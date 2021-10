El Consell atribuye a una falta de suministros el nuevo retraso del Centro Cultural de Benidorm

Antonio Rodes, director general de la SPTCV, ha trasladado que ahora confían en que de aquí a finales del mes de octubre la empresa fabricante de estos chips pueda suministrar los materiales necesarios, por lo que no será hasta esa fecha cuando se puedan comenzar a utilizar las instalaciones de los conservatorios municipales de Música y Danza ni tampoco la sala menor, con capacidad para 450 butacas.

Rodes ha acudido este martes a Benidorm para mostrar a los periodistas el estado en el que se encuentra la construcción de la primera fase del Centro Cultural y a dar explicaciones por este retraso en las obras. De hecho, el director general ha asumido que el contrato preveía que la finalización para el mes de mayo. "Ha habido varios problemas que nos han impedido acabar en esa fecha: primero, el covid; después, que hubo que parar durante un tiempo toda actividad que no fuese esencial; y también que se trata de un edificio emblemático, diseñado por un arquitecto de primer nivel, lo que también tiene sus complicaciones", ha explicado. "Pero ahora, cuando el edificio está totalmente finalizado ahora, nos encontramos con este problema, ante el cual nos sentimos impotentes", ha agregado.

Con este argumento, el director general de la SPTCV respondía al malestar generado por este último retraso, sobre todo en el Ayuntamiento y entre los profesores y alumnos de los dos conservatorios municipales, que no han podido comenzar el curso en este espacio tal y como estaba previsto. Rodes ha reconocido que es "una faena que no hayan podido empezar el curso aquí, pero peor hubiese sido que no hubiesen tenido este edificio nunca" , refiriéndose de esta forma a los diez años en los que la Generalitat del PP, primero con Camps y luego con Fabra, mantuvieron paralizadas las obras: "Unas obras que fueron reactivadas por deseo personal y expreso del presidente Ximo Puig, que se comprometió a finalizarlas y así será".

La primera fase, a punto

La construcción de este espacio se retomó en diciembre de 2019, tras un acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat para dividirla por fases para agilizar plazos y rebajar costes. En esta primera fase se acordó finalizar la fachada del edificio, algo que se hará ahora de manera solo parcial, y construir los espacios más necesarios: las dos nuevas sedes del Conservatorio; un auditorio menor con 560 butacas, que finalmente se ha quedado reducido a 450; y una cafetería para dar servicio a ambos espacios.

En todo ello, la Generalitat ha invertido 12,7 millones de euros, tras incluir algunas mejoras en el Conservatorio a petición del Ayuntamiento y que fueron asumidas por el Consell, que se suman a los cerca de 24 que ya se habían gastado con anterioridad en la estructura de todo el edificio.

La superficie construida en esta fase consta de un total de 11.000 metros cuadrados, de los cuales 2.000 están destinados al auditorio y 9.000 pertenecen al Conservatorio, un centro de estudios que contará a partir de ahora con veinte salas instrumentales, tres aulas teóricas, ocho salas de estudio, una sala de orquesta y coro, una sala de cámara, un aula polivalente, cuatro aulas de danza de gran formato, vestuarios, biblioteca, salas de profesores y área de administración y dirección, además de otros 800 metros cuadrados de terrazas y patios en diversos niveles. "Va a ser uno de los mejores conservatorios que va a haber en la Comunidad Valenciana sin ninguna duda", ha afirmado el responsable de la SPTCV.

Segunda fase, a partir de 2023

El año 2023 podría ser el del inicio del fin del Centro Cultural si se cumple la previsión avanzada este martes por Antonio Rodes. El director general afirmó que una vez que se haga entrega de las llaves de esta primera fase al Ayuntamiento, la Generalitat tiene intención de "empezar a hablar sobre la segunda fase, revisar el proyecto y ver con el Ayuntamiento cuáles si las necesidades actuales son las mismas que en 2004", cuando se diseñó el edificio.

El responsable de la SPTCV indicó que la voluntad de esta sociedad es que en los presupuestos autonómicos de 2023 ya pueda ir contemplada una partida para desarrollar esta segunda fase, que sería la definitiva y que incluiría la finalización de todo lo que resta, entre otros la totalidad de las fachadas; la sala mayor, con capacidad para más de 1.100 espectadores; una sala de exposiciones; biblioteca y parking subterráneo.

Como ya avanzó en su día Ximo Puig durante una visita a las obras, Proyectos Temáticos no descarta la posibilidad de estudiar la "colaboración público-privada" para poder acometer la segunda fase dado que "son decenas de millones de euros" la inversión necesaria para culminar las instalaciones. Aunque no ha hablado de datos concretos, Rodes ha especificado que la primera fase solo ha actuado sobre un 30 por ciento del total del proyecto previsto, por lo que la inversión necesaria para finalizar la parte que queda superaría los veinte millones de euros.

Con respecto al aparcamiento subterráneo, el director general ha explicado que la obra también está finalizada pero que no se va a poner en funcionamiento todavía porque parte del mismo no tendría la cubierta impermeabilizada, dado que estos trabajos se contemplan para la segunda fase de la obra. En cualquier caso, lo que sí que ha reconocido es que este servicio sería uno de los más sencillos a la hora de gestionar mediante una empresa privada, lo que permitiría obtener ingresos con los que financiar la obra o el propio funcionamiento del edificio una vez acabado.