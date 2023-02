¿Cómo surgió la idea del libro?

Mi historia personal ya la había contado hace 40 años en La invención de la soledad, no es algo nuevo para mis lectores. La idea de este libro surgió porque Spencer Ostrander, mi yerno, llevaba años fotografiando escenarios de tiroteos. Y pensé que podía escribir algo para acompañar esas fotografías y reflexionar sobre lo que Estados Unidos se está haciendo a sí mismo. ¿Qué hace diferente a Estados Unidos de cualquier otro país desarrollado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Me puso enfermo escribir este libro, ha sido lo más difícil que he hecho.

Los coches, el tabaco y las armas, tres símbolos de la identidad americana, son mortíferos, pero solo se ha conseguido regular los dos primeros. Y sin embargo, opina que legislar sobre las armas crearía tanta división que no es la solución.

Los dos horribles tiroteos que hubo la semana pasada en California son un buen ejemplo de ello. California es uno de los estados con algunas de las mejores leyes de control de armas del país, pero incluso con esas buenas leyes, pasó lo que pasó. Tener buenas leyes está bien, pero es difícil hacerlas cumplir. En este país es más fácil conseguir una pistola que registrarse para votar, es una locura. Basta con tener 500 dólares en efectivo.

¿Y cuál es la solución?

El problema terminará solo cuando la gente decida que ya no quiere más armas. Y no soy capaz de imaginar esa situación, es algo que nunca va a suceder. Siempre vamos a tener armas y nunca nos vamos a deshacer de ellas. Va a haber miles de muertes innecesarias. Pero creo que tanto si eres de derechas o de izquierdas, tanto si te gustan las pistolas o no, si eres una persona racional -aquí tendríamos que dejar fuera a los locos de las armas- , el enfoque es tratar el tema como un problema de salud pública.

Explíquese.

Primero de todo: si quieres un arma, deberías de hacer un cursillo para saber cómo disparar. Hacer un examen y pagar por él. Y pagar también por una licencia que debería costar una cantidad considerable. Hace poco hubo un caso espeluznante en Texas que ilustra muy bien esto.

¿Cuál?

Un hombre fue atacado por dos tipos que querían robarle en plena calle y se defendió disparando su arma. Pero no sabía disparar bien y una bala atravesó un carrito que pasaba por allí y mató a un bebé. Es horrible. El hecho es que eso es legal en Texas: a ese hombre no le pasó nada porque estaba dentro de sus derechos el poder disparar a las personas que estaban intentando robarle. No hay nada que los padres puedan hacer. No es un crimen matar a un bebé. Una sociedad que permite algo así está al borde de la locura. Es increíblemente estúpido permitir este tipo de cosas.