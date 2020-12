Casi sobre la campana y con el único voto favorable de sus 13 concejales, el gobierno local de Benidorm, del Partido Popular, logró ayer sacar adelante el presupuesto municipal de 2021, en un pleno donde las cuentas se debatieron por la vía de urgencia y que estuvo plagado de reproches por parte de la oposición. El documento económico, el primero que se elabora tras la cancelación anticipada del Plan de Ajuste, prevé para el nuevo año incrementar en un 12,7% el volumen total de gastos e ingresos, hasta alcanzar los 115.470.629,53 euros en el apartado de gastos y los 116.632.811,50 euros en el de ingresos, arrojando un superávit de algo más de 1,1 millones.

En el primer apartado, y siguiendo la tónica de todos los presupuestos, el capítulo de Personal será el que mayor pellizco de gasto se lleve, a pesar de haberse visto reducido en casi un millón de euros con respecto al año anterior: de 38,58 a 37,53 millones. Igualmente, el capítulo 2, destinado a pagar bienes corrientes y servicios, también se reducirá de 39,66 a 37,46 millones; lo mismo que ocurrirá respecto a los gastos financieros -que pasan de 470.000 a 300.000 euros por la amortización anticipada de préstamos- o en la amortización de deuda -que pasa de 4,5 a 2,65 millones-, según detalló la edil de Hacienda, Aída García.

«Presupuestan 24 millones en obras y lamentablemente los vecinos de Benidorm no comen asfalto» RUBÉN MARTÍNEZ - PORTAVOZ DEL PSOE

Frente a estas partidas, el capítulo de inversiones será en el 21 el que concentrará un mayor incremento de gasto, al elevarse el mismo de los 11,3 millones presupuestados para este año a un total de 24,21 millones, 7,5 de los cuales provendrán de subvenciones supramunicipales destinadas a sufragar proyectos de los planes EDUSI, IDEA o el de Sostenibilidad Turística. Igualmente, la concejal de Hacienda destacó que con estas cuentas se alcanzará «el techo de gasto social de la historia del municipio», reservando más de 6,2 millones para ayudas directas a las familias y a empresas afectadas por el covid-19, a los que se suman «el resto de recursos para gastos y atención social, como puedan ser becas o prestaciones de Bienestar Social, Empleo y otras áreas, hasta superar los 25 millones de euros en políticas y recursos sociales».

«No han hecho el presupuesto social que requería esta pandemia, sino un presupuesto de obras» JUAN BALASTEGUI - PORTAVOZ DE CS

Precisamente este apartado fue el que más polémica suscitó durante el debate. Y es que, pesar de que García definió los presupuestos del PP como «el mejor instrumento» para ayudar a las familias, las empresas y la ciudad en general a reflotar de la crisis del covid-19, los dos grupos de la oposición opinaron todo lo contrario: «En lugar de ser un presupuesto social, es un presupuesto de obras», coincidieron en afirmar los portavoces de PSOE y Ciudadanos.

«Éstos son los presupuestos que van a ayudar a las familias y las empresas a salir de la crisis» AÍDA GARCÍA MAYOR - EDIL DE HACIENDA

Los dos grupos reprocharon al PP haber entregado el borrador de las cuentas tarde, no haber siquiera intentado consensuar partidas y haber empleado «el rodillo» para tumbar las cuatro emniendas del PSOE que proponían elevar hasta los 10 millones las ayudas directas a afectados por el covid-19; así como 12 de las 14 presentadas por Cs, puesto que dos de ellas sí fueron aceptadas. El socialista Rubén Martínez lamentó que no se haya aplicado la bajada de impuestos que el PP prometió en periodo electoral y que, lejos de eso, «presupuestan 24 millones en obras, cuando lamentablemente los vecinos de Benidorm no comen asfalto». Juan Balastegui, portavoz de Cs, dijo que su «concepto de pandemia no es igual que el mío» y censuró el haber destinado «25 millones a obras en el año de la pandemia, cuando muchos proyectos se podrían haber aplazado para destinar ese dinero a lo que realmente toca».

Proyectos Éstas son las principales inversiones para 2021

Entre las 45 inversiones previstas se encuentran proyectos vinculados a la EDUSI, como la adecuación de los barrios Alfredo Corral y parte alta de l’Aigüera y Els Tolls -2,1 millones-; la remodelación y reconversión de la Plaza de Toros en hotel de asociaciones, centro cívico, juvenil y social -2,5 millones-; la construcción del albergue en el Parque Séquia Mare -1,2 millones- y otras actuaciones en vía pública -3,3 millones-. También habrá 4,3 millones para energías renovables y sostenibilidad; 1,2 para ampliar el Cementerio nuevo; 2,4 para la rotonda de acceso al polígono o 920.000 para equipar el Centro Cultural.