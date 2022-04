"Habrá Reyes en las Fiestas de Moros y Cristianos de La Vila, solo que no serán los que estaban previstos"

Marta Mingot se ha convertido a sus 38 años en la primera mujer en presidir la Asociación Santa Marta, la encargada de organizar las Fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa. Ha llegado al cargo a poco más de tres meses de celebrar los días grandes del municipio. Formaba parte de la anterior Junta Directiva que dimitió casi en bloque a principios de marzo, excepto ella que continuó con su cargo de secretaria y se presentó a la elección de los siguientes representantes. Lleva en la sangre el amor por la fiesta vilera, ha sido capitana de su compañía, Els Negres, y su "responsabilidad" ante una celebración tan importante la hizo tomar la decisión de dar el paso de convertirse en presidenta. Habrá Fiestas de Moros y Cristianos en La Vila Joiosa como siempre, aunque sin los cargos festeros que quedaron pendientes antes de la pandemia que dejan su representación para 2023.

¿Por qué decidió presentarse a presidir la Asociación Santa Marta?

Ya estaba en la anterior Junta y me quería quedar. Desde que he estado en la directiva no hemos hecho Fiestas de Moros y Cristianos porque vino la pandemia. No me quería ir sin haber vivido unas fiestas desde dentro de la Asociación, así que lo hice para intentar llevar a cabo la idea que tenía de que de una forma u otra se pudieran hacer las fiestas de Moros y Cristianos que es lo que organiza la entidad. Y pensé que, si me quedaba de presidenta, podía llevar a cabo mi propuesta. No quería que ese fuera mi paso por la Asociación. Quiero estar unas fiestas. Sé que este año igual no es lo de siempre, pero lo intentaremos.

Eres la primera mujer que preside la Asociación Santa Marta...

Sinceramente el día de la votación, era como que no era real porque estaba todo tan complicado, con opiniones, ideas... pensaba que igual luego no gustaba la propuesta... Sí, me dicen un montón que qué bien ser la primera mujer, qué valiente... pero no lo veía tanto. Pero cuando te lo dicen tantas veces sí empecé a ver la importancia de haberme quedado, haberme presentado y ser mujer.

¿Qué significa este cargo?

No había pensado involucrarme tanto, siempre he querido formar parte de la Fiesta de una manera o de otra. Cuando eres joven quieres más fiesta que responsabilidad; y cuando eres mayor, quieres participar aportando algo y la manera es estar en la Junta. Pero me llena mucho, sobre todo si sacamos algo adelante y sale bien, ahí es cuando dices que ha merecido la pena el trabajo y el esfuerzo.

Formaba parte de la anterior Junta que dimitió prácticamente en bloque pero no renunció. ¿Por qué?

Aunque estaba con personas que, al final todas tenemos que ir por el mismo camino, sí que pensaba un poco diferente sobre celebrar las Fiestas. Porque si en otros puebles están sacando las fiestas adelante, en La Vila deberíamos también poder hacerlo o, al menos, intentarlo. Nadie sabe si dos días antes pasa algo y no se puede hacer. El 13 de marzo nadie se creía que el 14 nos iban a decir que teníamos que encerrarnos. Me he puesto en varios lugares, de que esa circunstancia se puede dar, pero hay que tener respeto a las cosas pero no vivir con miedo. Si al final si vives con miedo, te pierdes las cosas. Hay que intentarlo.

¿Fue una cuestión también de responsabilidad?

Sí. Entrar a formar parte de la Asociación no es algo obligado, nadie cobra y quien está ahí es porque le gusta y tiene que sentirse responsable de las obligaciones que conlleva estar ahí. Me sentía responsable de que, pasara lo que pasara en Fiestas, era responsabilidad mía.

¿Qué razones llevaron a dimitir en bloque a la anterior Junta?

