31 de diciembre. Esta es la fecha que, si no cambia nada en menos de un mes, tienen los ayuntamientos para finalizar las obras incluidas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) y no perder los fondos europeos que han conseguido para ella. En Benidorm, hay una obra que no cumplirá con ese plazo y, por tanto, se queda fuera de este programa: la reforma de la plaza de toros, según confirmaron fuentes municipales.

Cabe recordar que la rehabilitación del coso taurino para era uno de los proyectos "estrella" de los fondos Edusi. Inicialmente contaba con un presupuesto de 13,7 millones de euros que el gobierno local decidió dividirlo finalmente en dos fases y redactó el proyecto para la primera valorado en 3,2 millones de euros. El retraso en el proceso administrativo ha hecho que la obra no esté ni licitada, por lo que es imposible que se realice antes del 31 de diciembre. La consecuencia: se perderá la parte de fondos europeos destinados a esta actuación. El gobierno del PP ha reconocido esta situación después de que el PSOE criticara que una parte de los proyectos de la Edusi se iban a tener que afrontar con fondos propios por "no cumplir con los plazos comprometidos". Entre ellos, esa reforma de la plaza de toros iba a convertirla en un primer momento en un centro social y una biblioteca además de rehabilitar el entorno. Ese ambicioso proyecto se dejó finalmente en una actuación sobre la estructura para revertir los problemas de seguridad. Cabe recordar que el coso taurino lleva sin actividad desde hace años y, hasta 2021, solo se mantenían los conservatorios de música y danza en este edificio. Pero la aparición de más grietas obligó a clausurar del todo la infraestructura que data de 1962. Ahora solo se usa como almacén municipal. La portavoz socialista, Cristina Escoda, destaca como proyecto que se queda fuera de la Edusi esa plaza de toros, "el que era el proyecto estrella del gobierno de Toni Pérez, con un presupuesto faraónico inicial de 13,7 millones de euros y que finalmente se dividió en dos fases". Así indica que "no va a poder optar a los fondos europeos para hacer frente a los 3,2 millones que cuestan las obras de rehabilitación y, menos aún, para la segunda y más ambiciosa fase". Ante esta afirmación, la portavoz del gobierno popular, Lourdes Caselles, confirma que se va a mantener sobre la mesa "ese proyecto tan ambicioso" pero que será más adelante cuando se lleve a cabo: "Vamos a solicitar su realización en próximas convocatorias de ayudas". El PP quiere dejar claro y "patente es que esa plaza de toros va a estar a la altura de Benidorm y, por supuesto, a la altura de todas las obras que hemos ejecutado ya en los barrios y donde los vecinos están disfrutando ya de esa estrategia Edusi", apunta la edil. Pero, ¿qué pasa con el resto de proyectos incluidos en la Edusi? Hay otros para los que ahora mismo también "peligra" su subvención. Por su parte, el gobierno popular reconoce que es "imposible" acabar el programa en Benidorm como "no lo han finalizado la inmensa mayoría de los ayuntamientos" a los que se les concedió incluso tres años antes "porque aún sufrimos las secuelas causadas por la pandemia, de la crisis económica de precios y suministros y las de la guerra de Ucrania, además de tener una carga burocrática muy alta que dilata plazos y conlleva retrasos", recalcó Caselles. El Ayuntamiento de la capital turística consiguió una subvención de fondos europeos de 10 millones de euros para la Edusi aprobada en 2018 para los que el Ayuntamiento tenía previsto aportar 18,3 millones. Hasta el 20 de noviembre, según recoge un informe del área de Ingeniería al que ha tenido acceso este diario, la previsión que maneja el consistorio es que, a 31 de diciembre, esté "ejecutado el 50,03 % del conjunto" de la Estrategia Dusi. Eso supone certificar "10.625.849,80 euros" del total de toda la inversión. Aunque los técnicos señalan que ese porcentaje "puede variar en función de la firma de contratos pendientes" que aún están por adjudicar o en marcha. Para no perder los fondos europeos, el Ayuntamiento de Benidorm solicitó una prórroga, al igual que otros muchos ayuntamientos que no ha sido concedida por el Gobierno central. Así que la fecha de finalización sigue siendo el 31 de diciembre de 2023. En ese momento, "solo serán subvencionables los gastos cuyo pago se haya hecho" antes de final de año", según los técnicos. Cualquier que se haga después, "no es subvencionable". Proyectos pendientes Así, a 20 de noviembre, en esa situación se encontraban 10.581.208 millones con proyectos como el albergue juvenil de la Séquia Mare; el centro de mediación de Els Tolls; la mejora de las redes hidráulicas y renaturalización de Els Tolls; o la iluminación de los nuevos campos de fútbol de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y la instalación de fotovoltaicas, entre otros, según revela el PSOE. Fuentes municipales confirmaron que a día de hoy, el porcentaje de certificaciones es más alto y se han terminado algunos proyectos más. La portavoz socialista recalca que ese importe "necesario para terminar los proyectos pendientes a partir del próximo año no estarán subvencionados con ayuda de Europa, lo que significa que Benidorm perderá hasta 5 millones de euros de los fondos asignados y tendrá que afrontar el coste de las inversiones con recursos propios". Escoda indica que "lamentablemente para los intereses de la ciudad", los datos portados por los técnicos "vienen a confirmar nuestros peores presagios y, además, reafirman todas nuestras denuncias sobre la falta de planificación y la estrategia seguida por el gobierno del PP". Los socialistas apuntan a que "no es un tema de haber sido demasiado ambicioso como intenta vender el alcalde que además tira balones, no asume sus errores y echa la culpa a la carga burocrática y los plazos administrativos de las contrataciones. Estas son las consecuencias de una mala planificación y de querer optar a todas las subvenciones olvidándose de que los medios personales en el Ayuntamiento son limitados y están saturados". Por su parte, la portavoz del PP acusa al PSOE de "faltar nuevamente a la verdad y tratar de alarmar a la población" porque "hemos superado más de la mitad de la Edusi a pesar de todo lo que se ha vivido desde al año 2020 cuando empezaron los proyectos con una pandemia y una subida de precios y retrasos de suministros brutal". El Ayuntamiento "ha hecho todo lo que está en su mano" y "todavía no hemos recibido ni un euro del Gobierno central. Y eso a pesar de que la primera certificación la pedimos en enero. Ni siquiera nos han respondido", agregó Caselles. Igualmente ha indicado que desde el mes de junio "tenemos casi siete millones en proyectos definidos, pero paralizados por trámites administrativos". Así, "la segunda solicitud de pago ya está tramitada y la tercera en proceso", ha agregado. Según ha aclarado la portavoz, además, "hasta el momento, nosotros hemos pagado todo al 100% y todo lo ejecutado se puede ver y disfrutar". Por último, la portavoz del gobierno local ha invitado al grupo socialista a que, "si de verdad quieren ayudar al pueblo de Benidorm y de verdad quieren ayudar al Ayuntamiento, ya que en Madrid gobiernan los suyos, hagan el favor de pedirles que nos paguen las certificaciones que desde enero hemos presentado y que nos concedan esa prórroga que hemos solicitado y que nos ayudaría muchísimo a no tener que pagar esa parte que todavía no hemos certificado a 31 de diciembre".