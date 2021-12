La calle Muelle de Santa Pola estrena kiosko de la ONCE para mejorar el servicio al ciudadano. Así lo explicaba esta mañana la alcaldesa, Loreto Serrano, que ha acudido a la presentación del establecimiento junto al Director de la Agencia Once Comarcal, Daniel Botella, el Jefe Departamento Juego Once provincial, Iván Prieto y el vendedor, David Navarro.

Este kiosko se encuentra situado en plena arteria comercial de la villa marinera a tan sólo unos metros de la Glorieta y el Castillo Fortaleza.