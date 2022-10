El interior de Alicante esconde verdaderos tesoros históricos y culturales. Municipios como Relleu dotan a la provincia de una amplia oferta de actividades rurales perfectas para desconectar de la ciudad, olvidarse del estrés y empezar a reconectar con uno mismo. Rodeado de naturaleza y calma, Relleu es un pequeño municipio que merece la pena visitar por el encanto que desprenden sus calles y la hospitalidad que trasmiten sus vecinos.

Para conocer en mayor profundidad esta localidad sería recomendable empezar con un paseo por sus calles empedradas que albergan un rico patrimonio cultural. Continuando con el recorrido, se podría incluir en la visita algunos de los lugares más emblemáticos del municipio como el Museo Etnológico, el castillo o la Ermita de Sant Albert, desde donde se pueden contemplar unas de las mejores vistas de Relleu.

¿Qué hacer en Relleu?

Las rutas senderistas son uno de los mayores reclamos turísticos del municipio, junto con la Vía Ferrata Penya Figueret o la visita a las Pasarelas del Pantano de Relleu, un recorrido único desde donde se puede admirar una de la presas más antiguas de la provincia. Esta, construida en 1689 sobre el lecho del río Amadorio, cuenta con un arco de 30 metros de altura y 10 metros de pared. La presa del pantano, se encuentra situada en el inicio de un angosto e impresionante desfiladero conocido como «L’Estret del Pantà».

La pasarela es un recorrido formado por tablones de madera apoyados en voladizo en la pared de la garganta rocosa. Con una distancia de 212 metros (solo ida), el trayecto finaliza en un mirador con suelo de cristal. Todo el conjunto desafía al vacío desde sus 60 metros de altura. El itinerario en sí, aunque vertiginoso, no presenta ninguna dificultad y no requiere de ningún equipamiento de seguridad, puesto que no se trata de una vía ferrata. Aun así, todo aquel que se anima a recorrer las pasarelas experimenta, desde el inicio hasta el final, una sensación de verticalidad que va creciendo a cada paso que se da, siendo la parte más vertical el tramo final que culmina con un mirador y que permite contemplar el estrecho bajo tus pies.

Para culminar la visita turística a Relleu qué mejor que conocer su cocina tradicional, de la que se podrían destacar elaboraciones como les faseures, la coca a la paleta, los embutidos tradicionales y el aceite.

¿Cómo reservar las actividades?

Si se quiere visitar Relleu y realizar alguna de las actividades propuestas, será necesario gestionar la reserva a través de la página web. La reserva a las Pasarelas del Pantano de Relleu también puede tramitarse llamando al Ayuntamiento de Relleu.

Teléfono de contacto: 96 685 60 41

¿Dónde está Relleu?

El municipio de Relleu se encuentra ubicado en la comarca de la Marina Baixa.