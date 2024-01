Tres miembros de la ejecutiva del PSOE en Crevillent han dimitido en los últimos días por discrepancias con las formas de gestionar el grupo municipal del portavoz, Manuel Penalva.

Entre quienes echan un paso atrás se encuentran el presidente del PSOE local, José Manuel Romero Alberola; la vicesecretaria general y de Vivienda, Gema Candelaria Asencio Pérez (que fue edil en el pasado mandato); el secretario de Organización, Josep Manel Mas; y la Secretaria de Movimientos Sociales y Solidaridad, María José Campello Sellés.

Razones

Las tres primeras dimisiones se han originado por diversas razones, aseguran en un comunicado, como son la "falta de estrategia política", "ausencia de proyecto político y de trabajo concreto, la falta de implicación, dedicación y predisposición" por parte del secretario general en el municipio alfombrero. Por lo que respecta a la dimisión de María José Campello Sellés, ha sido por motivos personales.

Exponen también que otro de los desencandenantes para desvincularse del partido, ya que incluso la mayoría anuncian la baja, es que el portavoz se haya plegado al equipo de gobierno de PP y Vox, según indican, al aprobar "propuestas contrarias a los intereses socialistas" como la subida de salarios de la Corporación municipal, presentada por el Ejecutivo local del PP y VOX, y aprobada con los votos favorables de PP, Vox y PSOE.

Censo

Los ex miembros de la ejecutiva, que han trasladado que abandonan el cargo ante la secretaria provincial, trasladan que, además de las citadas dimisiones orgánicas, más de un 30% del censo de militantes de Crevillent se ha dado de baja por motivos políticos; debido, nuevamente, "al descontento con Manuel Penalva Alarcón así como por su gestión e inacción política". Aunque fluctuaba la cifra, este censo se movía en unas 90 personas.

Josep Manel Mas, quien hasta ayer desempeñaba el cargo de secretario de Organización del PSOE de Crevillent, además, presentó su renuncia al cargo de secretario de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Comarcal del Baix Vinalopó, presidida por el edil socialista ilicitano Vicente Alberola, y también la dimisión como miembro del Comité Provincial del PSOE que lidera el diputado nacional Alejandro Soler.

Malos resultados

Mas critica que Penalva no ha asumido ninguna responsabilidad tras los malos resultados en las pasadas elecciones de mayo, dejando a solo un edil socialista en la Corporación, y que una vez en la oposición no ha atendido a militantes que expresaban su malestar o discrepancias, lo que en palabras del ya ex secretario de Organización "evidencia la falta de interés real por el partido" y afea que el concejal "no representa los valores socialistas ni a la sociedad crevillentina, hecho que quedó patente en las últimas elecciones siendo la fuerza menos votada y obteniendo los peores resultados electorales en la historia del PSOE en nuestra localidad".

Por lo que respecta a la dimisión de Gema Candelaria Asencio Pérez como vicesecretaria general y de Vivienda de la Comisión Ejecutiva Municipal "surte como fruto de la falta de interés del secretario general y la desidia en la buena marcha de partido, así como por anteponer los intereses personales a los intereses colectivos". Esta misma representante presentó este miércoles también la dimisión como secretaría de Sanidad, Urbanismo y Vivienda en la Comisión Ejecutiva Comarcal del PSPV-PSOE del Baix Vinalopó.

Exponen que la dimisión de José Manuel Romero, que ejercía de presidente del PSOE de Crevillent y representante en el Consejo de la Tercera Edad, órgano del Ayuntamiento, viene motivada "por la desidia y la dejadez" del portavoz municipal hacia la agrupación "y hacia los propios ideales socialistas".

También han dimitido en los últimos días Cristian Lozano Penalva y Teresa Pascual Belén como miembros del Comité Comarcal del PSPV-PSOE Baix Vinalopó.