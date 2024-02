Los accesos al polígono de Benidorm se llevan la inversión más cuantiosa de los presupuestos con 8,9 millones

¿A qué destinará Benidorm el capítulo de inversiones del presupuesto de 2024? El Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa el borrador de las cuentas municipales en el que se recoge la previsión de gasto en materia de proyectos y obras para este año. La inversión más cuantiosa en este apartado se destinará a sufragar los accesos al futuro polígono industrial de la ciudad con 8,9 millones de euros.

Así se recoge en el anexo de inversiones reales al que ha tenido acceso este diario en el que detalla el gasto que la administración local prevé hacer este año. Las cifras totales de este apartado ascienden a 23 millones de euros, de los que cerca de 13,5 millones se asumirán con "recursos generales" del consistorio, es decir, con fondos propios. El resto tendrán que pagarse por medio de préstamos o las subvenciones llegadas de administraciones superiores; además de los fondos europeos como los Next Generation.

La obra para crear los accesos al polígono industrial, donde se ubicará también el futuro centro comercial de Benidorm, copa el 36 % del capítulo de inversiones; es decir, 8,9 millones del total de 23 previstos en este apartado. Cabe recordar que esta obra no es nueva y se "hereda" del pasado año cuando arrancaron los trabajos. Según la documentación, en 2023 se hizo frente a 820.000 euros y para este año se llegará a esos cerca de 9 millones. Pero no es el total ya que el proyecto le costará a las arcas municipales 18,5 millones.

Del importe para 2024, según la documentación, 6,4 millones se harán frente con un préstamo y el resto con fondos propios. Cabe recordar que estos accesos, en concreto una rotonda de entrada y salida al PP 3/1 Sector Industrial desde la variante de la N-332 y del Vial Discotecas, fue la condición exigida por el Ministerio de Transportes para dar luz verde al desarrollo de este sector en el que se incluye la construcción del centro comercial.

Obras inacabadas de la Edusi

El anexo de inversiones recoge además las obras de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador) que no se acabaron a 31 de diciembre de 2023 y que no recibirán los fondos europeos que no se hubieran certificado hasta esa fecha. Cabe recordar que Benidorm ejecutó un 54,29 % del total de la estrategia. Entre ellas, dos proyectos importantes: el albergue juvenil de la Séquia Mare y el centro de mediación de Els Tolls.

Para el primer caso, la inversión para 2024 asciende a 1.283.876,30 euros de un proyecto total de 2.752.750 euros. El pasado año ya se pagaron 1.468.873,70 euros de esta obra y lo que queda lo asumirá el Ayuntamiento con recursos generales. El mismo camino lleva el centro de mediación de Els Tolls donde 1.380.895,85 euros serán sufragados este año por el Ayuntamiento para llegar los 2,7 millones de euros totales.

Pero hay más actuaciones que arrancaron el pasado año y se tendrán que acabar con este nuevo presupuesto. Es el caso de otras obras de la Edusi como las que se ejecutan en vías públicas que se "rematarán" con un gasto de 818.000 euros de los 5,3 millones totales. Se pagarán 64.000 euros del proyecto de la catenaria del Paseo de Levante, una actuación global de 1,9 millones cuyo grueso se ejecutó en ejercicios anteriores. Con el capítulo de inversiones para este año se "rematarán" también la ampliación del cementerio Sant Jaume (504.000 euros a pagar este año del total de 3,6 millones).

A la lista se suman proyectos iniciados o adjudicados en 2022 o 2023 como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con cerca de un millón de euros; o las mejoras en el pabellón Raúl Mesa (276.000 euros) o dos campos de fútbol 8 (557.000 euros). Además se financiará el programa Phygital, se pagarán los trabajos restantes de El Moralet o el sistema contra incendios de esta zona verde o el plan de señalización horizontal cuya inversión, 574.000 euros, se ha dejado toda para 2024. De ellos, 440.000 euros llegarán de la Diputación de Alicante.

Proyectos nuevos

Del total de inversiones reales previstas para 2024 en el borrador de presupuestos, 2,2 millones de euros se destinarán a proyectos nuevos que se inician este año, la mayoría de ellos con subvenciones de una parte que llegará de manos del Gobierno central. Así, en ellos se incluyen proyectos en parques y jardines como el anillo verde, los microparques o plantar arbolado. Además se prevén actuaciones en medio ambiente como un plan de medición de indicadores, un recuento de aves, un centro de educación ambiental o un plan de gobernanza. En urbanismo, una intervención en el Murtal y otra en una parcela de la calle Italia.

Así, las grandes obras son las que ya había iniciadas o previstas antes del presupuesto de este año y que se asumirá su coste ahora. Cabe recordar que este anexo de inversiones puede ir sufriendo modificaciones para incluir más proyectos a lo largo del año. Lo que sí no va a cambiar será la parte destinada al presupuesto participativo: 615.639,82 euros a ejecutar este año, más del 5 % del presupuesto, para realizar proyectos elegidos por los vecinos de la ciudad.

El presupuesto se debatirá este martes

Como ya publicó este diario, el borrador de presupuestos se hizo público el pasado miércoles y se trasladó a la oposición para que pudieran realizar sus propuestas. PP y PSOE mantuvieron negociaciones que no llegaron a buen puerto el pasado viernes y se dieron por "rotas" ese mismo día. Pero el gobierno popular volvió a emplazar a los socialistas a una reunión el sábado para intentar llegar a un acuerdo. Hasta ese momento, el partido de la oposición afirmaba que se habían rechazado la totalidad de sus 20 propuestas de inversión mientras el PP indicaba que se aceptaron la mitad. El sábado, según ha podido saber este diario, hubo un acercamiento que también terminó finalmente con el rechazo del PSOE a llegar a un acuerdo.

Tras lo acontecido, este lunes, el ejecutivo que dirige Toni Pérez ha ampliado la convocatoria del pleno previsto para este martes incluyendo un punto con la aprobación de las cuentas municipales que no estaba inicialmente previsto. Así que el debate sobre los presupuestos se suma a la sesión ordinaria del mes de febrero. Probablemente, el PP aprobará este documento solo con los votos de su mayoría, excepto sorpresas de última hora.