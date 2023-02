Julio Iglesias ganaba el Festival de la Canción de Benidorm en 1968 con La vida sigue igual. Para él, nada fue lo mismo. Solo unos años antes, en 1962, era un jovencísimo Raphael, con 19 años, el que se alzaba con la Sirenita de Oro por su versión de Llevan. La carrera de ambos despegó en aquel certamen que comenzó a celebrarse en la que por aquel entonces estaba empezando a ser la capital del turismo, una ciudad que desde ese momento ha vibrado con y por la música, la cual lleva prácticamente en el ADN.

¿Es Benidorm la capital española de la música? Las opiniones puedes ser muchas pero lo que nadie niega es que en el ambiente se respira la esencia de ese arte. Ahora con el Benidorm Fest, pero durante el año con festivales de todo tipo, desde la música indie al reggeaton pasando por el flamenco. Pero la relación de la ciudad con la música no es está solo en esos grandes eventos, sino también en las pequeñas cosas: artistas desconocidos que cantan sus temas en locales de la zona inglesa o hacen "covers" (versiones de grandes artistas) en salas donde se congrega numeroso público. Benidorm también es María Jesús y su acordeón o la conocida Benidorm Palace, el espacio más 'kitch' de la ciudad donde Alaska siempre es la reina. Y a todo ello se suma la música más tradicional, la de las bandas, la que le pone las notas a los himnos y las fiestas.

Todo eso es Benidorm y su relación con la música. Con la celebración de la segunda edición del Benidorm Fest, donde se ha elegido al próximo representante de España para Eurovisión, las menciones a la historia musical de la ciudad han vuelto a ponerse sobre la mesa. Los artistas que estos días han estado en el municipio han destacado cómo hay una "magia" especial en el ambiente que arrastra a seguir componiendo o creando canciones. Lo decía Sofía Martín, la artista alicantina que no llegó a la final pero a la que su experiencia y lo vivido le ha inspirado para ponerse a escribir en estos días. Otros destacaban la labor para reinventar un Festival de la Canción que tantas alegrías dio en su momento pero que acabó desapareciendo. Sobre aquellas cenizas, el actual certamen musical ha levantado un evento de éxito en el que ya más de un artista consagrado ha puesto el ojo y quizá elija participar.

El Festival de la Canción de Benidorm tenía un objetivo: que España tuviera un certamen con el modelo de San Remo. En el verano de 1958, tal y como narra el periodista Juan Díaz, la ciudad tenía apenas 5.000 vecinos y recibió a más de 18.000 veraneantes. El conocido alcalde Pedro Zaragoza quería posicionarla en el mapa y tenía la idea de tener un festival propio. En 1959 nacía el Festival de la Canción de la Voz de Madrid que se celebró en Benidorm y que posteriormente se quedaría con el nombre con el que es conocido. Fue un éxito.

Aquel año se llevó la Sirenita de Oro la canción Un telegrama, interpretada por Monna Bell. Era el inicio de todo. Hubieron 39 ediciones. Desde 1959 se mantuvo de manera ininterrumpida hasta 1978. En 1980 se retomó la celebración hasta 1985, aunque en 1984 tampoco se celebró. En 1993 regresó de forma continuada hasta 2006; fecha de la última edición llevada a cabo. Hasta que el Benidorm Fest ha cogido el testigo.

Estos festivales no son los únicos que han situado a la capital turística en el panorama musical. Benidorm no solo gana por ser la que más rascacielos tiene en su territorio sino que está acuñada ya como la ciudad con más festivales del país. Algo que pocos conocen. En su agenda anual está el Low Festival, un evento musical internacional que nació en 2009 con el nombre de Low Cost y que cambia su denominación a la actual en 2014. El evento nace para atraer al público joven al municipio y para ofrecer en tres días la mejor música indie del panorama nacional e internacional. Placebo, Love of Lesbian, Izal o Alaska han pasado estos años por sus escenarios. También grupos locales a los que se les ha dado la oportunidad de mostrar su arte.

