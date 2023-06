Despertar frente a la isla de Benidorm y desconectar junto al mar: Así es el nuevo hotel INNSiDE by Meliá Costablanca Con una ubicación privilegiada en primera línea de la Playa de Levante, el recién renovado hotel cuenta con unas vistas y detalles únicos que harán que vivas una experiencia inolvidable El Restaurante The Kitchen es la joya gastronómica del hotel, y lo puede disfrutar todo el mundo, sea o no huésped del INNSiDE