La oposición acusa de "falta de transparencia" a la alcaldesa por una norma que el PP dice aprobaron ellos La regidora notifica a los portavoces que las respuestas de los plenos la conocerán en la siguiente sesión, "hasta un mes después", asegura PSOE y Acord per Guanyar, una norma que según el PP aprobaron ellos en el anterior mandato y así se refleja en el ROM. "No han publicado ni las declaraciones de bienes patrimoniales de los concejales y, más de cuatro meses desde la toma de posesión, la alcaldesa todavía no ha hecho pública su agenda institucional”, critican desde la oposición