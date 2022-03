Benidorm aprueba el cambio en el convenio con Ortiz: las obras en la estación serán inmediatas

El estado de deterioro y abandono de la estación de autobuses de Benidorm podría tener los días contados. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el cronómetro para acelerar lo más que se pueda las obras para rehabilitar esta infraestructura que sirve como puerta de entrada a la ciudad a miles de turistas al año. El pleno ha aprobado un cambio en el convenio suscrito con el empresario Enrique Ortiz, concesionario de la estación, para que esos trabajos arranquen de forma inmediata y poder así afrontar una nueva temporada turística con un espacio adecentado. Todo después de años de abandono.

Así, la propuesta aprobada por el gobierno local junto a la oposición (PSOE y Cs) recogía la modificación de la cláusula décima del convenio del 30 de agosto de 2021 firmado entre el Ayuntamiento y el empresario. En concreto, ese documento recogía que la mercantil tenía que "dejarla en perfecto estado" en un plazo de dos meses desde que saliera a concurso la licitación, una premisa que se ha cambiado por la de que esas obras se hagan "de forma inmediata" sin esperar a ese proceso para buscar nuevo adjudicatario.

Cabe recordar que existe un proyecto con un coste valorado en su día por los técnicos municipales en 287.141 euros que será el que la actual adjudicataria tenga que poner en marcha para devolver a la infraestructura a un estado acorde a una estación de autobuses con todos los servicios. Desde hace años, es un escenario completamente abandonado y deteriorado en el que no se ha hecho ninguna actuación. Así, podría ser el fondo de una película de terror que llama la atención de los turistas y visitantes que llegan a ella cada día cargados con sus maletas. Desde hace años, los actos vandálicos se suceden casi a diario y los locales vacíos casi sin paredes sirven para que se reúnan grupos de jóvenes o han servido de refugio de okupas.

Y todo sin que el Ayuntamiento tenga potestad para entrar y poner coto a todo ello, porque la responsabilidad es del adjudicatario. Así, con el cambio en el convenio, el Ayuntamiento se garantiza que las obras puedan comenzar lo antes posible. Sobre todo, porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó en el pleno ese cambio en el convenio firmado con Ortiz. Esta actuación es "urgente y repercutirá en el interés general", indicó además de afirmar que, tras la firma del citado convenio la mercantil deberá ejecutar "sin más dilación y a su costa" los trabajos de rehabilitación de la estación.

Cabe recordar que la rescisión del contrato entre el consistorio y Ortiz se produjo hace apenas dos semanas. Una decisión de mutuo acuerdo que hará que se pueda licitar de nuevo la estación sin tener que indemnizar al empresario por la obra ejecutada hasta que venga una nueva empresa. El convenio se aprobó en enero de 2021 por el pleno para dar cumplimiento a una sentencia judicial. Así, en 2012, el Tribunal Supremo en 2012 ratificó otra sentencia dictada por el TSJCV en 2007, que anulaba la autorización municipal que en 2003 concedió el Consistorio a Ortiz para ampliar la zona comercial de la terminal y, con ella, la concesión para su explotación.

La oposición ha apoyado con sus votos ese cambio en el convenio, no sin recordar al gobierno local el camino seguido hasta este punto. La portavoz del PSOE, Cristina Escoda, indicó que "por fin vemos luz" en este asunto y que su partido iba a "dar un voto de confianza" para ver si se producen de verdad esas mejoras en la estación pero que "vamos a estar vigilantes de que así sea".

Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, indicó que "hace 20 años que se inició la película de esta vergüenza" y que siguen estando los mismos actores en ella: "como productor el PP" y como "actos principal, Ortiz". El concejal naranja recordó todos los proyectos que ha habido en la ciudad en manos del empresario por concesiones y cómo muchos han sido fallidos. Así añadió toda la historia y capítulos que ha tenido la estación hasta que se hizo la adjudicación al empresario en 2002.

Tras los reproches, la edil de Urbanismo recordó a la oposición que "hoy están todos muy contentos" pero que en enero de 2021, cuando se aprobó el convenio, "el PSOE votó en contra y Cs se abstuvo" y espetó a estos últimos que "siempre se han mantenido al margen y no han mostrado una postura clara". Y a los socialistas les recordó que "antes de las elecciones de 2015 retiraron de un pleno este convenio" y no se llevó a cabo cuando gobernaban. Con todo recordó que para cumplir la sentencia "lo más favorable era llegar a un mutuo acuerdo" con Ortiz como se ha hecho.

