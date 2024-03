Ellas son las que mandan

Calp, Alcoleja, Biar, Sax, Petrer, Crevillent, Santa Pola, Almoradí o Bigastro son municipios que, entre sí, presentan diferencias de todo tipo. Desde la comarca en la que se sitúan, al número de habitantes, pasando por otras cuestiones como su tejido productivo o el color del partido que gobierna. Sin embargo, estas nueve localidades tienen algo común: la vara de mando la ostenta una mujer, y son ellas las que mandan. Coincidiendo con el 8M, estas nueve alcaldesas cuentan sus experiencias y, sobre todo, sus reivindicaciones. Todas admiten que la situación ha cambiado mucho en los últimos años, pero no lo suficiente. Aún faltan más mujeres en política, y aún falta seguir profundizando en políticas de igualdad para acabar con la violencia machista, la brecha salarial o las justificaciones permanentes solo por el hecho de ser mujeres. Eso, y no olvidar nunca a las que abrieron el camino.

Ni el hecho de ser alcaldesa ha librado a alguna de las regidoras de la provincia de comentarios machistas, por más que no le haya acabado dando importancia; o ha visto como en los inicios de sus carreras la presencia de las mujeres en la primera línea política era residual y con competencias menores. En cualquier caso, todas creen que las mujeres están hoy mejor que ayer, pero que aún queda mucho por hacer en materia de igualdad.

Ana Sala, alcaldesa de Calp (Somos Calpe)

Ana Sala comenzó su andadura en política con 28 años. Fue secretaria general del PP con esa edad y desde 2009 ha formado parte de la Corporación de Calp como concejala hasta que en 2019 se convirtió en alcaldesa con el PP. En 2023, y tras abandonar el partido donde había militado siempre, ganó las elecciones con Somos Calpe. Sala asegura que "siempre he tirado para adelante y solo he hecho que trabajar y trabajar" para llegar al punto en el que se encuentra en la política.

Ella ha ocupado cargos orgánicos en su anterior partido a nivel local, pero considera que "en política, los cargos orgánicos y de responsabilidad en los partidos los ostentan hombres en su mayoría y veo que no dejan mucho hueco a las mujeres". Para ella, "hacen falta más mujeres en política dirigiendo las instituciones porque nos iría mucho mejor. Tenemos más sensibilidad ante los problemas".

Gema Baldó, alcaldesa de Alcoleja (PSOE)

Gema Baldó es alcaldesa del PSOE en Alcoleja desde mayo de 2023 y ha sido concejala los tres mandatos anteriores en el Ayuntamiento. Además, es miembro de la Junta General de la Mancomunidad de l’Alcoià i el Comtat y la Federación de Municipios y Provincias. Afirma que "al ser mujer se me ofreció pertenecer a esos órganos para tener más visibilidad". Sobre el papel de la mujer en la política, asegura que "la participación aún es escasa" pero que "se ve un aumento poco a poco".

Ser alcaldesa en un pueblo pequeño en el que "nos conocemos todos más personalmente quizá si nos da más opciones" a las mujeres que en las grandes ciudades, donde "a lo mejor cuesta más". Así, indica que "en la comarca y en la provincia aún somos pocas alcaldesas".

Magdalena Martínez, alcaldesa de Biar (PP)

Los inicios de Magdalena Martínez en política se remontan a 2002. Su madre era del municipio, pero ella nació en València, donde también fraguó su carrera como abogada tras la licenciatura en Derecho. En las elecciones de 2007, se convirtió en la primera alcaldesa de Biar. "Cuando entré al cargo había muchas mujeres en un espacio geográfico pequeño... Luego ha habido años en los que he estado sola. Ahora volvemos a recuperar alcaldías".

Mantuvo la Alcaldía hasta 2015, pero la perdió ante el socialista Julio L. Sanjuán, para luego recuperarla en 2019 y revalidar su cargo en 2023. Para Martínez, que es también diputada de Medio Ambiente en la Diputación de Alicante, "la mujer en muy corto espacio de tiempo ha llegado a estar a la altura del hombre, no somos menos que ellos". Destaca así la importancia de que las mujeres ocupen puestos de relevancia, subrayando que "nuestra presencia en política sirve de inspiración para otras muchas mujeres".

Laura Estevan, alcaldesa de Sax (PP)

Natural de Elche y licenciada en Derecho por la Universidad Miguel Hernández, Laura Estevan asegura que entró en política como quien no quiere la cosa o, como ella dice, «de casualidad». Todo se fraguó a través de un amigo de su padre y ahí se quedó. Lleva dos mandatos seguidos al frente del Ayuntamiento de Sax con el PP. Laura Estevan madre de una niña y un niño y, aunque sostiene que en ocasiones resulta "complicado", "compaginar la maternidad con el cargo de primera edil es algo que me supone un reto diario".

