Refugiados ucranianos se forman en Benidorm: De profesora universitaria a "lo que salga"

Antes de las 9 horas, un grupo de mujeres ucranianas espera en la puerta del Centro de Turisme (CdT) de Benidorm. Apenas hablan español aunque ya "chapurrean" algunas palabras pese a que solo llevan unas semanas en España. Han llegado de Dénia o de Benidorm y se formarán para intentar encontrar un puesto de trabajo que les permita mantenerse en España mientras no puedan volver a su país donde la guerra ha terminado con la vida que tenían. Este viernes, aprenderán en el curso de manipulador de alimentos cómo se trabaja en España y las normas básicas para poder trabajar en la hostelería dentro de los cursos que ha puesto en marcha Turisme Comunitat Valenciana a través de la red de Centros de Turisme (CdT), y con la colaboración de la patronal hotelera Hosbec.

La historia de este grupo de mujeres no dista mucho de la de los refugiados que han llegado a la provincia huyendo de la guerra que Rusia perpetra en su país de origen. Muchas de ellas además han llegado solas o acompañadas solo de algunos de sus hijos, porque los hombres mayores de 18 años se han tenido que quedar en Ucrania para luchar en el conflicto. Preguntarles por la situación en su país es ver en sus ojos aún parte del miedo: "En Ucrania es todo un horror", explica a este diario Svitlana Mukha, quien, como muchos otros ciudadanos de aquel país, salió de él gracias a la ayuda de voluntarios y tras llegar a la frontera con otro país como Polonia. Ella reside ahora en Dénia con su hija y su nieto. Su marido y sus dos hijos "no pueden salir de Ucrania".

Llegó a la provincia a principios de marzo y ha aprendido a hablar un poco de español y piensa seguir estudiándolo. Pero, además, "quiero encontrar trabajo aquí". Porque no sabe si su estancia será para poco tiempo o para mucho y necesita poder mantenerse a ella y su familia. En Ucrania "era empresaria". Ahora se formará para intentar encontrar trabajo en uno de los sectores más importantes de Alicante: el turismo. Para ello, este viernes ha iniciado el curso de manipulador de alimentos, clave para trabajar en hostelería.

Como ella, Iryna Zainchkovska quiere labrarse un futuro mientras está en España: "No se si es posible volver y necesito trabajo para vivir". Ella es de Kiev y ahora está sola en Benidorm y su familia sigue en Ucrania. "Tengo vivienda aquí y estaba de vacaciones", así que no pudo volver. En su país "era profesora de la universidad" pero aquí "al no hablar bien español no puedo hacer lo mismo". Así que ha buscado otra salida, formarse en un sector diferente que le puede ofrecer oportunidades al vivir en la capital turística.

Como ellas, el resto de mujeres que acudieron este viernes al curso de manipulador de alimentos en el CdT de Benidorm "están aquí solas o con las familias, porque los hombres se han tenido que quedar en Ucrania". En aquel país "todas teníamos nuestros trabajos", desde profesoras hasta con su propio negocio. Pero ahora "eso no importa" y buscan una salida con la que poder tener un trabajo para mantenerse. Además de los cursos del CdT buscan también clases de español para aprender el idioma: "Esperamos encontrar trabajo en Dénia o Benidorm", afirmaron las mujeres reunidas en el CdT de la ciudad turística.

El curso de manipulador de alimentos de este viernes es el primero que ofrecerá Turisme en la red de CdT de la provincia. Para empezar se darán en Ciudad de la Luz, Benidorm y Torrevieja aunque no se descarta ampliarlos "según la demanda", explicó el director general de Turisme Herick Campos.

El programa formativo básico para las personas refugiadas ucranianas que están llegando a la Comunidad Valenciana tiene el objetivo de proporcionarles la mínima capacitación profesional para incorporarse a trabajos de hostelería y alojamiento. Con todo en Ciudad de la Luz, ya que allí se concentra todo el operativo de atención a los refugiados que han llegado a la provincia. El programa ofrece el curso 'Manipulación de Alimentos', que habilita para trabajar en hostelería, de 5 horas de duración pero también de 'Operaciones básicas en cocina', 'Operaciones básicas en sala' y 'Operaciones básicas en pisos y limpieza", de dos semanas de duración cada uno de ellos.

Los cursos se impartirán en idioma ucraniano, son gratuitos, y presenciales. Este viernes en Benidorm se contaba con un traductor para que las mujeres que han asistido pudieran comprender todo lo explicado.

"Es importante poder prestar ayuda a personas que, como vosotras, habéis tenido que huir de un país en guerra", indicó Campos antes de arrancar el curso. Así explicó que desde el Gobierno central y el de la Generalitat Valenciana se están realizando políticas para atender a todos los refugiados que han llegado huyendo del conflicto ruso. "Lo que queremos es daros instrumentos y herramientas para que os incorporéis a trabajar".

Por su parte, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, mandó un mensaje de "solidaridad por la difícil situación" que se vive en Ucrania y "todo nuestro apoyo y cariño esta con vosotros". Así explicó que las empresas hoteleras tienen "posibilidad de dar un empleo ya sea temporal o de futuro" y añadió que hay una "oportunidad de trabajar con nosotros mientras vuestra estancia dure en España". Con todo agradeció el trabajo hecho para lograr poner en marcha este tipo de formación y añadió que aprovechen "esta oportunidad porque buen sitio para trabajar y para vivir".