Fue uno de los concursantes más queridos de la pasada edición de Masterchef e incluso su nombre llegó a sonar con fuerza como favorito para alzarse con el título, aunque finalmente fue a parar a manos del catalán Arnau. El excamarero Fran, de Cuenca, se ha dejado ver estos días en Benidorm, donde ha accedido con la simpatía y amabilidad que le caracteriza a fotografiarse con quien le reconocía por la calle. "Estaba de paseo en Benidorm y miren con quién me encontré, me encantó conocerlo, muy agradable y muy amable. Estaba con su nena. Me siento feliz de haberlo conocido", señala una mujer que lo vio en la céntrica calle Tomás Ortuño y cuya foto ha sido compartida por la cuenta oficial de Masterchef España.

El ahora ya cocinero, por el que se "pelearon" los tres jueces de Masterchef, está pasando con su familia unos días de vacaciones en la capital de la Costa Blanca tras volver del viaje a Tenerife que le tocó en el concurso.

Popular por calcular los presupuestos de todo y su afán por ahorrar, el joven ha declarado a los benidormenses que le pararon para hacerse alguna foto con él que el programa le ha cambiado la vida y está muy feliz, aunque no reveló si finalmente ha ido a trabajar a los restaurantes de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera o Jordi Cruz.