Echa la vista atrás y es consciente de la labor que hicieron otras mujeres para que ella y otras puedan estar donde están sin ser cuestionadas. "Las mujeres ahora dentro de la política tenemos un peso importante. Las que estuvieron antes anduvieron mucho y se lo pusieron muy difícil", recuerda. Por ello, se considera una "privilegiada".

La alcaldesa de Sax sostiene que no hay más que hacer un barrido por los ayuntamientos de la provincia para ver como el género femenino se ha ido abriendo paso en la política local. También señala que hoy en día, además de alcaldesas, se ven concejalas, diputadas, conselleras, ministras... "Cada vez se apuesta más por caras de mujer para ostentar grandes cargos en la política", indica. De esta forma, Estevan declara que las mujeres "hemos demostrado a lo largo de este tiempo que estamos muy capacitadas para tener grandes responsabilidades". Para ella, el 8M, al igual que el 25N, tiene que ser todos los días.

Irene Navarro, alcaldesa de Petrer (PSOE)

Irene Navarro nació en el Hospital General de Alicante, pero la mayor parte de su vida la ha desarrollado en Petrer. Con una licenciatura en Óptica y Optometría, regenta la Alcaldía de Petrer desde 2017. En ese año, a mitad de mandato, el socialista Alfonso Lacasa tuvo que dimitir por motivos de salud. En ese momento, lejos de no sentirse apoyada, recibió el calor de sus compañeros, quienes la animaron a embarcarse en una aventura en la que lleva siete años. Pese a que nunca se planteó ser política, cuenta que en su casa siempre se habló de ello desde una "perspectiva progresista".

Bajo su punto de vista, "la política siempre ha sido un mundo masculinizado, en los inicios te sientes incluso como una intrusa por entrar en él". No obstante, ella asegura haber tenido "suerte", puesto que en el Ayuntamiento de Petrer ha sido "bastante habitual" que a lo largo de la democracia, y desde sus inicios, las mujeres hayan estado presentes en las concejalías. No obstante, admite que "el número de hombres y mujeres ha sido desigual en las corporaciones".

Irene Navarro es la primera mujer que cogió la vara de mando en el municipio de Petrer. Por ello, la alcaldesa sostiene que, además de abordar los problemas de los ciudadanos del municipio, una de sus prioridades es "servir de ejemplo", especialmente para todas aquellas niñas que están creciendo con modelos femeninos en todos los ámbitos. Recuerda que "mi generación y las anteriores no contaban con referentes para poder hacer cosas diferentes a las que se consideraban establecidas".

Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillent (PP)

La carrera de Lourdes Aznar se ha desarrollado en los últimos 30 años en la Administración pública. Su último destino, interventora en Almoradí. Hasta que, tras el 28M, se convirtió en la primera alcaldesa de Crevillent. "En una oposición, las condiciones son las mismas y, si una persona es buena, lo tiene que demostrar en los exámenes", señala. Por eso mismo, afirma que nunca se ha sentido discriminada. Otra cosa es el avance que han experimentado las mujeres en las últimas décadas en el plano político. De un predominio total de los hombres a contar hoy con una Corporación como la de Crevillent con 12 mujeres y 9 hombres, y un equipo de gobierno con seis mujeres y cinco hombres. "En el momento de hacer la lista, lo que buscaba era perfiles, no a hombres o a mujeres, aunque hay una Ley de Paridad". Una ley que considera fundamental: "En mi caso, no ha hecho falta, pero sí es necesaria porque garantiza que las mujeres estemos ahí. Obviarla ahora sería retroceder", alega Aznar, que admite que tiene como referentes a Rita Barberá y María José Catalá.

Otra cosa es la conciliación. "Mis hijos son mayores ya, pero, cuando me casé, mi marido era uno más en todo porque los dos trabajábamos. Luego mi marido falleció. Ahora los niños son mayores, y eso es lo que me ha permitido tirar hacia adelante y decir que sí a esta nueva aventura". Tras una breve reflexión, prosigue: "No es que sea difícil conciliar por ser mujer, es que la Alcaldía exige una dedicación plena". Los objetivos ahora pasan, a su juicio, por seguir educando en igualdad desde pequeños, algo que, sostiene, están trabajando desde su equipo, y porque cualquier mujer que se sienta discriminada o maltratada denuncie, para lograr una sociedad 100% igualitaria.

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola (PP)

"Ahora estamos a años mil de cuando empecé en 1991". Así de tajante se muestra la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano. "En el primer mandato, la única mujer que había con posibilidades de salir de la lista era yo, y era la número ocho, y en este equipo de gobierno somos seis mujeres y cinco hombres", detalla. "La diferencia es que ahora somos más valientes y estamos más decidas a formar parte de la política y a estar en puestos de relevancia, mientras que antes era más complicado", añade.