Escoda respondió a la concejala: "Llevamos mucho tiempo denunciando el olvido y la dejadez en la estación de autobuses" y recordó que el acuerdo para aprobar los presupuestos firmado con el gobierno del PP ya recogía un punto sobre la necesidad de esa rehabilitación. La edil del PSOE indicó a los populares que "no deberían sacar pecho con este asunto" porque es "un problema que creó el PP y el PSOE solo intentó poner solución". Cs se refirió en los mismo términos: "Me sorprende que esté orgullosa de esto, me parece muy triste, es para meter la cabeza debajo de la almohada". Así Balastegui concluyó que "es un negocio para Ortiz y estará hasta el final".

Con todo, en la sesión también se ha dado cuenta del convenio entre el propio Ayuntamiento y la mercantil de la Estación de Autobuses para la resolución y liquidación del contrato de construcción y explotación de la instalación en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del año 2007.

Ayudas a empresas y familias

El pleno también ha aprobado por unanimidad la modificación presupuestaria de modo que se destinen ocho millones de euros del remanente municipal a ayudas a familias y empresas, como parte del acuerdo de presupuestos suscrito entre el gobierno y el grupo municipal socialista. La propuesta ha sido incluida en el orden del día por la vía de urgencia con el voto afirmativo de los tres grupos municipales. “Con esta modificación cumplimos el compromiso adquirido en enero para la aprobación del presupuesto municipal y reservamos un pequeño porcentaje ante las incertidumbres actuales, además de dejar el resto del remanente para diversas obligaciones del Ayuntamiento”, ha explicado Aida García, concejala de Hacienda.

Gobierno y oposición han aprobado además la declaración de interés social de la construcción de una instalación deportiva de atletismo en una parcela de equipamiento público en el Plan parcial 2/1 ‘Poniente’. Caselles ha indicado que el objetivo de la nueva instalación es "dar respuesta a una nueva demanda y lo hacemos en el Plan parcial 2/1, en el que está casi acabada la obra de urbanización".

Por unanimidad también se ha aprobado la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, para iniciar el procedimiento de concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a dos oficiales y 23 agentes de la Policía Local de Benidorm. Esta distinción se otorga al personal de la Policía Local cuando se cumplan como mínimo 25 años de servicio y se haya tenido una trayectoria profesional excepcional.

En el mismo sentido, todos los grupos también han aprobado el inicio del procedimiento para la felicitación pública de la Generalitat Valenciana a diez agentes de la Policía Local por la intervención que protagonizaron el pasado 21 de enero cuando rescataron y auxiliaron a los vecinos de un edificio afectado por el incendio de un restaurante ubicado en los bajos del mismo evitando daños personales de gravedad.

Los oficiales y agentes que serán distinguidos con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco son: Pedro Sánchez Fernández, María Consuelo Pérez Berenguer, José Francisco Tortosa Muñoz, Julián Victoria Sierra, Antonio Bastida Ruiz, Francisco Montes Gámez, Francisco Ángel González Gómez, Rafael Ávalos Gómez, José Luis Carretero Sánchez, Anastasio Trujillo Navarro, Antonio Lozano Juan, Juan Miguel Igualada Picazo, Esther Fornás Juan, maría José Blanquer Romero, Juan Gabriel Casagrande Losada, Ricardo Teruel García, Agustín Angulo Palomares, Vicente Guijarro Gomis, Juan José Lara Marín, Javier Torrá Delgado, José Antonio Romero Rodríguez, Salvador Martínez Martínez, María Ángeles Alonso García y Antonio Domínguez Trillo.

Los diez agentes que recibirán la felicitación pública de la Generalitat son los siguientes: Jesús López Moreno, David Torres Keany, Vicente Fuster Martínez, Jorge Ferrer Fuster, Javier Jiménez Simarro, José Casto Martínez Sánchez, David González Vargas, Yolanda Bocos Martínez, José Tomás Galaví Peláez y Manuel Risueño Bañuls.