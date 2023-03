Desde que el pasado día 11 se diera a conocer oficialmente la candidatura del PSPV-PSOE de Altea a las Municipales de mayo encabezada por Deo Sánchez Alvado, este ha tenido su primera intervención pública durante una reunión de trabajo celebrada en el restaurante del Club Náutico de Altea con la asistencia de los alcaldes socialistas de la Marina Baixa, y otros cargos orgánicos como la secretaria general del PSPV-PSOE en la comarca, Mayte García, que han arropado con su presencia al candidato a la Alcaldía de la Villa Blanca. En el encuentro ha estado como invitado especial el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien esta semana visitó Altea para entregar los premios SIDTEC a doce empresas y la Policía Local del municipio, y tambien estuvo en L’Alfàs del Pí para presentar al sector empresarial el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

La importancia del sector hostelero y turístico en la Marina Baixa ha sido el tema principal a tratar en la reunión, y Francesc Colomer ha puesto en valor la importancia de dicho sector, resaltando cómo se ha paliado “la crisis sanitaria de la pandemia”, y cómo ha tenido que reinventarse el sector “con las ayudas que ha dado el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana”. Además, ha subrayado “el amplio tejido que forma el turismo más allá de la hostelería” en dónde ha englobado también al comercio, la cultura, el medioambiente y el ocio.

Deo Sánchez ha ensalzado la labor de las empresas dedicadas al turismo al tiempo que ha remarcado hechos como “la importancia que tiene Altea en dentro este sector”, y ha destacado que la meta debe ser “un turismo pensado desde la sostenibilidad y la puesta en valor de puntales tan importantes en nuestro pueblo como son la cultura, los deportes, especialmente náuticos, y la desestacionalización del turismo”. En este sentido, Sánchez ha hablado sobre “la necesidad” para Altea de que “consigamos tener un turismo de calidad que nos visite a lo largo del año, y no solo en periodos concretos ya que somos uno de los mayores referentes turísticos de la costa mediterránea”. Y ha aseverado que “si tenemos que hablar de turismo, tenemos que hablar de Altea, pero no hay que caer en la autocomplacencia, tenemos que ser mucho más exigentes aún. Todos debemos contribuir en conseguir un turismo respetuoso con el medioambiente y la cultura”. Para el candidato socialista, el concepto de identidad turística de Altea “se basa en la calidad y la excelencia. Esas son nuestras señas diferenciadoras, no solo como un eslogan, sino que es la apuesta firme por la que vamos a trabajar duro”.

Finalmente, Mayte García ha destacado la labor del PSPV-PSOE en cuanto a turismo “y toda la batería de ayudas puestas en marcha para paliar la crisis derivada por el Covid en este sector”, al tiempo que ha remarcado la importancia que tiene el turismo en la Marina Baixa. De Deo Sánchez Alvado ha afirmado que “es una persona que cree firmemente en los ideales socialistas, en una Altea de más progreso y una Altea que no vive de espaldas la mar que potencia la cultura, el turismo y todas las bodades de una tierra como la nuestra”.