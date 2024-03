Talento crevillentino: Una vida de cine con 12 años

«Durante el tiempo que dura un rodaje nos volvemos familia. Es muy triste cuando llega la despedida porque todo se vuelve muy intenso y no lo voy a negar, siempre termino llorando para despedirme de ellos». La crevillentina Gala Bichir, con 12 años, ha participado como actriz en más de una veintena de producciones audiovisuales en el último lustro y sólo este 2024 aparece en cinco producciones nacionales. A su corta edad la adolescente, hija del actor mexicano Demián Bichir y la también actriz Adriana Gil, cada vez se mueve con más soltura en el séptimo arte.

La adolescente tiene la vista puesta en el 22 de marzo, cuando se estrenará en cines La Familia Benetón, comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón en la que, junto a otros niños, tendrá un papel protagonista. El personaje de Ximena le ha permitido compartir escena con el actor Leo Harlem, que vertebra una trama interpretando a un soltero cascarrabias que, de la noche a la mañana, tiene que hacerse cargo de forma temporal de la tutela de los cinco hijos de su hermana recién fallecida.

Una de las imágenes promocionales de la película La Familia Benetón en la que Gala Bichir participa como una de las protagonistas / INFORMACIÓN

Zorro

Si bien, Gala también se muestra orgullosa de haber participado este año en otras grandes producciones como Zorro, adaptación en serie de la historia del mítico héroe para la que tuvo que rodar en Canarias. Este trabajo le ha permitido a la joven promesa del cine codearse con actores como Miguel Bernadeau que interpreta a Diego de la Vega.

Si bien, la crevillentina también forma parte del elenco del film V de Víctor dirigida por Frank Ariza y que está por estrenarse, o Máxima, que se rodó entre Madrid y Segovia y se estrena en abril.

Gala Bichir con el actor Miguel Bernadeu durante un momento del rodaje de la serie Zorro / INFORMACIÓN

La ley del mar

Bichir ha tenido igualmente un hueco en docuseries como La Ley del Mar, que llegó a la pequeña pantalla al inicio de año y relata las peripecias que tuvo que hacer en aguas internacionales el pesquero ‘Francisco y Catalina’ de Santa Pola tras rescatar a migrantes a la deriva en una patera. Interpretando el papel de la hija del patrón la experiencia, nuevamente, le sirvió para trabajar con actores como Luis Tosar y Sonia Almarcha, sus padres en la ficción, o Blanca Portillo.

«Me dio mucha felicidad poder estar en mi pueblo, Crevillent, y poder ir a rodar sin problemas al estar cerca Santa Pola», narra a INFORMACIÓN cuando recuerda que una de las partes negativas de este trabajo como actriz, que compagina con sus estudios, es estar alejada de sus raíces. Está afincada en Madrid por cuestiones profesionales pero procura visitar Crevillent cada vez que puede los fines de semana, en verano, en Semana Santa o en las fiestas de Moros y Cristianos.

La actriz de Crevillent Gala Bichir con los actores Luis Tosar y Sonia Almarcha en Santa Pola durante el rodaje de La Ley del Mar / INFORMACIÓN

«La ciudad no es tan amable como un pueblo. Yo estoy enamorada de toda la provincia de Alicante y me falta su gente, su clima… pero bueno, en algún momento volveré. Ojalá que la Ciudad de la Luz me dé esa oportunidad», apunta, al mismo tiempo que refiere que la capital ya la siente también como su hogar porque de los rodajes allí han salido parte de sus mejores amigos.

Vivencias en un rodaje

Está encantada con esos momentos de grabación «en los que todos te tratan muy bien: vestuario, maquillaje, siempre tenemos un catering… y a veces rodamos con animales y eso sí es divertido, a ellos los cuidan mucho más todavía». La parte aburrida, reconoce, es tener que repetir una toma muchas veces. Adriana, su madre, explica a este diario que el hecho de iniciarse tempranamente en la interpretación la ha hecho tomar mayor conciencia de la vida. «Empezó a vivir en un mundo de adultos siendo muy pequeña y eso se vio reflejado en su madurez».

Sostiene la progenitora que ha aprendido a saber estar en silencio absoluto, obedecer la directriz de un director a la primera «para no hacer perder el tiempo a nadie», y más allá de practicar la concentración y el estudio de textos también le está enseñando la profesión a «ser agradecida con cada una de las personas que forman la producción. Creo que supone un gran aprendizaje en la vida, cosas que no se aprenden en los libros».