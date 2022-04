El colegio La Cala de Benidorm se queda sin aula de 2 años por la negativa del Ayuntamiento

Las familias de Benidorm con niños de 2 años tendrán el próximo curso 18 plazas escolares menos de las que estaban previstas para poder matricular a sus hijos en un centro reglado.

La Conselleria de Educación ha aceptado las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento y ha comunicado que, finalmente, no pondrá en marcha de cara al nuevo año académico la unidad de P2 que había aprobado inicialmente para el colegio público de La Cala, como reclamaban desde el centro y la asociación de padres y madres (Ampa).

La decisión ha sido comunicada por Educación con el proceso de admisión para el próximo curso ya en marcha. De hecho, según ha podido saber este diario, la inspección educativa trasladó al colegio que no habría nueva unidad después de que varias familias intentasen rellenar la solicitud de plaza para sus hijos de cara al próximo curso en esta unidad y descubriesen que la misma no figuraba entre las opciones recogidas en la web para hacer la matrícula de manera telemática.

A partir de ahí, el Ampa difundió el mensaje en sus distintos canales: "Se informa a las familia que se han interesado y preguntado a la AMPA por la matriculación en el aula de P2 prevista en el arreglo escolar para el nuevo curso, que hoy nos han confirmado que se han admitido las alegaciones del ayuntamiento en contra de la apertura y finalmente NO dispondremos de aula de 2 años".

Fuentes de la agrupación de madres y padres han mostrado su malestar por las formas. "Era una unidad que nos ofreció la propia Inspección educativa y que nos pareció bien; no entendemos cómo ahora nos dicen que no va a haber unidad, ni tampoco que el Ayuntamiento haya votado en contra de la creación de una nueva aula en un colegio público de nuestra ciudad", han trasladado desde el Ampa, que también lamentan que esta aula de P2 habría beneficiado a varias familias con hijos ya matriculados en el colegio y que están "muy disgustadas" con la forma de proceder de Conselleria y Consistorio.

"Niños de otros pueblos"

Como ya contó en su día este diario, el principal motivo del Ayuntamiento para oponerse a la creación de estos 18 nuevos puestos escolares en una de las zonas de mayor expansión de la ciudad y, además, en una etapa educativa donde la demanda no deja de crecer, radica en el hecho de que los mimos podrían beneficiar a niños de otras poblaciones limítrofes, como La Vila Joiosa o Finestrat, a la hora de iniciar su escolarización, en perjuicio de los niños empadronados en la ciudad turística.

Y, además, afirmando que la demanda de plazas para niños de P2 estaría de sobra cubierta con los pupitres ofertados en la Escuela Infantil El Tossalet, donde hay dos aulas para niños de 2 años con capacidad para 20 alumnos; 40 plazas en total.

Según los datos aportados por el Consistorio en su alegación, en la zona de La Cala de Benidorm hay empadronados un total de 51 niños nacidos en 2020, a los que beneficiaría esta nueva unidad. Contando con las 40 plazas de la escuela infantil municipal, gestionada por la empresa Eulen, más las 18 que añadiría la unidad del CEIP La Cala, el resultado serían 58 plazas, 7 por encima de los niños de esa edad empadronados en el municipio.

Por tanto, aunque los técnicos que elaboraron el informe apuntaban que la creación de esta nueva unidad supondría un ahorro para las arcas municipales, al poder reducir los pupitres concertados con la empresa que gestiona El Tossalet, esta rebaja no sería posible de cara al próximo curso, de modo que las plazas que quedaran libres en uno y otro centro beneficiarían a niños de otras localidades y obligarían al año siguiente a desplazar a los de Benidorm que no obtengan plaza de P3 en La Cala a los centros del Salt de l'Aigua.

Dicho informe, no obstante, no hacía mención alguna al hecho de que junto al CEIP de La Cala hay otro colegio público de Infantil y Primaria, El Murtal, que también podría acogerlos; ni tampoco al hecho de que en la escuela infantil pueden optar a plaza los niños que residen en cualquier barrio de Benidorm, no exclusivamente los de La Cala, por lo que menores de esta zona podrían quedarse sin plaza de P2 en la guardería municipal y, ahora también, en el colegio, al no existir la unidad.

Fuentes del CEIP La Cala han indicado que, como ya han hecho en los dos años anteriores, volverán a solicitar esta unidad de P2 de cara al próximo curso si las familias así lo trasladan en el seno de consejo escolar.