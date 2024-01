2024 será el año en donde no habrá nuevos apartamentos turísticos en Altea. El Ayuntamiento de Altea ha tomado esta decisión en su última sesión plenaria aprobando la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de uso para viviendas turísticas hasta 2025 "con el objetivo de tomar un respiro y estudiar en profundidad la situación de la vivienda turística realizando un diagnóstico exhaustivo, además de ordenar y regular este tipo de vivienda estudiando su situación en el municipio para comprender mejor su impacto social, económico y urbanístico en el municipio", según ha explicado este jueves el concejal de Urbanismo, Jose Orozco Orozco (Compromís).

El edil ha señalado que actualmente "en Altea hay más de 2.200 viviendas que están legalmente implantadas como turísticas, lo cual equivale al 13 por ciento de todo el parque edificado. Una ratio que los expertos consideran mucho más que excesivo, sin contar con el mercado sumergido, y que está comportando daños colaterales como por ejemplo el encarecimiento del alquiler de larga duración, la gentrificación de barrios como el casco antiguo, o molestias de convivencia de diferente índole". Orozco ha añadido que durante 2024 "tendremos tiempo para poder diagnosticar, estudiar y participar reuniéndonos con la ciudadanía, especialistas y sector público para debatir, proponer y establecer las medidas necesarias para garantizar una gestión sostenible y responsable de la vivienda turística en Altea".

Por su parte, Deo Sánchez Alvado, portavoz del PSOE que forma coalición de gobierno con Compromís, ha indicado que "nosotros tambien estamos de acuerdo con esta medida porque todos conocemos la problemática que han generado las viviendas turísticas, y es necesaria una adecuada gestión de las mismas para mantener el equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de nuestros residentes". Alvado ha matizado que la suspensión de licencias "es temporal por el período de un año", y ha añadido que "Altea ha sufrido un crecimiento muy significativo del turismo en estos últimos años, lo que ha supuesto un aumento en la demanda de viviendas turísticas y la aparición de otras ilegales para el mismo cometido".

La oposición, en contra de la suspensión de licencias

La aprobación plenaria para suspender durante un año el otorgamiento de nuevas licencias de apartamentos turísticos se acordó gracias a los votos favorables de los nueve concejales de Compromís y los tres del PSOE, mientras que los ocho ediles del PP y el concejal de Vox votaron en contra.

La concejala popular Mari Lloret Ferrer ha señalado que "nos posicionamos en contra de la suspensión potestativa del otorgamiento de autorizaciones para el uso de viviendas turísticas, que no es lo mismo que no querer que se regularice el arrendamiento de estas viviendas". Lloret ha añadido que "votamos en contra por la forma en que se ha llevado a cabo por el Equipo de Gobierno presentándonos la propuesta con premeditación, alevosia, sin tiempo y sin transparencia, dándonos razones de no querer provocar una avalancha de presentación de licencias con el anuncio de la citada suspensión". La edil ha enfatizado que el gobierno local "no ha pensado en las personas que están invirtiendo en la compra y rehabilitación de viviendas para poder destinarlas a este fín como ha ocurrido en muchas casas que estaban en ruinas en las calles Alicante, Pescadores, L´Empedrat, o en el barrio Bellaguarda, y que gracias a estas rehabilitaciones han quedado saneadas. Ellos no se merecen este trato".

En cuanto al partido Vox, su concejal Diego Manuel Coello Beltrán señaló en el pleno que "la suspensión por un año es en realidad una prohibición", y que votaba en contra porque la propuesta de Compromís y el PSOE "es el intervencionismo de siempre". El concejal defendió que "el alquiler de una segunda vivienda es una opción para que las familias salgan adelante en una sociedad acuciada por los problemas económicos", y aseveró que "somos partidarios de apoyar a los hoteleros y a los particulares que oferten alojamientos para nuestros visitantes". Por lo cual remarcó: "regulación sí, prohibición no".

Preservar el uso urbanístico residencial

Jose Orozco ha manifestado que el objetivo para regular la vivienda turística "es por la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial", además de fijar "unas limitaciones proporcionadas en el número máximo de viviendas de uso turístico, tratando de armonizar el interés de los propietarios para obtener un beneficio económico de sus bienes inmuebles con otros intereses públicos como son el medio ambiente o el derecho al descanso". El titular de Urbanismo ha anunciado que se encargará un estudio para tener "un diagnóstico real que tenga en cuenta los beneficios y los impactos de la vivienda turística en el pueblo de Altea. Habrá trabajo de campo, consulta y participación ciudadana. Y finalmente se hará una propuesta de regulación que se sustentará en dos líneas básicas: la protección del derecho a la vivienda y la protección del entorno urbano teniendo en cuenta variables como la movilidad, la contaminación y la sobreexplotación de los espacios naturales, o el mantenimiento de la identidad cultural que haga de Altea un destino de una experiencia auténtica y no de una cultura de consumo superficial".

Según ha manifestado el concejal, "es evidente que hay cosas positivas de esta industria que apareció con la revolución digital y el acceso a Internet, y que tuvo su boom a partir de junio de 2018 con la entrada de la Ley valenciana de Turismo como por ejemplo la flexibilidad de producto respecto a la de los hoteles, la ampliación de la oferta en pueblos con limitación de crecimiento hotelero como el nuestro, la eliminación de la estacionalidad en segundas residencias al hacer que esas viviendas no estén infrautilizadas, o el complemento económico para las familias". Así y todo, "entendemos que es el momento de parar máquinas y repensar el modelo turístico que queremos para Altea antes de que sea demasiado tarde para lograr un turismo desestacionalizado, sostenible y con cuidado del pueblo de Altea y de la gente que vivimos en él", ha apostillado.

