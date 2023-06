Una celebración histórica para Diputació-Renfe en las Hogueras de Alicante 2023. Por primera vez la comisión pudo gritar que tenía la mejor hoguera de Alicante, tras conocerse el fallo del jurado a su favor. Entre lágrimas de emoción, tanto el presidente de Diputació-Renfe, Carlos Ruiz, como su belleza, Vanessa Molina Corbí, saltaban junto al resto de comisionados alrededor del monumento «L-mental», de David Sánchez Llongo.

Fueron las damas de la belleza quienes decidieron que esa celebración no era suficiente y bajo el grito de «a la charca, a la charca», se llevaron a Vanessa a la pequeña piscina de un metro cuadrado que se ubica en la parte trasera del monumento.

El presidente, Carlos Ruiz, no podía contener la emoción: «Nunca te puedes llegar a esperar un primer premio. Tienes ilusiones porque ves que la calidad del monumento lo merece y está ahí la cosa. Había mucha calidad, era muy difícil, pero soñar es gratis y se ha hecho realidad».

El premio es el primero para esta comisión, lo que el presidente asegura que es un sueño tras muchos años: «Es una alegría muy grande, sobre todo por la comisión. Se lo merecen, han sido muchos años luchando, de salir de categorías en las que entendíamos que este distrito tenía que mejorar. Hemos ido luchando, subiendo, subiendo y el sueño era consolidarnos en la categoría y ver si algún día conseguíamos alcanzar lo más grande».

El artista, David Sánchez Llongo, era el único que no se encontraba presente en el momento de conocer el premio, pero ha llegado unos minutos después: «Lo he visto comiendo con mi pareja, de los nervios porque con la competencia que había no lo teníamos claro. Cuando hemos visto que el jurado se lo estaba pensando ha sido un momento de mucha tensión. Lo he estado viendo con el móvil. En seguida me ha dicho el presidente que viniera aquí y eso es lo primero que he hecho».

Llongo ha recibido tres grandes premios este año: el primer premio en Fallas, y los de Especial y Primera, con Explanada, en Hogueras: «Ha sido un año completo, primer premio en València y primer premio en Hogueras, no puedo pedir más. Ha sido un año de mucho trabajo pero estoy contento».

El artista ha explicado que, tras ganar en Fallas, sentía presión por hacerlo bien en Alicante: «Teníamos un poco de presión tras ganar el primer premio en València, aunque igual me la creaba yo, de hacer una hoguera diferente para que al público y al jurado le gustara». El desconcierto sobre el resultado lo tenía hasta el propio artista: «Ha sido con la misma puntuación, ¿no? Imagínate lo que significa», expresó.

La belleza de la hoguera, Vanessa Molina Corbí, no podía contener la emoción: «Ha sido una experiencia que no vamos a olvidar nunca. Estoy muy nerviosa. Cuando le ha sonado el teléfono al presidente empezaba a ser realidad. Ahí me lo ha empezado a imaginar y cuando ha dicho que era el alcalde ya… Teníamos esa ilusión y hemos notado el cariño de toda Alicante. La esperanza estaba ahí pero hasta que no se hace realidad no lo puedes celebrar. Es increíble».

Resto de premios

El segundo puesto ha sido para la hoguera Florida Portazgo y el tercero para Baver-Els Antigons.

David Sánchez Llongo, el artista de la hoguera de Diputació-Renfe, ha hecho historia al convertirse en el segundo constructor que gana el primer premio de categoría Especial tanto en Hogueras como en Fallas en el mismo año. Un hito que hasta ahora solo ostentaba Pere Baenas, tras conseguirlo en 2014 y el pasado año. Además, también es el artista de la mejor hoguera de Primera categoría con Explanada, donde también ganó el año pasado.

Las hogueras ganadoras han sido:

Categoría Especial

Diputació-Renfe (88 puntos más voto de calidad del presidente del jurado) Florida Portazgo (88 puntos) Baver-Els Antigons (77 puntos) Sèneca-Autobusos La Ceràmica Sagrada Familia Florida-Plaza La Viña Carolinas Altas Hernán Cortés Polígono de San Blas

La hoguera infantil ganadora en 2023 se dio a conocer ayer y el galardón fue para Baver-Els Antigons, con el monumento 'Ara més que mai' de los artistas Fernando Foix e Iván Tortajada.

Si quieres ir a visitar la hoguera ganadora está ubicada en la avenida de la Estación.

Primera categoría

Explanada Calvo Sotelo Foguerer-Carolinas

Segunda categoría

José Ángel Guirao Avenida de Loring-Estació Parque de las avenidas

Tercera categoría

Calderón de la Barca Doctor Bergez-Carolinas Don Bosco

Cuarta categoría

Francisco Albert San Antón Alto Avenida Costablanca-Entreplayas

Quinta categoría

Rambla de Méndez Núñez Los Ángeles Gran vía Garbinet

Sexta categoría A

Escritor Damaso Alonso Santo Domingo- Plaza de Tomás Valcárcel Gran Vía Sur

Sexta categoría B

Carolines Baixes Barrio Obrero Puente Villavieja

Barracas Especiales