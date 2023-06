Vuelve la polémica a las Hogueras. Y, de nuevo, por los premios de Especial. El presidente del jurado de la máxima categoría, Pascual Domínguez, ha denunciado que le han impedido emitir el voto de calidad, tal y como marcan las bases del Ayuntamiento, tras el empate a puntos entre Diputació-Renfe y Florida Portazgo. "El voto de calidad del presidente no he sido yo. Me han dado un golpe de estado", ha señalado Domínguez después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, llamara al presidente de la comisión ganadora para anunciarle la hoguera ganadora de 2023.