento, los miembros del jurado con derecho a voto deberán de permanecer juntos durante el transcurso de la explicación, mostrando una actitud de respetuosa atención".

No obstante, eso sí, "una vez finalizada la explicación, podrán apreciar libremente y por separado las distintas partes de la foguera, estando permitida la realización de las fotografías que deseen".

Además, se subraya en las bases [aquí puede consultarlas] que "los miembros del jurado evitarán exponer al resto de jurados o a terceros sus valoraciones sobre las fogueres visitadas, tanto durante las visitas como durante los trayectos, a fin de propiciar la máxima autonomía en la decisión personal que adopten en el momento de votar".