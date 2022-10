El concejal del Partido Popular, Francisco Verdú, ha solicitado al Ayuntamiento de Crevillent que revise las medidas tomadas en las calles Ángel y Macha, a consecuencia del estado de peligrosidad de unas viviendas situadas en la calle Ángel, porque además de proceder al corte de la calle como prevención por la posibilidad de caída de las viviendas afectadas, también ha prohibido el aparcamiento. En este sentido, Verdú señala que se ha dejado a estas calles sin zona de estacionamiento y se podría habilitar un lateral.

El concejal del PP explica que hace un año ya informó por escrito al Ayuntamiento de la existencia de grandes grietas de las viviendas y eso podría ser un aviso de peligrosidad sobre unas casas ocupadas y otras habitadas por sus propietarios. Varios meses después, en comisión de Obras y Espacios Públicos, se informó que el Ayuntamiento de Crevillent estaba realizando la apertura del expediente para el desalojo como prevención, por lo que el edil Popular reconoce que se han realizado pasos durante este tiempo.

Hace unas semanas el Ayuntamiento informó mediante notas en las calles afectadas y adyacentes del inminente cierre de la misma por seguridad, mientras se terminaba los largos trámites del derribo de las viviendas.

"Los propios vecinos no entienden las medidas tomadas por el Ayuntamiento sobre la prohibición de aparcar y así lo trasladé en la última comisión de Obras, Servicios y Espacios Públicos el pasado 28 de septiembre, pero a fecha de hoy no se ha visto nada"

Por ello, ante las medidas tomadas de cierre de la calle, Francisco Verdú reconoce que es necesario por la seguridad de los vecinos, pero por otro lado, la calle Macha y Ángel se ha procedido a pintar con señales viales dos carriles de circulación para ambos sentidos y no poder aparcar en toda la calle Ángel ni en Macha. Si la calle Ángel tiene 115 viviendas, algunas de ellas son bloques de pisos y la calle Macha son 106 viviendas de planta baja, son 221 viviendas que tienen que buscarse la vida para aparcar. “Los propios vecinos no entienden las medidas tomadas por el Ayuntamiento sobre la prohibición de aparcar y así lo trasladé en la última comisión de Obras, Servicios y Espacios Públicos el pasado 28 de septiembre, pero a fecha de hoy no se ha visto nada”.