El salón de Plenos del Ayuntamiento de Crevillent acogió en la tarde de ayer lunes la celebración del pleno ordinario correspondiente al pleno del mes octubre. En esta sesión plenaria, entre otros asuntos, se aprobó por unanimidad la designación de los dos días festivos locales del 2024, así como una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por la que se crea tres puestos de trabajo en la administración local como son los perfiles de auxiliar administrativo de la Oficina de Información y Registro, auxiliar administrativo en Contratación y conserje-sepulturero.

En detalle, la corporación municipal aprobó por unanimidad la designación de los dos festivos locales del próximo año que serán el 28 de marzo (Jueves Santo) y el lunes 7 de octubre tras el fin de semana grande de las entradas cristiana y mora en el marco de las fiestas patronales. Esta aprobación plenaria viene a dar validez a la propuesta planteada y aceptada en la mesa informativa de las fiestas locales, compuesta por colectivo sociales y económicos del municipio.

Por urgencia

A esta sesión plenaria entró por urgencia el punto correspondiente a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) . La edil de Personal, Mónica San Emeterio Gil, subrayó que “estando en trámite el expediente para la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2023 y habiéndose planteado por las distintas áreas municipales la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo, al considerar que la dotación actual resulta manifiestamente insuficiente para la prestación del servicio de forma adecuada y eficaz, y con el objetivo de incluir las plazas de nueva creación en la oferta de empleo público que se está tramitando, se procede a efectuar modificaciones en la plantilla de Personal y en la RPT”. Estas modificaciones se traducen en la creación de los puestos de trabajo y su correspondiente plaza en la plantilla de personal funcionario para los perfiles de auxiliar administrativo en la Oficina de Información y Registro), auxiliar administrativo en Contratación y conserje-sepulturero. Tal y como expresó la edil, “según se acredita en los informes emitidos por parte del vicesecretario y del Jefe del Servicio de Patrimonio y Servicios Generales, estos puestos de trabajo se consideran necesarios para la mejor organización y gestión porque la dotación actual se considera insuficiente”. La creación de estos tres puestos de trabajo expuestos supone un coste económico en términos anuales de 72.275,77 euros.

Modificación de la RPT

Al mismo tiempo, la concejala Mónica San Emeterio afirmó que mediante la aprobación de esta modificación puntual de la RPT también se está aceptando la amortización de un puesto oficial de fontanero y tres puestos de peón de obras, así como sus correspondientes plazas en la plantilla de personal funcionario, al tratarse de vacantes de larga duración que no han sido cubiertas y que con motivo de la reorganización del servicio no se considera necesaria su provisión. Estas amortizaciones propuestas liberan crédito por un importe total de 89.065,17 euros al año por lo que la creación de los tres nuevos puestos de trabajo citada anteriormente no supone incremento de efectivos ni del gasto público ni global del capítulo 1.

Con esta modificación puntual de la RPT también se modifica la adscripción funcional del puesto de Técnico Especialista en Cartografía y Gestión Catastral, actualizando sus funciones para adecuarlas a la nueva estructura funcional. Por último, respecto a este punto aprobado, se modifica en la plantilla de personal funcionario el cambio de grupo de clasificación profesional de las dos plazas correspondientes a técnico especialista en Informática de Gestión y a técnico especialista en Cartografía y Gestión Catastral, modificando su grupo de clasificación profesional de C2 a C1, así como la actualización en la relación de funciones y sus respectivas retribuciones.

En la sesión plenaria del mes también se aprobó por unanimidad desestimar la solicitud del 95% de bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de la instalación de una planta fotovoltaica por no ajustarse a la normativa municipal. La corporación municipal también mostró su voto favorable de forma unánime para interponer un recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Elche para discutir la titularidad de una parcela de Monte Público en la Partida el Monje.

Concurso de Tarjetas de Navidad

El pleno también aprobó por unanimidad las bases del XVII Concurso de Tarjetas de Navidad en Centros Educativos para el año 2023. El concejal de Juventud, Pedro García Magro, comentó que “visto el interés de la Concejalía por impulsar la participación juvenil en el ámbito artístico con motivo de la festividad de Navidad, se ha propuesto al Pleno aprobar estas bases de este concurso”. Este certamen está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de Primaria, así como a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) del municipio y a los usuarios del Centro Ocupacional “Virgen de los Desamparados”.

El edil del área aseveró que el jurado valorará que en las tarjetas se incluya algún motivo de Crevillent y se tendrá en cuenta, entre otros criterios, “la técnica artística empleada, la originalidad, el manejo del color y composición o la claridad de las formas”. La fecha límite para presentar los trabajos en los respectivos centros docentes será el 24 de noviembre y la entrega de los premios se realizará el 20 de diciembre en el Salón de Actos del Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”. En total, se invertirán 2.500 euros en premios repartidos en cinco categorías diferentes. Entre dichos premios encontramos una Nintendo Switch con videojuego, tablet, auriculares inalámbricos altavoces, cámara de fotos instantánea, libro electrónico, pulsera inteligente, etc.

Una modificación de 165,85 euros

Asimismo, también se aprobó, por unanimidad de la corporación municipal, una modificación de créditos por un importe de 165,85 euros para crear una partida en el presupuesto municipal que no existe en la actualidad y dar cobertura así a unos gastos de desplazamiento por cursos de formación.

En el apartado de mociones, quedó aprobada la presentada por el grupo municipal Acord Per Guanyar para el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Palestina ante la “Guerra del Sucot”. El equipo de gobierno se abstuvo al considerar que “la parte argumental de la moción estaba sesgada”, por ello, el ejecutivo planteó, antes de la votación, reformular de forma conjunta la redacción de dicha parte del documento, pero no se alcanzó acuerdo alguno. La alcaldesa recalcó que “el equipo de gobierno coincidía en la condena de todas las formas de violencia desde ambos lados del conflicto, pero no compartían el sentido de la exposición de los motivos de la moción”.