No es el único. Porque Benidorm brinda a lo largo del año más citas musicales como una filial del conocido Primavera Sound o el Funtastic Festival. Este último junta a grupos Punk, Garage, Indie, R’N’B y concursos de disfraces. La oferta sigue siendo de lo más variada: el Reggatón Beach Festival, una cita ya en el calendario de los amantes de este tipo de música; o el Iberia Festival, para los amantes del pop y el rock. Suele ser en octubre y lleva ya más de una década en marcha. Por su escenario han pasado desde Loquillo a M Clan o Bonnie Tyler, entre otros. A ellos se suman otros eventos donde la música también cobra todo el protagonismo como la gran celebración del Benidorm Pride. A todo ello se suma un evento dedicado a la música de los 90's en el que se homenajea a esta generación.

Pero no solo de grandes festivales se nutre la ciudad. Bajo la marca Benidorm Music & Emotion, el municipio ofrece cada verano una amplia oferta de conciertos o festivales como Con Mucho Arte. En el Auditorio Julio Iglesias (todo aquí suena a música), en el parque de l'Aigüera, los conciertos son la tónica general del verano y con música para todos los públicos. Además se unen las grandes actuaciones en lugares como el Estadio Guillermo Amor por donde ha pasado, por ejemplo, Alejandro Sanz.

La música además trae a veces cosas que serían imposibles. El cantante estadounidense Bruce Springsteen eligió la canción de "Los pajaritos" de María Jesús y su acordeón para iniciar su concierto en el estadio municipal de Foietes, en Benidorm, en el verano de 2009, como un guiño a los espectadores de la ciudad.

Música en directo o el palacio más 'kitch'

Benidorm también es el lugar de los pequeños artistas. Secun de la Rosa retrató en su película Cover precisamente el trabajo que día a día hacen aquellos cantantes desconocidos que se quieren abrir camino en el mundo de la música. Ellos hacen versiones en pequeños locales de artistas conocidos como Amy Winehouse o Elvis. Todo para, algún día, encontrar un hueco en el complicado oficio.

El enclave para encontrar este tipo de actuaciones es el Rincón de Loix. La conocida como zona inglesa es donde más actuaciones de este tipo se pueden encontrar unidas a otros grupos de música en directo. Los británicos llevan en su ADN disfrutar de este tipo de música en los tradicionales pubs, y Benidorm no es una excepción. Para eso es casi como su segunda casa. La oferta es muy amplia, incluso en hoteles, donde cada noche, sobre todo en verano, se pueden encontrar todo tipo de interpretaciones. Eso también es tradición musical de la capital turística.

A ellos se suma algo también que forma ya parte de la historia en este arte de la ciudad: el Benidorm Palace. Esa sala de fiestas, donde también se hacen conciertos, que aún guarda ese olor a las antiguas salas de variedades de hace años pero que ha sabido renovarse con sus espectáculos sin dejar de lado su estilo más 'kitch'. Acogió la Alfombra Naranja del Benidorm Fest y es uno de los "templos" favoritos de Alaska.

Precisamente, la cantante es una enamorada de Benidorm y de la música. "Hay mil razones para que se celebre en Benidorm. Puedo hablar del Festival de la Canción de Benidorm, de su tradición musical, no solo a lo grande, con un festival como el Low. Hablo también de cada artista que está cada noche en cada uno de esos locales con música en directo, o del Benidorm Palace, que sigue habiendo el espectáculo musical de toda la vida", explicaba la reconocida artista hace solo un año a este diario cuando fue la presentadora del Benidorm Fest. Y ella de música algo sabe.

En Benidorm la música es casi tan protagonista como el sol o los rascacielos. Forma parte también de la cultura popular. El municipio cuenta tres bandas de música: la Unión Musical de Benidorm, Societat Musical l’Illa y Societat Musical La Nova. En ellas, los más pequeños aprenden música y tradición y son las encargadas de poner la banda sonora a momentos culturales o festivos. A ella se suman otros músicos que mantienen vivas las notas de la "xirimita i el tabalet", pura tradición. La música y la localidad han hecho un largo camino de la mano. Los festivales seguirán celebrándose y el Benidorm Fest sigue consolidándose. ¿Se puede llamar a Benidorm la capital de la música?