El Hospital Comarcal de la Marina Baixa se encuentra inmerso en la gran obra que la ciudadanía de esta comarca llevaba décadas esperando: la ampliación de sus instalaciones para crear más camas y mejorar los servicios actuales, en una actuación en la que la Generalitat va a invertir más de 50 millones de euros.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las obras, también provocará importantes molestias a trabajadores y usuarios por distintas cuestiones. Entre ellas, por el inminente cierre del aparcamiento habilitado en 2019 para poner fin a los problemas de estacionamiento que el centro arrastraba desde hacía lustros.

La junta de personal del Hospital Comarcal ha reclamado a la Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento de La Vila Joiosa medidas para mejorar la seguridad de los accesos al centro, con el objetivo de minimizar los riesgos que tendrán que soportar trabajadores y usuarios una vez que se cierre la actual zona de estacionamiento.

En este sentido, los representantes sindicales han recordado que la clausura del parking obligará a todo el mundo, empleados y ciudadanos, a estacionar fuera del recinto sanitario y tenerse que desplazar hasta allí por una carretera sin aceras, sin arcén y sin apenas iluminación, lo que puede suponer "un serio peligro" para las miles de personas que acuden a diario hasta el Hospital para trabajar, someterse a pruebas médicas, pasar consulta o acompañar a familiares enfermos.

"Hay gente que viene con carritos de bebé, en silla de ruedas o que tiene dificultades para caminar y a los que este trayecto se les hará incluso más complicado que al resto", señalan.

El presidente de la junta de personal, Juan Ramón Such, ha lamentado que "ha habido mucho tiempo para arreglar los accesos o habilitar soluciones alternativas, pero no se ha hecho nada, a pesar de que los accesos al Hospital no ofrecen ninguna seguridad, sino que son bastante peligrosos".

Ni parking provisional ni obras de mejora

Entre las alternativas expuestas en su día, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, en cuyo término municipal se ubica este centro hospitalario, anunció que había entablado negociaciones para adquirir una parcela cercana al Hospital con el objetivo de cederla temporalmente a la empresa que ejecuta la ampliación, la UTE formada por FCC Construcciones y el Grupo Bertolín.

Una vez cedida, la intención pasaba por que ésta habilitase un aparcamiento provisional en dicho suelo por el tiempo que se prolongasen las obras.

"Pero han pasado los meses y nos han demostrado que, en este asunto, el Ayuntamiento ni está ni se le espera", ha criticado la Junta de Personal, a la vez que también reprochan que el Consistorio que dirige el socialista Andreu Verdú no solo no haya cedido este suelo, sino que "tampoco ha hecho ninguna obra para mejorar la carretera de acceso al Hospital, ni construir aceras o hacerla un poco más segura".

Los representantes sindicales van a pedir en los próximos días una reunión con la dirección del departamento de salud comarcal, a cuyo frente está la doctora Rosa Louis Cereceda, para conocer el calendario en el que el parking va a quedar cerrado al público y si está previsto adoptar alguna medida antes de ello.

Por el momento, según la información que han obtenido de los propios operarios que ejecutan la obra, todo apunta a que el aparcamiento quedará inoperativo entre finales de este mes y principios del próximo, cuando ya ningún vehículo podrá acceder al recinto hospitalario para aparcar, sino únicamente para emergencias o para acompañar a algún usuario que no pueda valerse por su propio pie.

A partir de ahí, el recinto del Hospital Marina Baixa se quedará sin estacionamiento prácticamente durante todo el tiempo que dure la obra, ya que la nueva ala hospitalaria que se va a construir abarca buena parte de la superficie que se había destinado a este aparcamiento.

Por tanto, de cara al futuro, habrá que habilitar nuevas parcelas colindantes para ampliar el parking, algo en lo que trabaja desde hace meses el Consistorio vilero pero cuya expropiación de terrenos todavía no han culminado.

El plazo de ejecución previsto para las obras de ampliación es de 30 meses, por lo que los planes de Sanidad pasan por que las mismas puedan estar concluidas para el último trimestre de 2024.