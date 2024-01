Un 54,29 % de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (EDUSI) ejecutada en Benidorm. El Ayuntamiento ha llevado a cabo la ejecución de 17 proyectos con una inversión de 11,5 millones de euros del total de 21 millones de euros que tenía previsto ejecutar. Por tanto, la ciudad recibirá del Gobierno central cerca de 5,7 millones de los fondos europeos, poco más de la mitad de los 10 millones previstos inicialmente cuando se aprobó esta estrategia.

Así se recoge en un informe del departamento de Ingeniería donde se resume la ejecución de este programa que se aprobó en 2018. Como ya publicó este diario, antes de acabar el año, el porcentaje de ejecución de toda la Edusi rondaba el 51 %, en el mes de noviembre a falta de contabilizar las últimas certificaciones que se realizaron a final de año. Cabe recordar que el plazo máximo para ejecutar estas obras estaba fijado por el Gobierno central en el 31 de diciembre. Así, según las cifras dadas este viernes, un último empujón para rematar proyectos ha permitido al Ayuntamiento elevar esa cifra hasta el 54,29 % de ejecución.

El alcalde Toni Pérez ha recordado que "entre los proyectos que se han ejecutado con cargo a la Edusi figuran la mejora de la movilidad en los barrios de Els Tolls y Colonia Madrid; la fase 1 de renovación del entorno sur de la avenida Jaime I, que incluye la remodelación de la Plaza de Neptuno; la implantación de la telelectura en los contadores de agua potable de todo el ámbito EDUSI; la adquisición de siete viviendas para uso social; así como distintas actuaciones para la implantación de la administración electrónica o la alfabetización digital, por cuyos cursos han pasado más de un millar de alumnos".

¿Qué pasará con los proyectos que están en marcha? El Ayuntamiento asumirá con fondos propios los diez proyectos que en estos momentos están en marcha o que han sido adjudicados como la construcción del albergue juvenil del Parque de la Séquia Mare, el centro de mediación, la fase II de la mejora de la movilidad en el entorno de Jaime I, el refuerzo contra incendios en El Moralet o la iluminación de los nuevos campos de fútbol de la ciudad deportiva ‘Guillermo Amor’. Así lo ha reiterado el alcalde es viernes.

La intención del Ayuntamiento además es que aquellos que no se han iniciado no se queden en un cajón. "Siguen formando parte de nuestra agenda y por ello se retomarán en nuevas convocatorias de fondos europeos", explica Pérez. En ellas "se prevé que los porcentajes de financiación sean incluso superiores al 50 % máximo que preveía la Edusi". De hecho, programas como las dos últimas convocatorias de Planes de Sostenibilidad Turística, en los que Benidorm ya ha obtenido 11,6 millones de euros, están financiados al 100 % por Europa.

"Es posible que estos proyectos, como la renovación de la plaza de toros, puedan ejecutarse en un futuro sin coste alguno para Benidorm, en lugar de los 1,7 millones que hubiera habido que aportar ejecutándolo en la Edusi", ha añadido tras recordar que con la estrategia sí se ha sufragado la redacción del proyecto, por importe de 374.670,81 euros.

Con todo, el alcalde quiso matizar que "no haber completado al 100 % la Edusi Benidorm no significa que se vaya a perder dinero, sino que no se realiza toda la inversión inicialmente prevista, como tampoco implica que el Ayuntamiento tenga que devolver fondos, puesto que a fecha de hoy no ha ingresado ni un solo euro del Gobierno central, habiendo asumido con recursos propios los 11,5 millones que suman las actuaciones certificadas a 31 de diciembre". El importe que el consistorio tiene pendiente de ingresar son el total de esos 5,7 millones de euros de los proyectos sí certificados.

Sin prórroga

Benidorm fue seleccionada en la tercera convocatoria de la Edusi, en diciembre de 2018, con un proyecto valorado en más de 21 millones de euros, de los que 10 millones procedían de fondos europeos. El resto de la inversión debía asumirla con fondos propios el Ayuntamiento. La fecha de inicio de la EDUSI, una vez completados los trámites administrativos marcados por la propia convocatoria, era a comienzos de 2020, poco antes del estallido de la pandemia, lo que "condicionó el desarrollo de los primeros proyectos".

"Hemos tenido la misma fecha límite para finalizar nuestra Edusi, 31 de diciembre, que los municipios que obtuvieron fondos en las convocatorias de 2016 y 2017", explica el alcalde. "Nos hubiera gustado llegar a un porcentaje de ejecución más alto, pero desde el Gobierno de España no se ha autorizado la prórroga que nos hubiera permitido estar en igualdad de condiciones que los municipios donde se aprobó uno o dos años antes que a Benidorm", añade. "Nuestro porcentaje de ejecución es similar al de los municipios valencianos que participaron en la tercera convocatoria y que han hecho públicos sus datos provisionales, como l’Alfàs del Pi, o incluso superiores al de Ayuntamientos de anteriores convocatorias", concluye.