La Junta tomó una decisión basada en la consulta que se hizo a los festeros y consideraron que aunque otros pueblos iban a realizar las fiestas, podíamos hacer unas fiestas de transición. Esa propuesta se planteó y no gustó a todo el mundo. Además lo que hemos visto que otros pueblos están haciendo fiestas con total normalidad y entonces, todos creo que queríamos hacer fiestas. Al final se trata de que hay mucha gente que lleva dos años perdidos, con ilusión, y no se trata de perder otro año más. El primer año fue dramático no tener Fiestas, en 2021 lo teníamos muy aceptado que no habrían y ahora tenemos ganas. Pero hemos visto que mucha gente sí tiene ganas y si otros pueblos lo están consiguiendo nosotros lo tenemos que intentar. Había mucha incertidumbre y había que decidir. Era muy complicado y lo ha sido para todos. El problema es que los días han pasado, se acerca la fecha y había que tomar una decisión, la que fuera, pero ya.

La primera cita importante es Lágrimas...

Para Lágrimas está todo listo. Invitamos a todos a venir. Hay muchas ganas después de dos años de no poder celebrar nada. Era un punto que queríamos tener como referencia, ver cómo está la gente, cómo reaccionamos delante de una fiesta multitudinaria. Va a ser la primera después de tanto tiempo. Pasado este acto, sería complicado si sale bien plantearle a alguien que tenga que sacar un cargo. Todos queremos fiestas con cargos como siempre pero se nos ha echado el tiempo encima.

¿Habrá Fiestas de Moros y Cristianos como siempre o diferentes?

Sí habrá Fiestas. La Vila Joiosa se merece tener sus Moros y Cristianos del 24 al 31 de julio con todos los actos. Vamos a presentar una propuesta en la que nos hemos puesto del lado de los cargos y hemos modificado algunas cuestiones. Todas las compañías van a tener representación en el Desfile y todos los actos que se hagan y habrá figura de Rey, solo que no serán los Reyes que estaban previstos. Pero sí habrá Reyes que no serán actores ni figurantes... serán personas involucradas en la Fiesta.

Los cargos que había no saldrán hasta 2023 entonces...

Prefieren esperar, no es que no quieran salir. Salir de cargo, aunque te dé tiempo o puedas salir como sea, lucirse más o menos... si tienes ilusión, adelante. Pero yo que he sido capitana sé que no es solo la semana de Fiestas, es todo el año. La semana de Fiestas disfrutas pero te pasa volando... Pero están los momentos del resto del año que tienen que vivir. Habrá gente que no opine igual, pero el cargo lo disfrutas durante todo el año y estas personas no han podido.

Habrá quien no esté de acuerdo en que no haya cargos...

La mayoría nos dice que querrían fiestas con cargos, entendemos a todos.

¿Y cuál es la opción planteada?

Habrá Reyes. Las 11 compañías Cristianas y las 11 moras saldrán igual al Desfile, en el orden que se salió por última vez. Después de esas 11 cerraría el Desfile un boato con Embajadores, Reyes e invitaremos a más pueblos... Y se hará cargo la Junta de esa parte del acto con la colaboración del Ayuntamiento de La Vila. No solo será el Desfile. En las Embajadas, el Embajador no puede estar solo; si no hay un Rey de una compañía en concreto, no estará el Rey solo en el castillo. Se pedirá colaboración de todas las compañías para que estén con él en lugar de que esté con la escolta de su compañía que es lo normal. Estamos preparando el reglamento y las normas para cada acto. Las Fiestas son la gente y necesitamos gente que participe y venga a verlo. Por eso hemos pedido la colaboración del resto de las compañías.

¿Se ha modificado algún acto o se han añadido normas?

Como todo, hay que adaptarse a la normativa sanitaria vigente, eso está claro. Lo que sí vamos a modificar también es la presentación de cargos que siempre se hace al principio de julio. Sí habrá presentación o nombramiento de quién ocupará cada cargo, aunque no será como la de siempre lógicamente, pero será una especie de homenaje para darle las gracias. Y estamos pensando en cambiar también y que ese día haya una presentación más pequeña y también sin pregón que se podría hacer otro día.