Más del triple de viviendas turisticas en 5 años

Por último, Orozco ha remarcado que en 2018 "había 642 viviendas turísticas registradas en Altea, y ahora hay más del triple con 2.220 viviendas contando con que hemos tenido una pandemia por en medio que frenó su ampliación". Estas cifras "son preocupantes porque además el alquiler vacacional esta desarrollándose en el suelo urbano de primera residencia, reduciéndose con ello la oferta de viviendas disponibles de largo plazo, lo cual hace que aumente el precio del alquiler de una manera incontrolada haciendo mucho más difícil el acceso de los alteanos a una vivienda asequible, empeorando más si cabe la emancipación de nuestros jóvenes". Sobre ello, el concejal ha aseverado que este aumento de precios de alquiler "provoca también que los trabajadores estacionales no encuentran viviendas a precios asequibles para venir a cubrir las necesidades laborales tanto del campo como de la restauración, o que los estudiantes de Bellas Artes vean como Altea es menos atractiva para venir a estudiar por el encarecimiento de la vida".

El edil ha apostillado por último que "no entendemos que se haya derogado la Tasa Turística. Entre otras cosas porque era de carácter voluntario, es decir, no obligatorio. Si Benidorm no quería, se podía quedar fuera como ejemplo de ciudad turística que se había posicionado en contra. Pero a nosotros, que sí queríamos, nos hubiera permitido cobrar entre 0,50 y 2 euros por pernoctación solo a los turistas, lo cual hubiera supuesto un ingreso extraordinario de casi un millón de euros anuales permitiendo con ello mas inversiones en gastos, muchas generadas por el mismo turismo como limpieza, seguridad, recogida de la basura, playas, conservación y reparación de nuestro patrimonio, fomento de la movilidad sostenible, corredores verdes, transporte público, carriles bici, regenerar nuestros espacios naturales o la mejora de los parques".

Una decisión planificada para preservar el entorno

El lider socialista Deo Sánchez ha remarcado que las viviendas de alquiler vacacional "han provocado cambios en la composición del vecindario, sobre todo en el casco antiguo, además de aumentar y encarecer los precios del alquiler, y generar ruidos y molestias". Sánchez ha explicado que "después de analizar la situación y haber consultado a diferentes sectores de nuestra sociedad como por ejemplo el Consejo Local de Comercio, se ha decidido suspender temporalmente la emisión de nuevas licencias. Decisión que no se ha tomado a la ligera sino que es parte de una planificación cuidadosa para la preservación de nuestro entorno".

El edil ha reconocido que esta medida "va a suponer un impacto tanto para los propietarios como para aquellos que estaban pensando en ingresar a este tipo de mercado de viviendas turísticas, por lo que trabajaremos con todos para abordar sus inquietudes y adoptar soluciones que beneficien a todas las partes". Ha remarcado que ahora "nos enfrentamos a la necesidad de tomar medidas responsables para preservar nuestra comunidad y promover un actividad turística sostenida y asumible", y ha aseverado que "la suspensión no es un fin en sí mismo sino que es un paso hacia adelante en nuestro compromiso con un turismo sostenible. Esta medida temporal tiene como objetivo principal asegurar que Altea, como destino turístico, siga siendo un lugar deseable para vivir, trabajar y vivir", ha apostillado.

Falta de planificación según los grupos de la oposición

Para la concejala popular Mari Lloret "es incomprensible que no se haya visto como ha ido avanzando esta situación, igual que ha ido pasando en poblaciones de las mismas características que Altea. Es decir, pueblos donde la principal actividad es el turismo. Y que se haya llevado este punto a su aprobación por urgencia en el pleno con todas las consecuencies que esto comporta". Lloret ha remarcado que hace un mes "aprobamos el plan general estructural, aunque aun no tenemos el plan general pormenorizado, y no tenemos constancia de que constara la regularización de este tipo de viviendas al igual que tampoco se ha tenido en cuenta la falta de regulación de las autocaravanas y campers que tenemos aparcadas por todo Altea". Y ha acusado al gobierno Compromís-PSOE de "falta de planificación", puesto que "es sabido que tenemos déficit de plazas hoteleras y ahora no somos capaces de regular la ocupación de las viviendas de arrendamiento turístico. Presumimos del masivo número de visitantes que acogemos el día de nuestro querido Castell de l'Olla pero no nos hemos planteado donde pernocta toda esa gente, si en Altea o en los pueblos del alrededor", ha apostillado.

Por último, el edil de Vox ha indicado que "hay empresas que han transformado viviendas en pequeños hoteles. Deberíamos tener un poquito más de cuidado antes de paralizar totalmente y estudiar cómo podríamos paliar parte de las quejas vecinales, pero no entorpeciendo el poco crecimiento económico que tenemos en Altea. Una de las cosas que más se queja la gente son los ruidos de las maletas cuando se transportan por la calle. Pero nosotros en Altea tenemos el empedrado típico del casco antiguo. Y estos son los pros y los contras de un pueblo tan bonito".