¿Discriminación? "Alguna vez lo he notado. Por ejemplo, cuando designan competencias, pero llevo tantos años en este mundo que he pasado absolutamente por todas las áreas", responde. ¿Actitudes machistas? "En mi entorno no veo el machismo por ningún sitio, y, si lo notase, no lo permitiría", contesta.

La regidora santapolera afirma que "lo importante a la hora de gestionar un municipio no es ser hombre o mujer. Es el equipo el que te hace ser fuerte, y el equipo está formado por hombres y mujeres". Para la alcaldesa, días como el 8M "son necesarios por las mujeres que han luchado durante tantísimo tiempo y que han hecho que estemos donde estamos hoy. Hemos avanzado mucho, pero no ha sido gratis. Ha sido gracias al esfuerzo de muchas mujeres", alega Serrano, que tiene a su madre y su hija como referentes". ¿Cómo le gustaría ver a las mujeres a medio plazo? "Sin complejos, con capacidad de realizar cualquier cosa que nos propongamos, luchando por lo que queremos y sin tener que justificarnos ante nadie por ser mujeres", sentencia. De hecho, cree que "tenemos que seguir impulsando políticas de igualdad, porque aún hay víctimas de la violencia género o diferencias en las remuneraciones en el ámbito privado".

María Gómez, alcaldesa de Almoradí (PP)

María Gómez (PP) comenzó en política en 2007 de la mano del entonces alcalde de Almoradí, Antonio A. Hurtado. "Pasó ese tren y lo cogí", señala la también diputada autonómica. Economista y procedente de la empresa privada en Hidraqua, asumió el área de Hacienda. "Con la crisis del ladrillo me tocó un bonito papel", bromea. A la Alcaldía accedió en 2017, tras ganar una moción de censura, y desde entonces dirige el Ayuntamiento almoradidense. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, considera oportuna su conmemoración "y que lo sigamos haciendo porque hemos avanzado mucho". Sostiene que ha sido "gracias a esa reivindicación permanente de conseguir una igualdad necesaria", aunque no comparte las tesis del "feminismo radical", matiza.

"En muchos ámbitos se ha logrado, pero queda por hacer y no podemos dejar de reivindicar para todas las mujeres la igualdad de derechos. Los hombres deben asumirlo. Tienen que ayudar en eso y complementar", remarca. "Hombres y mujeres -explica- somos iguales en derechos. Los equipos que forman hombres y mujeres son mucho más completos que la visión unidireccional que daban los hombres a la dirección política y de la empresa". La regidora cree que las mujeres "tienen una visión más cercana. Esa perspectiva de como si todo fuera tu casa, en el amplio sentido de la palabra", y reconoce que a veces se ha encontrado con comentarios machistas. Durante la durísima gestión de la DANA de 2019 recuerda que un vecino defendía su gestión cuando otro le espetó: "Pues llévatela a tu casa". No le afectan ni ese ni otros similares. Siempre sigue adelante.

Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro (PP)

Teresa Belmonte es alcaldesa de Bigastro desde 2015. "En el 8M en Bigastro hemos dado un paso más y celebramos el Día de la Igualdad que reivindicamos plena con el hombre. No queremos menos, ni queremos ser más", explica.

En esta gala se reconoce el papel de mujeres que son referente porque desarrollan su labor profesional en ámbitos normalmente ocupados por hombres, pero también a la inversa. Se distingue a hombres que desempeñan funciones tradicionalmente realizadas por mujeres. "Es el triunfo de esta conmemoración. Hace tiempo que rompimos los estereotipos. En el sector privado y en el público, en la política. Un avance que se nota muchísimo también en la Universidad, en las carreras técnicas y con la mujer en la ciencia", indica. "El machismo estaba en generaciones anteriores a la mía. Había reparos en ver a mujeres en determinados puestos de poder. Los hombres de mi generación lo tienen asumido y la gente joven ni se lo plantea. Se ha hecho un gran trabajo en educar en la igualdad".

Muestra su inquietud por una contradicción que se da entre los más jóvenes pese a que la mayoría tienen asumida la corresponsabilidad en la pareja y desterrado el machismo y habla de una tendencia contraria que relaciona con determinadas manifestaciones culturales y musicales: "Encontramos muchachas que están dispuestas a someterse" y dejar que las controlen. Economista de formación y de profesión, desarrolló su trayectoria profesional como consultora de empresas y apoyando la administración de empresas familiares. Belmonte es también senadora del Partido Popular desde las últimas elecciones.