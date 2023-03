La ejecutiva del PSOE en Crevillent considera en un comunicado que el ya ex concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Josep Candela, el edil expulsado de l'Esquerra la semana pasada que dejó el acta este martes, sólo tenía una salida: irse al grupo mixto o que en caso contrario el alcalde le quitara sus competencias. Y lo ven así porque, en cualquier otro caso, hubiera tenido a su juicio la consideración de "tránsfuga" y ellos no estaban dispuestos a gobernar con uno. Como se recordará, en el Ayuntamiento decide la izquierda merced a un pacto a tres bandas: Compromís, PSOE y l'Esquerra.

Los socialistas se muestran molestos por el hecho de haber sabido de la solución final al caso "por la Prensa", cuando Candela dimitió a través de una comparecencia y dio sus explicaciones, mientras el alcalde anunciaba a continuación que lo fichaba para su proyecto político en la coalición que presentará a las municipales junto, precisamente, a l'Esquerra y Esquerra Unida. Recuerdan desde la ejecutiva que su presencia en el tripartito ha sido decisiva para un cambio político en la ciudad. "Cabe recordar que sin el incremento electoral de la candidatura socialista no habría existido un gobierno progresista en Crevillent", asegura.

"Tránsfuga"

"Con independencia de la labor desarrollada en las concejalías a su cargo por el ya exedil, Josep Candela, su situación tras la expulsión de su formación política ha de calificarse, como de tránsfuga en virtud de su definición en el vigente Pacto por la Estabilidad Institucional en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas de nuestro país", aseguran y recuerdan que "no realizamos esta afirmación en sentido peyorativo sino como simple aplicación sistemática de la definición existente en dicho Pacto suscrito no solo por nuestro partido sino por casi todos los partidos del arco parlamentario nacional, entre ellos Compromís y Esquerra Republicana".

Los socialistas explican cuál fue su posición tras saber de la expulsión de Candela de l'Esquerra, "fue clara y así fue manifestada, sin titubeos, a nuestros socios de gobierno en Crevillent. No obstante, no todos defendían inicialmente la misma posición respecto al problema surgido". La ejecutiva aclara que la situación creada "tenía como solución la renuncia por parte de Josep Candela a su acta de concejal o, de no producirse, el cese por parte del alcalde de sus competencias en el Gobierno Municipal. No había otras opciones; ya que el PSOE de Crevillent no gobierna con tránsfugas". Y esto lo explican, independientemente de la relación que tienen con el edil, cuya gestión no valoran, porque "teníamos que dar ejemplo de transparencia y civismo político frente a la posición arcaica y antidemocrática mantenida por Carlos Mazón y el Partido Popular frente a los tránsfugas, ex miembros de Ciudadanos, en la Diputación Provincial de Alicante. No podíamos cometer la misma torpeza".

"La solución más razonable"

Los socialistas añaden que esa siempre ha sido su posición para "mantener la estabilidad del gobierno municipal y evitar ataques de toda la oposición política". Entienden que la salida de Candela, es "la solución más razonable, la renuncia por parte del compañero Josep Candela a su acta de concejal y esta decisión es de agradecer. Ya que, de no haber optado Josep Candela por esta salida, de no haber optado por la propuesta que en todo momento ha defendido el PSOE de Crevillent, que, sin duda, ha tenido influencia en dicha decisión, hubiera podido afectar a la propia estabilidad del gobierno municipal".

El “Govern del Canvi”, como han popularizado las tres formaciones desde que llegaron al Ayuntamiento de Crevillent, dice el PSOE, "no es patrimonio exclusivo de ningún partido político de los que lo componen, ni Compromís ni l’Esquerra, ni ningún proyecto personal de nadie, de hecho, ninguno de sus once componentes tiene más méritos en la gestión y los éxitos de estos cuatro años de legislatura que ningún otro miembro, ni siquiera el alcalde, y todos son reemplazables, sin excepción".

"Falta de respeto"

El PSOE desliza una crítica velada a sus socios en la misma nota cuando asegura que "si algo tenemos que lamentar de todo lo acontecido en estos días, es que el Grupo Socialista de Crevillent así como el PSOE, miembro del gobierno municipal, haya tenido que conocer los términos y los motivos de la dimisión de su cargo por Josep Candela por las publicaciones de prensa, como cualquier otro ciudadano, sin que nada al respecto se haya manifestado en la reunión de gobierno mantenida en la mañana de ayer por todo el gobierno municipal, lo que hemos de calificar de falta de respeto a nuestro tanto al Grupo Municipal Socialista como al PSOE".

Por último, insisten en que no va a peligrar la estabilidad del gobierno municipal, pero advierte que se "puede crear, de no rectificarse, un precedente no deseado por nadie de cara al futuro".