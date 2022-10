El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva acusa al PP de no haber luchado cuando gobernaban por mantener la ambulancia 24 horas. El regidor ha salido al paso de las críticas de los populares después de que criticasen el "tono triunfalista" del ejecutivo local por conseguir de nuevo el servicio nueve años después.

Si bien, Penalva incide en en por supuesto que están orgullosos "de que el SVB vuelva a nuestro pueblo, es un servicio público sanitario que salva vidas humanas. De lo que no deben estar orgullosos desde el Partido Popular es de haber sido ellos quienes eliminaron este servicio", reprueba el representante municipal.

“Lo que el PP debería haber hecho es dejarse de grandes obras faraónicas, casos de corrupción y recortes y haber dedicado sus esfuerzos a mantener la ambulancia 24 horas con la que contaba Crevillent.".

Al hilo, señala que "si ellos no están orgullosos de lo que el pueblo de Crevillent ha conseguido que se pregunten cómo se sintieron nuestros vecinos y vecinas cuando el PP retiró este servicio público sin que su gobierno de entonces -también del Partido Popular- se pronunciara en contra. Los intereses de nuestro municipio siempre deben ir por delante de las siglas” afirma Penalva.

Plataforma ciudadana

El alcalde crevillentino añade que “aunque dicen que ellos siempre han estado a favor de la ambulancia 24 horas, no basta con decirlo, hace falta demostrarlo con hechos, y les recuerdo que ni siquiera se integraron en la plataforma ciudadana donde los crevillentinos y crevillentinas reivindicaban que se retomara este servicio. Y no solo eso, hicieron hasta declaraciones contra la propia plataforma cuando lo único que pedía era que no nos quitaran algo que ya teníamos”, asevera el regidor.

Penalva critica, además, que el grupo popular no estuvo en ningún momento en ninguna de las concentraciones ni manifestaciones que se realizó ni firmó la petición para restablecer el servicio. Y destaca que "incluso mostraron cierto desprecio cuando la plataforma presentó al alcalde anterior en el Salón de Plenos las más de 4.000 firmas de crevillentinos y crevillentinas que sí tenían un compromiso con este pueblo y abogaban por devolver a nuestro pueblo el SVB. Los hechos son los que son”.

Supramunicipal

Sobre la matización del PP de que el servicio será supramunicipal, el alcalde coincide, "pero lo importante de que la ambulancia 24 horas tenga la sede en Crevillent es que supone un menor tiempo de respuesta y una atención generalmente más rápida en Crevillent y en nuestras pedanías”, asevera el alcalde.