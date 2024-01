Con proyectos aún por terminar y otros por ejecutar, los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrador (Edusi) no llegarán a Benidorm en su totalidad. Así, el Ayuntamiento podría perder cerca de la mitad de esa subvención por no acabar a tiempo todos los proyectos. Así, según las fuentes consultadas, la ciudad recibiría algo más de 5 millones de los 10 aprobados dentro del programa europeo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de la capital turística consiguió una subvención de fondos europeos de 10 millones de euros para la Edusi aprobada en 2018 para los que el Ayuntamiento tenía previsto aportar 18,3 millones. Así, se incluyeron proyectos millonarios valorados en 28,3 millones de euros. Según las fuentes consultadas, el porcentaje de ejecución de toda la Edusi estaría sobre el 51 %, aunque aún falta por contabilizar las últimas certificaciones que se realizaron a final de año. Por tanto, el Ayuntamiento, con esas cifras, recibiría algo más de 5 millones de euros de la subvención total que en un principio se estipuló de 10 millones. Así, Benidorm no es el único en esa situación. En Elche, también se ha ejecutado poco más del 50 % de la Edusi. En l'Alfàs del Pi, se cifraba en cerca del 55 % los proyectos terminados a principios de diciembre.

El albergue juvenil de la Séquia Mare es una de las obras más destacadas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (EDUSI) de Benidorm. Los trabajos arrancaron en enero de 2023 con un presupuesto de 2,1 millones de euros, pero no será el coste final. Y es que alzar este edificio costarán casi un 20 % más, cerca de 500.000 euros sobre la inversión inicial.

El gobierno local ha dado luz verde a este incremento en el precio para hacer frente a las obras que llevan en marcha desde febrero de 2023, según confirmaron fuentes municipales. El presupuesto inicial era de 2,1 millones de euros que se incrementarán hasta cerca de 2,6 millones con ese aumento del coste. Entre las razones está el incremento de los costes de la construcción del último año que ha hecho que haya que ajustar los precios de algunas obras, tanto en Benidorm como en otros municipios, según explicaron las mismas fuentes.

El albergue de la Séquia Mare está incluido en la Edusi. A esa aumento del coste de la construcción se suma otra circunstancia: es uno de los proyectos que no se ha finalizado en su totalidad a tiempo dentro del plazo dado por el Ministerio de Hacienda para ejecutar todos los incluidos en ese programa con fondos europeos y cuya fecha límite era el 31 de diciembre. El Gobierno central no ha concedido ninguna prórroga a los municipios que han agotado el tiempo y tienen aún actuaciones en ejecución. Y, ¿qué pasa ahora? Pues que solo serán subvencionables los gastos cuyo pago se haya realizado antes del 31 de diciembre. Es decir, la parte de la que sí se han presentado las certificaciones a tiempo. Por tanto, el Ayuntamiento tendrá que asumir el resto de importe para el que no llegarán las ayudas.

En el caso del albergue juvenil, según ha podido saber este diario, la obra está ejecutada en menos de un 60 %. Por tanto, el Ayuntamiento deberá asumir con fondos propios la parte que tenía previsto cubrir con parte de la subvención europea, además de ese incremento en el coste de la obra. Pero no será el único caso. En la lista de obras inacabadas en las que ocurrirá lo mismo está el Centro de Mediación del barrio de Els Tolls, ahora en ejecución.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la previsión técnica era que se acabara 2023 con el 47 % ejecutado, lo que supondría que habría que dejar para este año cerca de 1,3 millones euros de los cerca de 2,5 millones de euros totales. Cabe recordar que este edificio será un espacio de 600 metros cuadrados donde se puedan resolver conflictos vecinales sin necesidad de acabar en los tribunales y se está levantando en una parcela municipal junto al conocido Playmon F.

En la lista de obras por acabar, la mejora de las redes hidráulicas y renaturalización de Els Tolls o la reforma de la zona sur de Jaime I en su fase dos. Ambas están en ejecución pero no se han concluido. Tampoco se ha terminado la plataforma para la gestión de obras. Además, entre las obras pendientes que ni siquiera habían comenzado en 2023 está la iluminación de los nuevos campos de fútbol de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, la instalación de fotovoltaicas o la protección de incendios para la zona de El moralet. Estas actuaciones tendrán que acometerse en 2024 con fondos municipales.

Con todo, el Ayuntamiento no tendrá todo el tiempo del mundo para acabar los proyectos de la Edusi si no quiere perder la parte de la subvención que sí tiene asegurada, al menos por ahora. Porque estos proyectos tendrán que terminarse en los próximos meses, según confirmaron fuentes municipales, aunque sin especificar en qué plazo. Por su parte, el PSOE de Benidorm ha criticado ese aumento del coste de la obra de la Séquia Mare por sumarse a otros incrementos del precio de otras actuaciones como el Aula del Mar además de que no se vayan a terminar a tiempo muchas de las obras por falta de planificación.

La plaza de toros ya quedó descartada

Como ya publicó este diario, dentro de los proyectos de la Edusi y que se perfilaron para lograr esa subvención de 10 millones de euros se encontraba también la reforma de la plaza de toros de Benidorm. El gobierno local ya confirmó a principios de diciembre que este proyecto "estrella" se quedaba fuera por no llegar a tiempo. Inicialmente, contaba con un presupuesto de 13,7 millones de euros que el gobierno local decidió dividirlo finalmente en dos fases y redactó el proyecto para la primera valorado en 3,2 millones de euros. El retraso en el proceso administrativo ha hecho que la obra ni siquiera se haya licitado por lo que era imposible que se realizase antes del 31 de diciembre. La consecuencia: no se obtendrá tampoco la parte de fondos europeos destinados a esta actuación.