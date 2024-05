Sin noticias de las oposiciones centralizadas para la Policía Local en la Comunidad Valenciana

Las oposiciones a Policía Local centralizadas en la Generalitat que anunció el Botànic ya no son una prioridad. El Gobierno autonómico de PP y Vox no descarta retomar la iniciativa en un futuro aunque, eso sí, con un matiz: sería solo para aquellos ayuntamientos que lo soliciten.

Así lo ha confirmado Javier Montero, secretario autonómico de Emergencias, en À Punt este mismo miércoles. "No he encontrado en ningún lugar ese convenio", ha señalado, además de afirmar que el gabinete técnico de la conselleria, tanto con los miembros del anterior gobierno como con los actuales, le trasladó sus inquietudes, pero "no salió este caso". De hecho, según ha apuntado Montero, "los alcaldes quieren seguir manteniendo la autonomía local para sacar las plazas y seleccionar ellos mismos a los agentes".

En cualquier caso, el secretario autonómico ha mantenido que "no estoy en contra" puesto que considera que "para los ayuntamientos que quieran puede ser una ayuda". Por ello, afirma que, "en cuanto regularice los cursos en el Ivaspe que estaban paralizados", las oposiciones centralizadas son "una de las cosas que me gustaría abordar", aunque no lo haría "de una manera obligatoria".

En definitiva, el responsable de Emergencias coincide parcialmente con el Botànic y afirma estar de acuerdo en que "es una buena idea" mientras abre la puerta a aplicarla, con el matiz añadido de la voluntariedad, "en cuanto me sea posible".

Transparencia

La iniciativa de la izquierda buscaba dotar de "más transparencia" a los procesos selectivos después de varios episodios de sospecha de mala praxis. Una medida que se encuentra aprobada desde el pasado 2019, según informaron desde el Botànic, pero que tuvo que ser paralizada debido a las consecuencias de la pandemia. Una circunstancia que impidió poner en marcha la centralización de las pruebas.

Según el anterior secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, este tipo de convocatorias unificadas "respetan la autonomía local ya que son los ayuntamientos quienes tienen la competencia de realizar las bases". Una fórmula similar a la que ya se aplican en otras comunidades autónomas como el País Vasco o Galicia.

