¿Qué tiene Benidorm para que los turistas vuelvan o para que lo elijan como destino por primera vez? La respuesta la tienen los propios visitantes que llenan el municipio en el puente del Pilar y que llegan desde todos los rincones del país ya sea en coche, en autobús o en tren y avión a Alicante. Entre los puntos a favor más destacados, el clima: "Benidorm parece que tiene un 'microclima propio' con este sol casi todo el año", explicó una de las turistas este jueves mientras hacía una foto de la playa de Levante. Pero también llama la atención el ambiente, con una amplia oferta de restauración y ocio, así como las playas.

Tras un verano de récord con números de visitantes como antes de pandemia o incluso más, las primeras semanas del mes de octubre siguen la estela de la temporada alta. Con dos puentes en apenas una semana, la ciudad que promete 300 días de sol al año ha colgado de nuevo el cartel de completo para los días festivos de la Hispanidad. Los datos avanzados por el sector turístico se han cumplido. Como ya publicó este diario, las previsiones eran de "lleno técnico" estos días con una ocupación que supera el 94% con hoteles sin habitaciones libres. Lo mismo ocurre en otros alojamientos.

Y, ¿en qué se traducen estos datos? En calles que se han vuelto a llenar de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que se distribuyen entre las playas, paseos, calles del centro o enclaves únicos como El Castell. Además, las terrazas y locales hosteleros se llenan estos días con una lista de reservas como si fuera pleno verano.

La playa de Levante estaba repleta. Las zonas más concurridas de la de Poniente también tenían gran afluencia. El buen tiempo y con temperaturas que al sol rondaban los 30 grados hacían de la arena uno de los lugares más preciados. Hamacas o sombrillas aún no se han guardado con un verano que se alarga hasta mitad de octubre. Al lado, el paseo recibía aún en las horas de la mañana a visitantes con maletas buscando sus hoteles y, en otras calles, muchos llegaban con los coches cargados a sus segundas residencias.

Entre ellos, muchos de afortunados que han podido "cogerse el puente" ya saben lo que es pasar unas vacaciones o hacer una escapada. Otros la pisan estos días por primera vez. Conchi Toboso y Bienve Fernández son dos "amantes" del municipio. Han llegado a pasar los cuatro días junto a sus parejas y ya conocían el municipio: "Venimos habitualmente, nos encanta. Es el mejor lugar de España". Pero, ¿por qué Benidorm y no otro destino? "Es el mejor lugar de España. Lo fundamental que tiene para nosotros es que hay mucha gente y eso nos gusta. Y muchos sitios donde ir a bailar".

Como muchos, las dos viajeras de Albacete han elegido un apartamento para pasar estos días. Destacan que el tiempo es un buen reclamo pero que "cualquier tiempo que haga es bueno para venir aquí siempre". A ellas les encanta ver las calles llenas de gente y el ambiente que se respira. Es lo mismo que destacan otros turistas que ya conocen la ciudad y que han decidido volver a ella.

"Hemos llegado hoy un grupo de amigas. Yo he venido muchas veces porque me encanta", indicó Manoli Rodrigo, de Ciudad Real. "Para mi es mi segundo pueblo, me gusta el ambiente, los hoteles y el tiempo que hace", añadió. Y algo en lo que puso énfasis: "El agua del mar, siempre está buena". Porque ese es otro punto a favor del municipio: unas aguas cristalinas en pleno octubre y todo el año. "No puedo pasar un verano sin venir", indicó.

Como ella, Inés Moraga es otra de esas viajeras "fiel" a la capital turística: "Conocía Benidorm. Es la tecera vez que vengo y me gusta mucho el ambiente y la playa". Ella, junto a sus amigas, no tuvieron duda: "Pensamos directamente venir el puente a Benidorm, no dudamos. Y estamos pensando ya para el año que viene o el verano".

La ciudad tiene entre los millones de personas que recibe al año a turistas asiduos. Una fidelización que el municipio ha trabajado durante años y que le ha traído resultados muy positivos. Un dato: la fidelización en el mes de agosto se situó en el 63,9% según la encuesta de la Cátedra Pedro Zaragoza. Así lo indicó la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao quien indicó que, además, "en fechas como los puentes se puede incrementar ese ratio de fidelidad". Para ello, hay estándares de calidad que son básicos para los turistas, como la seguridad, la limpieza o la oferta de ocio durante todo el año, añadió. "Para escapadas como un puente, los visitantes piensan en un lugar donde poder descansar o ir a la playa, y eso les lleva a hacer otras actividades en la ciudad", apuntó.

Un destino para viajar con niños

"Hemos venido a Benidorm este año tres veces. Nos gusta el ambiente, hace buen clima y se está muy a gusto", indicó José Escobar, de Madrid, que pasa unos días con su familia. "Ahora con los niños pequeños es un buen sitio para ir de vacaciones con ellos", añadió.

Pero, ¿es buena la primera impresión para aquellos que no conocen el destino? En la mayoría de casos sí. Pero hay quien en un primer momento se ve abrumado ante las calles o playas llenas: "Es la primera vez que venimos a Benidorm. Lo elegimos porque mis padres vienen cada 3 o 4 meses a pasar una semana y estuvieron la semana pasada. La primera impresión es que está masificado", indicó Marga Mouta, de Galicia. Pero destaca que "está muy bien y el tiempo es fenomenal". La familia es de Galicia y "en lugar de ir a otro sitio que conocemos, somos mucho de ir a Canarias, pues pensamos en ir a otro sitio de sol a conocerlo". Así eligieron Benidorm, se hospedan en un hotel y llegaron en avión.

Benidorm vuelve a marcar un récord de visitantes en el puente del Pilar tras alcanzarlo también en el del 9 d'Octubre con turistas sobre todo de la Comunidad que se suman a los británicos que suponen ya casi la mitad de los viajeros que recibe el municipio en estas fechas. Benidorm siempre llena.