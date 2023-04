"Let's rock. Everybody, let's rock". Esta es una de las frases que más se oirán estos días en Benidorm. Porque la capital turística pasará tres días contoneándose al más puro estilo Elvis Presley en un festival de imitadores y seguidores del artista conocido mundialmente. Preparen las caderas, porque la música de aquel que marcó un hito en la historia no va a parar de sonar en tres días.

El lugar elegido es un hotel de la zona del Rincón de Loix de Benidorm y algunos de los bares de alrededor. En estos espacios, diez imitadores profesionales del Rey del Rock han desplegado su arte y lo harán hasta el domingo con actuaciones en las que simularán a Presley. Así, cada uno de ellos cantará los temas que marcaron una época, desde sus actuaciones cuando era más joven hasta sus últimos años. Sonarán lo que ya se consideran "temazos" como Suspicious Minds, Jailhouse Rock, Love Me Tender, Viva las Vegas, Can't Help Falling in Love o Heartbreak Hotel, entre otros.

"Los imitadores cantarán canciones del artista a modo de tributo y ante los centenares de seguidores que han acudido a Benidorm", explicó a este diario María López, directora comercial del hotel Meliá de la ciudad, el epicentro de la actividad para estos días. Porque está previsto, desde este viernes y hasta el domingo, la celebración de múltiples actividades relacionadas con el Elvis, desde actuaciones a fiestas de disfraces.

Para comenzar, espectáculo en la piscina donde los diez cantantes han rendido tributo ante cerca de 600 personas. "Son grandes imitadores. Se visten e incluso cambian sus facciones para parecerse a él en diferentes épocas", explicó la responsable. Uno vestido completamente de negro con el tradicional "tupé", por ejemplo, que hizo tan conocido al Rey del Rock. Y también mueven las caderas como lo hacía el artista, uno de los símbolos más conocidos.

Pero también el público quiere entrar en ambiente con pelucas o con elementos que recuerdan a Priscila Presley. Entre ellos, una gran mayoría de turistas británicos que han viajado expresamente a Benidorm para este celebración a través de una agencia. Pero hay viajeros de otros países y también españoles. Esta convención cumple más de 10 años y ya es seguida por muchos. "Hubo gente que, estando un día de vacaciones, se encontró con todo lo que se hace en torno a Elvis. Desde ese momento decidió volver cada año para esta cita", indicó López.

¿De dónde surge esta reunión de fans? Peter Phillips es el creador de esta cita en honor a Elvis Presley. Y no es el único evento multitudinario en el que participa sino que es parte también de "Benicon" junto al creador de la serie Benidorm en la ITV británica, Derren Litten. Phillips descubrió por casualidad el rodaje de "Benidorm" y se interesó por él; Litten es un fan de Elvis y sus caminos se cruzaron.

El evento no solo ha llenado el hotel donde se celebra sino otros de la zona del Rincón y llenará los bares de la zona inglesa. El domingo por la noche será el gran cierre con un "show" en el Benidorm Palace dedicado a la estrella musical y a recordar su figura.. Pero no todo serán canciones. Para abrir boca, los seguidores de Presley se reunieron ya el jueves en un pub cercano donde recordaron muchas de sus películas. Porque el fanatismo por el cantante que tantas caderas consiguió mover es muy amplio.

Los asistentes a esta convención disfrutarán durante tres días de un ambiente en el que el rock de aquel que marcó varias épocas de la música cantó y bailó. Viva Las Vegas... o mejor, Viva Benidorm.