El gasto inesperado para los turistas en Benidorm: pagar la grúa

"La grúa se me llevó el coche un día por no leer bien las señales". Pedro, un turista de Bilbao, ha sufrido en sus carnes, más bien en su bolsillo, lo que es aparcar en una zona de residentes de Benidorm sin ser vecino autorizado. Este visitante lo hizo en "Las Terrazas", un parking en primera línea de playa de Levante donde hay que fijarse bien en lo que pone a la entrada si no se quiere quedar uno sin coche (y tener que pagar la correspondiente sanción). Este espacio es para que aparquen los residentes pero, además, aquellos que no lo son pueden aparcar en día par o impar según si su matrícula es precisamente par o impar, lo que genera confusión para la gran mayoría de conductores. Y no es la única ya que se une el desconocimiento de qué significa la zona naranja o verde, también para vecinos, que se extiende por la ciudad. La consecuencia: sanciones que pueden ser de 60 euros de la grúa más 90 por la infracción.

El Ayuntamiento de Benidorm retiró de la calle con la grúa más de 3.000 coches de no residentes en las zonas que está prohibido aparcar si no se es vecino de la ciudad. En concreto, según los datos a los que ha tenido acceso este diario, 2.172 vehículos en zonas de residentes como el uno de los parkings de Mercasa o las calles pintadas de naranja o verde; además de 820 en solo ocho meses del pasado año en "Las Terrazas" donde además se une lo del aparcamiento par e impar.

Los meses de verano son los que más coches se retiraron con la correspondiente sanción que marca la ordenanza municipal de Movilidad. En junio del pasado año, de reservadas para residentes se llevó la grúa 246 coches y 172 de las par e impar; 274 en julio en el primer caso y 141 en el segundo; en agosto, 322 en zonas naranjas y verdes, entre otras, y 113 en parking como "Las Terrazas"; y en septiembre 161 en el primer caso y 119 en el segundo caso.

Vehículos aparcados en "Las Terrazas" de Benidorm. / A. Vicente

Caminar entre coches aparcados por algunas calles pintadas de verde o naranja, destinadas solo a residentes, es ver una gran mayoría de coches con la pegatina azul con una "P" que significa que son vecinos autorizados. Pero también es encontrar vehículos aparcados que no la tienen. En este caso, la Policía Local podría también sancionarlos en base a la ordenanza e incluso retirar el coche con la grúa. Y encontrar coches sin esa pegatina es una queja constante en algunos barrios como Colonia Madrid donde los vecinos no encuentran sitio para aparcar.

La "confusión" de las señales

José Luis es de Torremolinos y pasa unos días con su mujer en Benidorm. Este viernes aparcaba en este parking de tierra en primera línea de la playa de Levante: "Hay que fijarse bien y pensar si puedes o no aparcar", explica a este diario. Se refiere a las señales que hay a la entrada que "siempre miramos bien que sea el día que podemos por la matrícula". En esta ocasión sí podían, era día impar y su número también. La pareja, como otros turistas preguntados, aseguran desconocer que también existen zonas de residentes pintadas de naranja y verde en las calles en las que tampoco pueden aparcar siendo de fuera. A veces, para un rato que venimos, preferimos pagar la zona azul. Es barata aquí", y dejarse de líos.

Mientras salen a pie del parking, otro joven sale con su vehículo: "Lo quito porque no tengo claro si puedo aparcar. Al menos podría estar asfaltado", afirma a este diario. En la entrada, un turista hace una foto de la placa donde explica los pormenores del estacionamiento: "Es muy curioso lo de par e impar. En cada ciudad te encuentras una cosa".

La señal del aparcamiento. / A. Vicente

Pero, el turista de Bilbao, explica que la ocasión en la que se llevó su coche la grúa "pensaba que había encontrado el mejor sitio, pero me quedé sin coche". Ahora "tengo que hacer cuentas todo el rato del día que es". Todo si no quiere llevarse otro susto y tener que rascarse de nuevo el bolsillo en el periodo de vacaciones. "No sabía que no se podía aparcar aquí, no he leído la señal al entrar", explica una joven cuya matrícula es par. No le toca en esta ocasión, viernes 19, en "Las Terrazas", así que da media vuelta y se va.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha indicado que en este aparcamiento "hay mucha gente que cree que el parking de tierra es libre y no lees las señales". Reconoce que en este caso es donde más actividad se ha generado por la ubicación del mismo, en plena zona de playa donde acuden miles de turistas al año. "Tenemos que evitar que se dejen vehículos parados más de una semana o quince días y que haya rotación", asegura.

Críticas

Pero la actividad de la grúa ha provocado las críticas del PSOE en la oposición. Los socialistas aseguran que la actividad del servicio municipal responde a "la falta de información y la deficiente señalización" que hay en las zonas solo para residentes o en ese aparcamiento de primera línea de playa donde además hay que mirar los días. El concejal socialista que fiscaliza el área de Movilidad, Miguel Soldevila, indica que la retirada de más de 3.000 coches en un año precisamente es signo de que la señalización "es claramente mejorable".

Además apunta que el gobierno del PP "ha convertido un parking disuasorio en uno recaudatorio". Y añade que "la grúa debería de centrarse en los vehículos que estén causando realmente un grave peligro o inconveniente para la circulación, y no indiscriminadamente retirando los que están mal estacionados en las zonas de colores".

El edil del área niega que la señalización sea incorrecta ni que haya afán recaudatorio en ningún caso: "Es un agente el que impone las sanciones amparado en una ordenanza de Movilidad que recoge estas cuestiones". En todo caso explica que "existen parkings disuasorios en toda la ciudad en los que no hay límite de tiempo para estacionar de forma gratuita" y en los que no hay reservas para residentes.

Suscríbete para seguir leyendo