Después de dos años anhelando que la normalidad que ya se ha alcanzado en el día a día llegara también al mundo de la fiesta tras la pandemia, los festeros de Benidorm se han dado este año de bruces con un factor que pocos esperaban, pero que ha obligado a muchos de ellos a hacer importantes recortes de cara a la celebración de los días grandes, que comienzan mañana, viernes, y se prolongarán hasta el próximo miércoles.

La brutal subida de precios que ha experimentado el coste de la vida en el último año se está dejando notar, y de manera más que palpable, en los preparativos y los programas de actos de las Fiestas Mayores Patronales. Así, al menos, se deduce de los datos aportados por la Associació de Penyes Verge del Sofratge y de otros colectivos festeros, como las peñas.

Al menos medio centenar de peñas han desistido este año de montar local propio donde pasar estos días de fiestas junto a familiares y amigos, al serles "imposible" poder asumir todos los gastos que ello conlleva: desde el alquiler de un bajo céntrico donde tener la peña hasta la compra de productos de alimentación, bebidas, contratación de equipos de música, de cocineros, etc.

Y ello, a pesar de que este colectivo va a batir este año un nuevo récord de participación: más de 4.100 peñistas asociados y que, sumando a los no asociados, alcanzarán en las calles las más de 5.000 personas.

"Para muchas peñas, tener un local este año es algo inalcanzable", ha asegurado Adrián Romero, el presidente de este colectivo, el más numeroso de los que participan en las Fiestas Mayores.

Romero ha indicado que los datos que baraja la asociación cifran entre 49 y 50 las peñas que no van a tener su propio local de las 237 que hay en total asociadas. Y ha matizado que, en la mayoría de los casos, no son peñas de menores -a los que la normativa les impide montar- sino que se trata de peñas "formadas por adultos, que bien porque son poquita gente o bien porque no pueden pagar cuotas muy altas, han decidido no tener peña o juntarse con otra para alquilar a medias y compartir gastos".

Comida y bebida, más de un 30% más cara

Razón no les falta. Según datos aportados a este diario por algunos peñistas, facturas como la compra de bebida y comida para los días de Fiestas se han incrementando en más de un 30% con respecto a 2019, el último año en el que hubo celebraciones, a pesar de incluir los mismos productos y las mismas cantidades que entonces.

Lo mismo sucede con la contratación de disfraces, carrozas, bandetas, grupos de música, o animadores: "Se ha encarecido todo y tanto la asociación como las peñas lo estamos teniendo muy difícil para cuadrar números", ha asegurado Adrián Romero.

Sin embargo, el presidente del colectivo peñista también ha destacado que lo que más se ha encarecido es el alquiler de locales, la mayoría de los cuales difícilmente baja de entre 3.000, 3.500 o incluso 4.000 euros por una semana: "Cada vez hay más peñas y los locales en las calles más céntricas son los mismos. Hay lo que hay. Así que te pueden pedir casi lo que quieran, que si no lo pagas tú, lo pagará otro", lamenta el portavoz de los festeros.

Para ayudar a costear parte del gasto, la Associació de Penyes inició ayer el reparto de libros, vasos y otros artículos entre los festeros asociados, un reparto en el que también se incluye la entrega de 5.000 euros en vales de la compra como "recompensa" por la participación en los actos organizados durante todo el año, con un máximo de 85 euros por peña.

Las calles ya respiran fiesta

A pesar de lo difícil que está resultando para muchos festeros cuadrar presupuestos para poder llegar a todos los gastos, lo cierto es que las calles del centro de Benidorm comienzan ya a respirar un ambiente de fiesta como hacía tiempo que no tenían.

Viales como La Palma, La Biga, San Roque, Ruzafa, Asunción, Rosario, Molí y adyacentes han sido tomados ya por decenas de peñas para colgar pancartas y empezar con el montaje y la decoración de locales.

Este viernes se dará el pistoletazo de salida a las Fiestas Mayores, con la inauguración del alumbrado oficial, de la feria y del porrat. El acto central, sin embargo, arrancará a las 22 horas, cuando se iniciará desde la calle Ruzada la Entrada de Penyes hasta la tribuna oficial, donde se impondrán los corbatines de 2022.

Las Fiestas se prolongarán hasta el miércoles, con un programa de actos de lo más completo para público de todas las edades.