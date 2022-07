Los apartamentos turísticos llegan al 89% de ocupación: una semana de media, turismo familiar y con precios por encima de 2019

Un verano como en casa. Miles de turistas eligen cada año pasar sus vacaciones en apartamentos turísticos, una opción muy demandada por las familias, sobre todo con niños. Una afluencia de visitantes que el sector de este tipo de alojamiento espera que llegue este año a cifras de antes de la pandemia y poder decir que se ha llegado a una nueva normalidad. La ocupación prevista para este verano en este tipo de establecimientos estará entre el 70% y un máximo del 89%, dependiendo de zonas y tipo de apartamentos; unas cifras que la última hora podían mejorar.

En la Comunidad Valenciana, el parque de viviendas vacacionales regladas alcanza las 83.000 disponibles, unas 7.000 de ellas en Benidorm, donde se espera que el "tsunami" de turistas que ha llegado con el mes de julio deje un buen verano para el sector. Pero hay cautela. Así lo reconoció a este diario Miguel Ángel Sotillos, presidente de Aptur (Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana) quien apuntó que "la ocupación es buena pero no va también como esperábamos". Y hay quien "tiene lleno y superará ese 89% y hay quien no y se quedará en el 70%". Porque depende de la tipología, la zona, la calidad o el precio.

¿Cuál es la razón? Una de ellas la incertidumbre que aún hay entre los clientes y también los problemas que se están dando en las últimas semanas, por ejemplo, en los aeropuertos: "Cualquier cosa afecta. Se están produciendo cancelaciones en todos lados, muchas en Alicante y València".

Hay otro factor que está influyendo en más cancelaciones, sobre todo en la Costa Blanca y más en destinos como Benidorm o Altea, entre otros: la crisis con Argelia. "Todo lo que ha ocurrido con Argelia es muy malo para la provincia", indicó Sotillos. Porque los turistas procedentes de este país son muy numerosos en julio y agosto y ahora están encontrando muchas "trabas" para viajar. "Hay restricciones con los visados y han disminuido el número de barcos y aviones", indicó el presidente de Aptur. Un mercado de familias con niños que era muy bueno para el sector y cuyas renuncias a pasar las vacaciones se están supliendo con turismo nacional y algo de extranjero.

Pero, ¿ha cambiado la forma de reservar un apartamento para el verano? Sotillos asegura que "la gente este año está siendo muy previsora" y hay quien tiene su reserva lista desde hace tiempo para no quedarse sin un lugar donde pasar sus días de descanso. Aún así, afirmó que "siempre hay gente de última hora, reservas que se esperan y que cuando miran no queda casi nada donde buscan o lo que hay ha aumentado mucho de precio". Así, los apartamentos no suelen alquilarse por pocos días en verano: "El coste de dos días para el empresario es el mismo que de siete, no sale rentable". Por ejemplo, gastos de limpieza.

La estancia media en los apartamentos turísticos se alarga en verano, aunque es cierto que éste quizá sea un poco más corta. Ahora mismo las reservas son de una semana, aunque depende del destino turístico que se elija; porque en algunas zonas esas estancias se pueden alargar a los 15 días. "Las reservas son de una semana en julio y agosto en buena parte de las que tenemos", indicó Sotillos. En cuanto al precio, el sector ha intentado mantener los de 2019, antes de la pandemia, pero reconocen que han subido "un poco por encima". Ahora mismo, los precios varían depende de dónde esté situado el apartamento, si es primera línea, si no; o el tamaño.

En Benidorm hay "clientes de todo tipo" que pueden encontrar "todo tipo de apartamentos que se adapten a sus necesidades". De hecho es el destino con más camas en este sector. Por ejemplo, un apartamento de un dormitorio cerca de la playa de Levante de Benidorm con capacidad para cuatro personas en el mes de agosto puede rondar los 95 euros al día. Así, aún quedan algunas opciones para el mes "rey" del verano porque "las reservas están siendo un poco lentas". Para septiembre, "ya hay quien tiene reservas pero aún está siendo muy irregular". También lo ha sido julio en el que "la primera quincena ha costado más, la ocupación ha sido muy floja".

Con todo, el empresariado no para de hacer números. Los costes han aumentado mucho, desde la luz, el gas, los productos que se compran... Así que las previsiones hablan de que la facturación será mayor este año pero la cuenta final quizá no salga tan positiva como esperan: "Hay que ver el final de temporada cómo acaba", indicó Sotillos. Porque "en febrero y marzo de 2022 no tuvimos apenas reservas" y eso "lastrará" las cifras globales: "la facturación subirá pero no el beneficio". Y el sector lleva más de dos años muy duros por la pandemia.

Familias con niños, mascotas y buscando comodidad

¿Qué tipo de perfil suele elegir los apartamentos para pasar las vacaciones? Aunque este tipo de alojamientos los ocupan turistas de todo tipo, este año se impone el turismo familiar, sobre todo familias con niños que están en esa media de estancia de una semana. Y hay un tipo de viajeros en auge este año, los que viajan con mascotas: "Tenemos mucha demanda este año de ese tipo; hay apartamentos que admiten animales y otros no", indicó el presidente de Aptur.

Entre las peticiones a la hora de buscar un apartamento entre los clientes hay algunas que ya se han vuelto indispensables: el aire acondicionado, wifi o que tenga parking. "En Benidorm la mayoría de usuarios pregunta si hay una plaza para aparcar"; porque aparcar en la ciudad es casi misión imposible en pleno verano si no se tiene un lugar específico.