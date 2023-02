Hace unos meses no imaginaba el reto que iba a tener por delante. Era una trabajadora de la administración que nunca había estado en política, pero que sí que contaba con la experiencia necesaria tras cerca de 30 años trabajando en instituciones. Ahora, tras unas semanas contactando con vecinos y asociaciones, soy consciente de la importancia de ganar estas elecciones para gobernar para TODOS. Sin ideologías, sin excluir a nadie y pensando en cada una de las personas que formamos Crevillent.

Hoy día 16 de febrero, tan sólo quedan 100 días para dar un cambio a Crevillent, para mejorar nuestro pueblo. Muchos sois los que me transmitís vuestra decepción ante el cambio que os prometieron y que no se ha cumplido. Crevillent sigue con problemas de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, de falta de atracción de empresas que generen empleo….., ya han pasado 4 años y todo sigue igual.

Gobierno profesional

Crevillent merece no conformarse con lo que hay. Crevillent merece mucho más. Un gobierno más profesional que trabaje para todos, con independencia de a quien se haya votado. Un gobierno que resuelva problemas históricos del municipio y que no se centre en lo superficial para distraer y entretener a los vecinos. Un gobierno que se deje la piel por Crevillent.

El próximo 28 de mayo, por primera vez una mujer podrá ganar la alcaldía en Crevillent. Por circunstancias de la vida, me ha tocado a mí ser esa mujer y os prometo que no os fallaré. Con una mirada de madre, cuidaré Crevillent como si fuera mi casa, porque Crevillent es mi hogar. Crevillent me lo ha dado todo. Y yo quiero devolverle a Crevillent todo lo que me ha dado a mí.