Comienza la tala para la reforma de la plaza de San Blas en Alicante

La reactivación de las obras de la plaza de San Blas, que fueron paralizadas tras la renuncia de la anterior empresa, ha supuesto el fin de los árboles que, hasta ahora, existían en la zona. Más de setenta melias en fase adulta, que el Ayuntamiento alega que suponían un riesgo para los peatones y los vehículos.

Desde el gobierno municipal explicaron en su día que, en el proyecto de la actuación, ya se recogía que había que intervenir sobre algunos árboles, aunque insisten en que se plantarán nuevos ejemplares. Pese a que, a finales de 2022, los técnicos abrieron la puerta a un posible "indulto" de las melias, han sido finalmente taladas este mismo miércoles. El motivo, según un informe municipal, es que "están en fase de decrepitud, generando daños a peatones y vehículos estacionados por la constante caída de ramas, así como problemas de accesibilidad por el levantado del pavimento y riesgo de caídas a peatones".

En concreto, según fuentes municipales, las obras supondrán una sustitución y refuerzo del arbolado y las zonas verdes en San Blas. Los planes pasan por plantar más de 10.000 unidades de arbustos, 61 árboles nuevos, reponer 4.000 metros cuadrados de pradera de césped y sustituir 72 melias decrépitas y con graves problemas estructurales por otras tantas perfectamente formadas e igualadas.

Talan los árboles del parque de San Blas de Alicante / PILAR CORTÉS

La izquierda rechaza la tala

Unas explicaciones que no convencen a la oposición municipal. El PSOE, a través del concejal Raúl Ruiz, ha cargado contra el responsable de Medio Ambiente, Manuel Villar, quien consideran que debe aclarar de inmediato "por qué están arrasando con el arbolado de esta zona" así como "si está al tanto de lo que está ocurriendo y cuáles son los motivos, si es que los hay, de que se esté ejecutando esta tala”.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, recuerda que Alicante "se encuentra en emergencia climática" por lo que debe adaptarse al calentamiento global y "no talar árboles maduros como están haciendo en todas las obras". El edil advierte de que existe un plan director "que es claro", en el que se recoge que "no se puede talar árboles, a no ser que estén enfermos o corra peligro la ciudadanía porque se vayan a caer".

Por tanto, la coalición valencianista solicita "que se paralice ya la tala masiva en el parque de San Blas" y acusan al Ayuntamiento de "talar árboles maduros para generar negocio a viveros y hormigonar todos los parques para generar más beneficios a las empresas constructoras a cambio de que la ciudad sea un solar".

Por su parte, el edil de EU-Podemos, Manolo Copé, cree que el equipo de gobierno "tiene una obsesión enfermiza con la tala indiscriminada de árboles" y dilda de "arboricidio", lo ocurrido en San Blas. Se trata, a juicio de Copé, de "talas innecesarias que nos quitan la poca masa arbórea y que además ni siquiera cumplen con los requisitos que establece el propio plan director de arbolado del Ayuntamiento".

