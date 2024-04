El nuevo vial discotecas de Benidorm contará con un túnel "gemelo" al de Beniardà para salvar las vías del tren

Las obras del que será el conocido como vial discotecas es uno de los proyectos de mayor envergadura que se desarrolla en Benidorm. La que será la conexión del futuro polígono industrial y el centro comercial desde la N-332 será un acceso de dos carriles en cada sentido y contará con un túnel "gemelo" al de la avenida Beniardà para "salvar" las vías del TRAM y que el tráfico pueda circular por debajo.

Así está proyectado y se recogió en el visto bueno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al proyecto. Los pormenores de esa obra, como la construcción de ese túnel, han sido explicados por el alcalde Toni Pérez, junto a técnicos municipales, miembros de la corporación municipal, entre ellos la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, y los técnicos de la empresa adjudicataria, y la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA (Tecopsa).

El proyecto contempla ese soterramiento del tráfico rodado en el tramo por donde discurre la vía del tren –entre la estación Intermodal y la de Les Coves–, mediante un túnel que seguirá la operativa adoptada en la avenida de Beniardá. "Una sola de las muchas intervenciones previstas en el proyecto, como es el soterramiento del tráfico bajo las vías de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, puede servir como ejemplo para hacerse una idea de la envergadura de estas obras", ha incidido Pérez.

Porque la construcción del conocido como vial discotecas es una de las inversiones más cuantiosas que se está realizando en la ciudad y, además, con fondos municipales. Como ya publicó este diario, la construcción de este enlace fue la condición exigida por el Ministerio para dar luz verde al desarrollo del PP 3/1, en el que se incluye la construcción del centro comercial y el desarrollo del polígono industrial. Se estima que el desarrollo del polígono industrial y comercial conllevará la creación de más de 2.000 empleos directos y otros tantos indirectos.

Las obras de la rotonda y el nuevo vial que enlazará Benidorm con el futuro polígono industrial y comercial y la carretera Nacional 332 estarán finalizadas y serán completamente transitables en el verano de 2025, como ha avanzado el alcalde. "Es una obra compleja y que, presupuestariamente, debe ser la de mayor cuantía que está ejecutando actualmente en la provincia y la está haciendo un ayuntamiento, el de Benidorm, pese a la intermodalidad y la conexión con otras vías que son de su exclusiva competencia del Estado", ha indicado el primer edil.

Las obras del vial discotecas de Benidorm. / A. Vicente

Así, el presupuesto rondará los 20 millones de euros, de los que una parte se sufragará con un préstamo que solicitó el Ayuntamiento y el resto con recursos propios. Todo ante la negativa del Gobierno central de asumir esta obra. El alcalde ha explicado que se ha optado por el método para la financiación "porque la economía de los benidormenses está muy bien gestionada y tenemos capacidad de concertar préstamos, a pesar de que son infraestructuras que no obedecen a las economías municipales". Y, además, porque "se trata de una obra que vamos a disfrutar durante muchísimos años y bien está que la financiemos en el tiempo para no condenar, para satisfacción de unos pocos, el crecimiento de la ciudad ni los recursos propios que derivamos para la acción del Ayuntamiento año tras año".

El Ayuntamiento también ha asumido la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de este acceso. Prácticamente, la totalidad del suelo se ha obtenido a través de convenios de mutuo acuerdo con los propietarios, facilitando así todo el proceso expropiatorio.

Un nuevo acceso a la ciudad para descongestionar el resto

El proyecto incluye la construcción de un vial con dos carriles de circulación en cada sentido; infraestructuras para la movilidad ciclista; así como una gran rotonda que transitará por debajo de la variante de la N-332, estableciendo a su vez una nueva conexión con el plan parcial del polígono industrial y comercial o con la zona del antiguo peaje de la AP-7. Este enlace no solo permitirá dar acceso a esas zonas, sino que se convertirá en una nueva entrada y salida del municipio en la zona de Levante lo que permitirá "descongestionar" otras como la de Beniardà o Murtal. La nueva avenida resultante "ya venía reflejada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1990, hace 34 años", apunta el alcalde.

La ejecución se caracteriza por "un respeto máximo a todas las cuestiones que han ido señalando las administraciones con responsabilidad en el Medio Ambiente y que hemos ido cumpliendo paso a paso".

Las obras del nuevo vial de acceso a Benidorm. / A. Vicente

Las obras llaman la atención de aquellos que circulan por la N-332 y ven el "hueco" que se ha abierto hasta a la avenida Comunidad Valenciana. Los trabajos "más gruesos" de movimientos de tierra ya han finalizado. En breve comenzarán los trabajos para instalar los servicios urbanos, ya que se trata de una carretera urbana que contempla el agua potable, saneamiento, la red de pluviales, y accesibilidad peatonal y ciclista, según explicaron fuentes de la empresa.

El primer edil ha lamentado que el Ministerio "no solo no ha asumido lo que es de su competencia, como sería la ejecución de esta rotonda de enlace, sino que además ha condicionado a la finalización de esta obra el poder dar licencias para el desarrollo del PP 3/1, cuando estamos hablando de un planteamiento que data del año 90 y que ya obtuvo todos los plácets hace ahora 34 años". Y ha añadido que "a veces se nos imponen unas condiciones que a otros no", pero "vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño para que sean una realidad lo más pronto posible".