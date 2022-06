Miles de personas han copado este jueves las playas de Benidorm para festejar la tradicional Nit de Sant Joan, una tradición que se recupera este año tras el fin de las limitaciones por la pandemia. Además de Benidorm, el resto de municipios con playa de la Marina Baixa, como La Vila, Finestrat, l'Alfàs del Pi y Altea, también han recibido en sus arenales a muchísimo público que, desde mitad de la tarde, ha comenzado a bajar hasta las playas para cenar con familiares o amigos y cumplir la tradición de saltar las olas a medianoche.

Como ya avanzó días atrás este diario, la capital turística ha desplegado para esta noche un importante dispositivo, compuesto por más de 70 personas entre Policía Local y servicios de salvamento, socorrismo, playas accesibles y limpieza, para que toda la velada transcurra con normalidad y las playas vuelvan a estar en perfecto estado de revista a primera hora del viernes, cuando volverán a contarse por centenares las personas que bajarán de nuevo a disfrutar de la costa.

Entre las notas más destacadas, los servicios de socorrismo van a funcionar hasta las tres de la madrugada mientras que las playas accesibles estarán abiertas hasta las 2 para facilitar también que las personas con dificultades de movilidad puedan cumplir la tradición de mojarse los pies en la playa.

Igualmente, como es habitual desde hace más de una década, la Policía Local ha vigilado no solo que los ciudadanos no accediesen con botellas de vidrio y otros objetos peligrosos a la arena, sino que no realizasen hogueras, puesto que, a pesar de que en muchas otras zonas costeras sí se hace la vista gorda durante la Nit de Sant Joan, en Benidorm la prohibición de hacer fuego en la playa se mantiene esta noche sin excepciones, como recoge la ordenanza municipal.

A partir de las tres de la mañana está previsto que todo el público haya abandonado ya los arenales para que comiencen las labores de limpieza, tanto manual como con maquinaria pesada.

Fuentes municipales han indicado que la velada transcurría hasta el cierre de este artículo sin registrar incidentes reseñables.