Un arcoíris para apoyar la diversidad y el respeto. El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ ha llenado de color Benidorm donde se celebrarán varias actividades para conmemorar este día que se celebra el 28 de junio, en todo el mundo, con el objetivo de dar visibilidad a las reivindicaciones del colectivo.

Para empezar, el alcalde Toni Pérez, junto a las concejalas de Igualdad y Bienestar Social, Ángela Zaragozí y Ángela Llorca, otros compañeros de corporación y representantes de las organizaciones LGTBI+ de la ciudad han desplegado la bandera del arcoíris que representa la diversidad, en el balcón principal del edificio consistorial.

Por la tarde, a las 20 horas, el Salón de Actos del Ayuntamiento acogerá la representación de la comedia ‘La herencia’, de José Manuel Vidal, a cargo de Melpomene Teatro. Obra que profundiza en la temática LGTBI+ a partir de una herencia que tentará a sus protagonistas a renunciar a lo que son a cambio de bienes materiales. Ya de noche, el emblemático Castell se iluminará también con los colores del arcoíris.

Además de la celebración del Día Internacional del Orgullo, las concejalías de Igualdad y Bienestar Social han desarrollado a lo largo del curso escolar que recién finaliza los talleres ‘Diversidad sexual y de género’ en todos los institutos de enseñanza secundaria y también en el CEIP Gabriel Miró. Una actividad que tiene por objetivo la prevención y sensibilización en edades tempranas y que se pretende implementar más adelante a todos los centros de enseñanza Primaria.

En esta línea, en Agosto, el Espai d’Art del Ayuntamiento acogerá la exposición ‘Transcuba’, del fotógrafo italiano Paolo Titolo que reúne 21 imágenes que reflejan la realidad de los transexuales en Cuba, con las aportaciones de Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.

Por último, del 5 al 11 de septiembre, la ciudad celebrará el Benidorm Pride 2022, principal fiesta del orgullo de la Comunidad Valenciana que tiene como eje central el gran desfile que el sábado 10 recorrerá la playa de Levante y que este año regresa a la ciudad tras el paréntesis provocado por la pandemia.

El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo en el que el objetivo es dar visibilidad al colectivo LGTBI+. Pero el trabajo no solo se reduce a esta fecha, sino que las diferentes asociaciones desarrollan actividades durante el resto del año para intentar concienciar y educar en la diversidad y el respeto. Chelo Oliva, presidenta de la ALGTB de Benidorm y Marina Baixa, habló a este diario sobre las denuncias por diferentes cuestiones que afectan al colectivo. Así indicó que "en Benidorm no tenemos constancia de que hayan habido en este sentido", aunque especificó que "eso no significa que no existan casos".

Porque como ocurre con otros tipos de violencia "muchos no denuncian". Por ejemplo, según datos a nivel nacional, solo un 20% de las denuncias se presentan; eso "significa que el 80% de las agresiones se desconocen y eso es preocupante". Oliva ofreció algún dato: en 2021 se presentaron 2.300 denuncian en la provincia o solicitaron atención o ayuda.

Entre las razones está "la falta de confianza que las personas que pertenecen al colectivo LGTBI+ tienen en las administraciones públicas". Por ello, la presidenta de esta entidad indicó que "hace falta más formación a los funcionarios públicos que no se está dando" para que puedan tratar con mayor sensibilidad a estas personas. Así, destacó la importancia de la nueva Ley Trans a nivel nacional y que espera que "se haga efectiva esta legislatura".

Pero esa formación ha de darse en todos los ámbitos; entre ellos, los centros escolares. "Estamos centrados en dar charlas en los institutos sobre diversidad" como las que se han llevado a cabo en mayo en Ll'Alfàs del Pi y La Nucia. "En Benidorm hace tiempo que insistimos" e indicó que el Ayuntamiento ha anunciado que ha hecho talleres este curso escolar.

"Lo más importante es la educación, educación, educación", recalcó la presidenta de ALGTB. Unido a la "información y formación; son las tres patas más importantes" para hablar de diversidad y respeto. Pero "sobre todo hay que insistir en la educación que es la base de todo" ya que "con la disciplina se logra el respeto, el cariño y los vínculos", lo que considera muy importante.