FITUR, una de las ferias internacionales de turismo más importantes junto a Berlín, Londres y Munich, celebra su 43 edición la próxima semana, entre los días 18 a 22, en un formato que aspira a recuperar la asistencia de expositores y visitantes anteriores a la pandemia.

Y Sant Joan acudirá a la cita continuando con la apuesta por la restauración local iniciada en 2020, presentando su incorporación a la Ruta del Vino de Alicante y su apuesta por el deporte del motor clásico en colaboración con el decano Automóvil Club de Alicante.

El desarrollo de las ferias internacionales de turismo durante la década de los ’60 como estrategia expositiva de destinos y productos ha permitido, en un mundo globalizado como el actual, el acceso a cada vez más destinos y ofertas que hasta el momento eran desconocidos o estaban solo al alcance de unos pocos. “La creciente y variada oferta, junto a la democratización del turismo y actualmente del ocio experiencial, hace que la presencia de municipios como el de Sant Joan d’Alacant se convierta, bien solo o como es el caso bajo el paraguas del Patronato de Turismo Costa Blanca, en una cita anual ineludible donde presentar y exponer no solo quiénes somos y dónde estamos, sino cual es esa oferta experiencial y sensorial que desde la administración y de la mano de nuestras empresas, nos empeñamos en mimar y potenciar año tras año”.

En esta ocasión serán los restaurantes FINCA SANTA LUZIA, perteneciente al grupo Juan XXIII y el Restaurante ALMANTONI los que entre los días 18 y 19 presentaran sus dos conceptos de restauración de calidad y complementarios dentro de la oferta local. El primero, arropado en una finca tradicional de la Huerta alicantina, restaurada y ampliada con gusto exquisito y una carta y unos vinos a la altura de cualquier exigente paladar y el segundo, un local amplio, con terraza interior, cuidado y luminoso que mima el producto local y de cercanía en todas sus elaboraciones aportándoles mestizaje y tradición a la par. Esta es la apuesta por la que la concejalía de Turismo, dirigida por el socialista Manel Giner vuelve a apostar en esta edición.

Otro de los pilares en los que a partir de ahora se va a sustentar la oferta turística del municipio será su reciente incorporación tanto a L’Exquisit Mediterrani, impulsado desde Turisme GVA, como a la Ruta del Vino de Alicante, prestigioso club de producto dentro de la DOP Alicante 1510 y asociado a Rutas del Vino de España. Con esta incorporación y con su actual buque insignia, el Museo de Interpretación de la Huerta Alicantina Torre Ansaldo, Sant Joan dará a conocer y continuará empoderando su oferta gastronómica y cultural vinculada a su pasado glorioso como origen del vino de Alicante y en especial como cuna de nuestro vino de lujo, el Fondillón o Fondillol, aunando la oferta local a la perteneciente al patrimonio de los diferentes municipios y establecimientos que forman la Ruta. “Nos unimos para poder sumar sinergias y disfrutar al tiempo de la posibilidad de ofrecer una experiencia provincial de calidad, vinculada al vino, la gastronomía, la cultura y al heterogéneo y hermoso territorio Alicantino que estamos seguros atraerá a números viajeros a nuestro pueblo tan Cerca de Todo como siempre”, indica el concejal.

Y como apuesta que cierra el catálogo con el que acude el municipio, la vinculación y la apuesta firme de Sant Joan con el deporte del motor clásico que tantos visitantes atrae para poder conocer vehículos que están en la memoria colectiva de todos nosotros y que bien podrían ser piezas de museo actuales. Sant Joan, un año más, y ya van cinco, abre el calendario deportivo provincial en la categoría de regularidad, con el Rallye d’Hivern donde se da a conocer el ganador de la edición anterior y para lo cual se ha instaurado en esta edición un premio FONDILLÓN a los ganadores del campeonato, aportando esa marca local al evento deportivo y uniéndose a la oferta cultural y deportiva de la Ruta. Oferta que se completa con el Rallye Mil Curvas que como viene siendo habitual se celebrará, en su décima edición, a finales del verano, cerrando el ciclo estival de la competición.

Oficina de turismo

Más allá de los escaparates que suponen las ferias, se necesita del trabajo diario y constante que se realiza en promoción y fomento del turismo y comercio locales. Toda esta oferta turística demanda un soporte como el que aporta la red TurisInfo a la que no pertenece el municipio de Sant Joan, al ser el único municipio de la comarca que no cuenta con una Oficina de Turismo. Tanto la necesidad como la esta anomalía que supone fue detectada por la concejalía, pero como indican, la pandemia y sus perentorias exigencias, así como el no contar con el necesario presupuesto en vigor, habían impedido poner solución a esta carencia.

“Estamos muy ilusionados en la Agencia de Desarrollo Local con la deseadísima Oficina de Turismo para Sant Joan. Con cargo al presupuesto 2022 y durante el último mes del año se han hecho todas las gestiones necesarias para poder adquirir un local adecuado en espacio y ubicación céntrica para la instalación de la Oficina de Turismo y estamos pendientes de ser informados por el área de Patrimonio del cierre de su adquisición. A partir de ese momento contamos con todo el apoyo de la Red para dotar a nuestra Oficina de los elementos necesarios para su puesta en marcha. Además hay que valorar todas las sinergias que se establecerán al trabajar en colaboración y en red con el resto de oficinas de la Comarca y de la Provincia” indica el concejal de Turismo y Comercio, Manel Giner.